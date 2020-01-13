Экономика бедствия: сколько стоят пожары и наводнения

Прямые убытки экономики Австралии от стихийного бедствия приближаются к $3,5 млрд, подсчитали экономисты крупнейшего в стране банка Westpac. По данным финансовой организации из-за стихийного бедствия в страховые компании Австралии уже подано более 10,5 тыс. исков от жертв пожаров на общую стоимость около 939 млн австралийских долларов (порядка $645,6 млн).

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При этом большую часть исков придется удовлетворять за счет государства. По подсчетам Westpac, незастрахованные потери примерно вдвое превышают застрахованную часть. В итоге власти должны будут потратить на возмещение убытков жертвам бедствия около 3 млрд австралийских долларов ($2,07 млрд). «Таким образом с учетом уже выделенных 2 млрд австралийских долларов ($1,45 млрд) общая стоимость катастрофы, вероятно, составит около 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд)», — говорится в отчете аудиторов банка.

Столь высокая сумма издержек обусловлена тем, что пожар затронул самые густонаселенные районы страны, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон. По его словам, в штатах Нового Южного Уэльса и Виктории, которые больше всего пострадали, были сосредоточены ключевые фермерские хозяйства.

«Из-за пожаров владельцы ферм вынуждены были забить большую часть поголовья скота, а виноградари остались без урожая, так как ряд виноградников оказались в зоне активного распространения пожаров», — отметил ученый, добавляя, что на восстановление сельского хозяйства в регионе может уйти как минимум три года.

«При этом на то, чтобы полностью возродить из пепла все фермерские хозяйства, властям придется выделить около $6-8 млрд»,

— прогнозирует эксперт.

Однако, по мнению аналитиков из Westpac, больше всего от пожаров рискует пострадать туристический бизнес страны. Широкое освещение пожаров в мировых СМИ, загрязнение дымом воздуха в Канберре, Сиднее и Мельбурне окажут значительное влияние на имидж Австралии как места для отдыха и сократят туристический поток в страну, прогнозируют аналитики.

Австралия действительно долгие годы считалась главной страной для посещения туристов из ЕС и США. Так, только за 2019 год страну посетили почти 15 млн туристов, нарастив турпоток на 9%, свидетельствуют данные Всемирной туристской организации (UNWTO). Чаще всего путешественники выбирали как раз центральные города континента, которые в данный момент охвачены смогом.

Масштабные пожары в регионе начались еще осенью прошлого года. В результате пожаров уже погибли около 27 человек, в том числе пятеро пожарных. Также стихия уничтожила более 8,5 млн гектаров лесных массивов, около 3 тыс. домохозяйств и свыше 6 тыс. нежилых построек. Вдобавок погибли более миллиарда животных.

Примечательно, что именно массовая гибель животных заставила мировых звезда обратить внимание на бушующую стихию на континенте. Так, звезда «Тора» и «Мстителей» австралиец Крис Хемсворт пожертвовал $1 млн и записал видео, в котором призвал других сделать то же самое. Вскоре аналогичную сумму перечислила и Кайли Дженнер. Однако больше других потратил на помощь Австралии Леонардо Ди Каприо, который пожертвовал $3 млн Австралийскому фонду дикой природы.

Траты на стихию

В последние 20 лет в мире наблюдается резкий скачок прямых потерь от стихийных бедствий. Так, за период с 1998 по 2018 годы страны суммарно потратили на устранение последний разгула стихии почти $3 трлн, свидетельствуют данные исследования Управления Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий (МСУОБ). Эти потери в более чем два раза превышают показатель экономических потерь за период 1978–1998 годы, который составлял чуть более $1,3 трлн.

Из этой суммы на стихийные бедствия, связанные с климатом, приходилось $895 млрд.

Традиционно большая часть потерь пришлась на США. Только за 2018 года Штаты вынуждены были потратить на устранение последствий ураганов миллиарды долларов. Например, только ущерб от урагана «Флоренс» составил около $50 млрд, который занял всего седьмую строку в списке наиболее разрушительных ураганов в истории США.

При этом одним из самых дорогостоящих стихийных бедствий для бюджета Америки за последние годы по-прежнему остается ураган «Камилла». Он обрушился на страну в 2017 году. Тогда на восстановление разрушенных городов власти потратили около $133,5 млрд. Любопытно, что 2017 год оказался одним из самых неудачных для США. Тогда торнадо пятой категории «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико.

Ураган принес на остров сильные ветра мощностью до 280 км/ч и проливные дожди, которые спровоцировали масштабное наводнение. От стихии пострадали около трех тысяч человек, 64 погибли, говорил губернатор Пуэрто-Рико (неинкорпорированная организованная территория США) Рикардо Росселло. Администрация Трампа подсчитала, что ураган обошелся стране в $91,6 млрд.

«Впрочем, в прошлом году США также понесли значительные убытки из-за разгула стихии. Например, ущерб от урагана «Дориан», бушевавшего в Атлантическом океане в сентябре, превысил $40 млрд. Ежегодно страна тратит на ликвидацию последствий природных бедствий как минимум $50 млрд», — указывает Торнтон.

Пожар и наводнения Сибири

Если США страдают от ураганов, то России приходится сталкиваться с паводками и разливами рек. В стране ежегодно фиксируется около 40-70 крупных наводнений, подсчитали представители Росгидромета. Этим стихийным бедствиям, по мнению специалистов, около 500 тыс. квадратных метров РФ, где расположены порядка 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн гектар сельхозугодий.

В среднем ущерб от одного стихийного бедствия в России составляет примерно 40 млрд рублей.

Одним из наиболее разрушительных наводнений 2019 года пришелся на Иркутскую область. Сильные дожди в регионе привели к резкому подъему уровня воды в реках. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов. В результате разгула стихии 25 человек погибли, а 38 тыс. россиян потеряли свое жилье.

Экономисты и экологи тогда сходились во мнении, что стихия нанесла значительный удар по инфраструктуре и экологической обстановке области. Так, глава Росгидромета назвал текущий паводок в регионе сильнейшим за последнее столетие. По его оценкам, в иркутском городе Тулун, который больше всего пострадал от наводнения, уровень воды превышал 13 метров, в то время как в 1902 году показатель не доходил и до девяти метров.

За время разгула стихии в воде оказалось более 40 социально значимых объектов. Также было подтоплено 48 участков региональных дорог, общая протяженность которых превысила 200 километров, и разрушено 15 автомобильных мостов. Вдобавок в городе Тулуне под водой оказалась часть федеральной трассы Р255 «Сибирь», которую дорожники восстанавливают в круглосуточном режиме. Несмотря на усилия рабочих, у ее моста образовался затор из снесенных потоком воды домов.

Власти оценили ущерб от наводнения оценивали в 35 млрд рублей

Также в прошлом году наводнение накрыло и Приморский Край. Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Тогда сумма затраты на ликвидацию последствий стихии власти оценивали в 1,2 млрд рублей.