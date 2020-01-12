«Словно кролики»: как страны решают проблему демографии

В Госдуме не исключают, что в ближайшее время власти будут усиливать материальную поддержку семей с детьми, стимулировать рождаемость рублем. Например, возможно расширение права семей на использование материнского капитала за рождение ребенка.

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Как сообщил «Газете.Ru» Алексей Куринный, член комитета по охране здоровья Госдумы, рассматривается несколько вариантов, побуждающих семейные пары обзаводится вторым и третьим малышом.

«В депутатской среде обсуждаются такие варианты использования маткапитала, как право на покупку автомобиля или траты на личное подсобное хозяйство, на лечение», — сообщил депутат.

Парламентарий уточнил, что лично он эти инициативы поддерживает, как и многие его коллеги. Но со стороны правительства звучат возражения: если и дальше увеличивать возможности для применения средств маткапитала, то неизбежны злоупотребления. Деньги уйдут в никуда, уверены чиновники, блокирующие депутатские инициативы в этой сфере.

Но если правительство не решится на массированную поддержку семей с детьми, то на рост рождаемости едва ли стоит рассчитывать. Мало того, не будет решена проблема бедности, обозначенная в майском указе президента, считает Лилия Овчарова, проректор Высшей школы экономики.

Порядка 70% бедных домашних хозяйств — это домашние хозяйства, где есть дети. Именно туда необходимо направлять меры социальной политики, уверена эксперт. «Нужно разрешить бедным семьям использовать материнский капитал на текущее потребление», — говорит Овчарова.

Причем, когда только вводился маткапитал, эксперты предупреждали, что бессмысленно разрешать использование его для решения очень узкого круга проблем, например, на покупку жилья. Но при этом закрывать глаза на то, что семья не может одеть и накормить детей. Уровень непонимания между властями и гражданами 10 лет назад и сейчас намного сократился, но все еще остается значительным, отмечает Овчарова.

Дом, земля, потомство

Пока власти созревают для радикальных шагов в сфере демографии, «Газета.Ru» изучила практику европейских стран, давно озабоченных проблемой низкой рождаемости.

Самый низкий уровень рождаемости из всех стан Евросоюза — в Италии. И он постоянно падает, начиная с 2010 года.

Итальянское правительство пошло на радикальные меры — предоставлять земельные участки семьям, у которых появился третий ребенок. Программа действует до 2021 года.

Причем земельные наделы — не подарок, они не переходят в собственность семьи, а предоставляются в пользование на срок от 20 лет.

В Финляндии молодым мамам и папам дарят наборы одежды и другие полезные вещи (в Москве действует похожая мера поддержки). Первые наборы были введены еще в 1938 году. Тогда в Финляндии было много бедных семей, и такие наборы особенно ценились из-за наличия в них раскладной картонной коробки. Ее можно было превратить в детскую кроватку.

Сейчас уровень жизни финнов — один из самых высоких в ЕС, но раскладная картонная кроватка до сих пор входит в детский набор, как дань традиции.

В Венгрии стимулирование рождаемости увязано с проблемой мигрантов. Чем активнее будут рожать венгры, тем меньше будет надобность в мигрантах. «Мы должны защищать нашу национальную идентичность, наше христианское наследие», — заявил недавно премьер-министр страны Виктор Орбан и предложил стимулирующую программу.

Например, пожизненное освобождение от подоходного налога для женщин, которые родили четырех и более детей.

Для женщин в возрасте до 40 лет, которые впервые вступают в брак, полагаются кредиты под низкие проценты. В долг можно взять до 31,5 тысячи евро.

При этом треть займа будет аннулирована при рождении второго ребенка. Полностью с государством можно расплатиться, родив третьего ребенка.

Бабушки и дедушки в Венгрии могут брать оплачиваемый декретный отпуск до достижения ребенком трех лет. Правительство также готово выдавать субсидию в 7862 евро на приобретение автомобиля для семей с тремя и более детьми.

Плодиться и размножаться

В Испании в 2014 году уровень смертности впервые с 1941 года превысил уровень рождаемости, а с 2017 года в правительстве появилась должность министра по демографическому росту.



Специальная программа действует даже для матерей, которые занимаются бизнесом. Кроме единовременного пособия в 2,5 тысячи евро при рождении каждого ребенка, правительство на протяжении трех лет платит по 100 евро ежемесячно на каждого ребенка.

Для малоимущих выплачиваются различные страховки. Также для них резервируют места в государственных институтах. Студентам из бедных семей выплачивается пособие, на которое можно арендовать жилье и питаться.

По данным Евростата, чтобы численность населения ЕС хотя бы не уменьшалась, коэффициент рождаемости должен превышать 2,1 ребенка на каждую женщину. Но сейчас средний коэффициент рождаемости в Европейском союзе находится на уровне 1,6.

Самый высокий показатель рождаемости в объединении имеют Франция (1,92) и Швеция (1,88). Но и они не дотягивают до уровня, достаточного для естественного воспроизводства.

Несмотря на тяжелую ситуацию с демографией, власти некоторых стран все-таки находят повод пошутить на этот счет. Правительство Польши инвестировало порядка 700 тысяч евро в рекламную кампанию с призывом граждан «размножаться, как кролики». В 30-секундном ролике кролики жуют морковку, а голос за кадром раскрывает секреты многодетности. Это здоровый образ жизни, ежедневные физические упражнения, поменьше стрессовых ситуаций.

А в Берлине другая проблема. Не хватает мест в роддомах. С 2005 года здесь растет рождаемость и уже более десяти лет регистрируется больше рождений, чем смертей. Эксперты без труда выявили причину бэби-бума: высокая концентрация мигрантов, выходцев из мусульманских стран. Многодетность у мусульман - дань традиции.

Но ситуация в Берлине не решает проблему низкой рождаемости по всей Германии. По данным Венского института демографии, население Евросоюза может сократиться к 2050 году на 5%. Но с учетом миграции численность населения может, наоборот, вырасти на 6,6%.

В России в отдельных городах также можно выявить признаки бэби-бума. Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал репродуктивные планы семейных пар в возрасте 19-39 лет, проживающих в городах с населением более 250 тысяч человек. В ходе социологического исследования выяснилось, что 9% семей из этой возрастной группы с высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году.

Самой высокой рождаемости можно ожидать в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах, Сургуте, подмосковной Балашихе.

Города с самой низкой ожидаемой рождаемостью — это Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург, Москва.

Почему именно этими городами будет прирастать Россия, остается загадкой. Но как утверждают в Финансовом университете, материальное благополучие семьи не играет никакой роли. Точнее так — «размер доходов домохозяйств не играет существенной роли в повышении рождаемости». Но, кажется, именно над материальными стимулами трудится правительство, желая перепрыгнуть через демографическую яму.