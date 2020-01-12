Неурожайный год: что будет с ценами на черный хлеб

В течение года розничные цены на черный хлеб могут увеличиться, предупреждают эксперты, опрошенные РИА «Новости». Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, из-чего подорожала и ржаная мука, и хлебобулочные изделия.

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Минсельхоз ранее сообщил о минимальном более чем за полвека урожае ржи. По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн.

Снижение объема производства ржи привело к росту цен у производителей. Так, руководитель управления моделирования и прогнозирования учреждения Рудольф Булавин сообщил агентству, что средняя цена у производителей ржи в ноябре выросла на 43% до 8942 рублей за тонну, а цена закупки переработчиками — на 44% до 12 665 рублей за тонну (без НДС, к уровню ноября 2018 года).

По его словам, в ближайшее время цены на рожь будут расти, тогда как объемы торговли продолжат снижаться.

«Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — сказал Булавин.

Рост цен на ржаную муку продолжается уже некоторое время. По данным Российской гильдии пекарей и кондитеров, средние отпускные цены с 2017 по 2019 год выросли на 38,8%, за 11 месяцев 2019 года — на 22,6%.

Что касается потребительских цен на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, то в среднем за 2017-2018 годы они прибавили 3,1% и 5,4% соответственно.

К концу ноября 2019 года цены и вовсе подскочили на 5,8% с начала года. Как сообщает Росстат, речь идет о повышении цены с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм.

В 2020 году цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки могут вырасти на 6,5-7%, полагает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Впрочем, есть шанс и избежать резкого повышения цен на черный хлеб. По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, может сработать эффект «перемещения покупателей из одного продукта в другой».

«Часть покупателей черного хлеба перейдут на серый, белый и, таким образом, просто снизят спрос. Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен, а если оно вдруг и будет, то не более 5—10%»,

— рассказал он агентству.

Ранее эксперты назвали российский город с самым дорогим черным хлебом. В сентябре 2019 года дороже всего покупка хлеба обошлась жителям Санкт-Петербурга. В северной столице цена на «Бородинский» составила 57 руб., «Дарницкий» — 36 руб., «Ржаной» — 31 руб., «Пшеничный» — 38 руб., «Нарезной» — 37 руб. Об этом сообщили в исследовании аналитики ИT-компании «Эвотор».

В среднем по России в сентябре цена на хлеб «Бородинский» составила 33 руб. За месяц он подорожал на 7%. При этом самый дешевый хлеб — за 23 рубля — можно было купить в Перми.

В 2019 году цены на хлеб росли быстрее инфляции. Так, например, в июле 2019 года черный хлеб стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июле 2018 года.

Цена на хлеб в 2020 году не должна вырасти существенно, говорил ранее «Газете.Ru» директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Теплая погода в России поддерживает рост озимых и не позволяет внутренним ценам расти вслед за экспортными. В 2019 году из-за плохого урожая злаковых культур цены на все хлебобулочные изделия увеличились в среднем почти на 8%.

«Запасы в стране остаются внушительные, так что предприятия смогут и нарастить экспорт в случае необходимости, и обеспечить спрос со стороны отечественных заводов. Ожидаем подорожание в пределах инфляции», — сказал эксперт.