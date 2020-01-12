Новая пенсионная схема: в ЦБ рассказали о выплатах

В рамках новой пенсионной схемы по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал «Российской газете».

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Новая пенсионная схема называется гарантированный пенсионный план (ГПП). Правительство готовится внести соответствующий законопроект в Госдуму. Он подразумевает, что выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений, или при достижении пенсионного возраста.

Предполагается, что ГПП придет на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года.

«Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный», -— объяснил Швецов.

Согласно новой пенсионной схеме, человек сам будет выбирать фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату. В свою очередь фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить, пояснил Швецов.

«Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану», — сказал первый зампред ЦБ.

«Скользящий» вариант выплат подразумевает, что есть возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались.

«Эта пенсия — до смерти, но с точки зрения наследования — это срочная история», — объяснил Швецов.

Таким образом, если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные. При этом если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму, то есть весь остаток разом.

«Если один из членов семьи хочет обеспечить другого, просто в завещании указывает своего супруга или детей в качестве наследника накоплений», — подвел итог Швецов.

По словам первого зампреда ЦБ, перевести пенсионные накопления на счет ГПП в рамках одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) можно будет без комиссий или потерь инвестиционного дохода в кратчайшие сроки.

Тогда как накопления в другой фонд будут переведены через пять лет после подачи заявления, а текущие платежи будут зачислены на открытый на новом месте счет. Такая же схема предусмотрена и для «молчунов», оставивших накопления в Пенсионном фонде. То есть деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

После перевода средств в ГПП у гражданина появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить будущую пенсию, рассказал Швецов.

«Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», — указал первый зампред ЦБ.

Новая схема пенсионных накоплений может заработать уже с 2021 года. Ожидается, что закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля.

Законопроект о ГПП разработал Минфин.

Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить работающим людям за счет личных взносов с зарплаты, которые они будут перечислять в НПФ, формировать дополнительную будущую пенсию. Порядок участия в системе ГПП добровольный. Минфин также обещает гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств. Также в законопроекте предусмотрена возможность получить выплату из средств ГПП до момента выхода на пенсию.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, что в 2020 году размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров увеличится по меньшей мере на 1 тыс. рублей и составит 16,5 тыс. рублей. С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%. Индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров.

В конце 2019 года Минтруд сообщил о росте пенсий в уходящем году. Прибавка составила в среднем чуть больше тысячи рублей. В итоге пенсии по старости неработающих пенсионеров выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.