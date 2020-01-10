Налог на «Дружбу»: Лукашенко пытается заработать на России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.

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«В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в указе.

Из этих денежных поступлений будет формироваться фонд «для ликвидации возможных экологических последствий».

Указ появился после того, как произошло ЧП на трубопроводе «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу. Чрезвычайная ситуация случилась в апреле прошлого года, когда в нефтепровод попала загрязненная хлоридами нефть. Прокачку пришлось остановить.

По версии следствия, загрязнение нефти произошло через «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырье нескольких малых производителей. В мае поставки частично возобновились. Но в полном объеме поставки нефти продолжились только 1 июля 2019 года.

Размер ущерба не определен

Оценка ущерба от загрязнения «Дружбы» до сих не завершена. Об этом в конце декабря говорил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, в настоящее время идут переговоры и претензионная работа.

Новак также дал понять, что российская сторона с пониманием относится к необходимости возмещения ущерба покупателям нефти. Он подчеркнул, что «речь идет не о запредельных суммах».

Ранее сообщалось, что «Транснефть» планировала завершить оценку последствий от инцидента с нефтепроводом «Дружба» к середине 2020 года.

Но суммы компенсаций могут быть не такими уж и маленькми. «Транснефть» зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в «Дружбе» 23 млрд рублей. Также «Транснефть» отметила, что на выплаты смогут рассчитывать только те компании, которые смогут документально подтвердить наличие «негативных последствий и их размер».

«Транснефть» заведомо перекладывает часть ответственности за произошедшее на нефтяные компании, которые в данном случае являются пострадавшей стороной», — считает экономист Никита Кричевский.

«Впрочем, юристы сходятся на том, что подобное решение юридически ничтожно», — констатирует Российское агентство правовой и судебной информации. По общему юридическому правилу сторона, действия которой повлекли за собой ущерб, во-первых, несет ответственность в полном размере понесенного ущерба и, во-вторых, не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому нанесен ущерб.

Суммы же реального ущерба могут оказаться в разы выше.

«Среднемесячные поставки по «Дружбе» варьируются в среднем в пределах 4,2 млн т в месяц. Это значит, что итоговый простой повлечет за собой сокращение поставок на 15 млн баррелей Urals, что составляет примерно $1 млрд выручки российской нефтянки. То есть в совокупности с затратами «Транснефти» на очистку «Дружбы» и компенсацией партнерам по контрактам, можно ожидать даже большей цифры», - посчитал аналитик «БКС Брокер» Константин Карпов.

Но урегулирование претензий может грозить России серьезным ударом по имиджу страны. «Формулировка «документальное подтверждение убытков» подразумевает, что убытки должны быть доказаны. А это возможно только путем вынесения соответствующего судебного решения», — отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.

«По факту, убытки несли грузополучатели, которые либо недополучили нефть в законтрактованных объемах, либо получили нефть ненадлежащего качества. А значит, чтобы подтвердить эти убытки, компании пойдут за решением в европейские суды. В результате, мы получим шквал обвальных судебных процессов в Европе, которые нанесут имиджу России как надежного поставщика энергоресурсов, еще больший урон, чем ситуация с загрязненной нефтью», — полагает эксперт.

В свою очередь, в «Роснефти» заявили, что интересы акционеров компании будут защищены в полном объёме при любых обстоятельствах. «Однако обсуждать этот вопрос в публичном пространстве, как мы уже неоднократно говорили, не считаем целесообразным», - отметил представитель компании.