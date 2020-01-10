Угодить США: Лондон накажет Москву новыми санкциями

Собственный, независимый от Евросоюза санкционный режим намерены ввести власти Великобритании. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, под ограничительные меры попадут иностранные граждане, причастные к нарушению прав человека.

Собеседники газеты заявили, что в феврале глава британского Форин-офиса Доминик Рааб представит новый режим санкций. К этому же времени внешнеполитическое ведомство подготовит и список лиц, чьи активы в британских банках будут заморожены.

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Под первый удар попадут граждане Саудовской Аравии, Ливии, Северной Кореи, а также россияне. Режим санкций должен начать действовать после Brexit, назначенного на 31 января 2020 года.

Собеседники FT полагают, что Рааб таким способом хочет продемонстрировать намерение Лондона «играть роль мирового лидера» после разрыва с ЕС.

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Британский министр иностранных дел еще в августе 2019 года говорил, что Лондон намерен ввести в действие «поправку Магнитского» к закону о санкциях уже после Brexit. По его словам, он ознакомился с канадским опытом по применению аналогичной поправки для борьбы с нарушениями прав человека. Глава Форин-офиса также отметил, что нарушители «по всему миру» столкнутся с последствиями: заморозкой активов в Британии и запретом на въезд в страну.

Рааб подчеркнул, что «глобальная Британия» не будет «тихой гаванью» для людей, наживающихся на пытках.

Парламент Великобритании принял «поправку Магнитского» весной 2018 года на фоне отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Бывший тогда заместителем главы МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что британские санкции против России откладываются как минимум до момента Brexit. Москва, напомним, отрицает обвинения Лондона, называя их тенденциозными и бездоказательными.

Британская версия закона Магнитского — схожая есть в Канаде и США — позволяет не только запретить выдачу виз иностранным чиновникам и политикам, замешанным в коррупции и нарушающим права человека, но и дает возможность заморозить их активы на территории Соединенного королевства. Имена нарушителей будут также предаваться широкой огласке.

Впрочем, британские санкции могут оказаться еще более жесткими, чем их европейский аналог, не исключает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Есть высокая вероятность, что

в отношении России Великобритания введет более серьезные ограничения, чтобы показать свою лояльность США.

С помощью подобного шага они покажут, что готовы дистанцироваться от политики ЕС и связывают свой дальнейший внешнеполитический курс с Вашингтоном», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Удар по бизнесу

Летом 2018 года британская газета Times сообщила, что Лондон продолжает и расширяет расследование в отношении российских бизнесменов и чиновников, связанных с Кремлем. Национальное криминальное агентство Великобритании может начать преследования якобы «нечистых на руку российских олигархов», проверив и заморозив активы «коррумпированных элит».

Напомним, что в 2017 году в Великобритании был принят закон о «криминальных финансах», предусматривающий введение ордеров на «непонятно откуда взявшиеся деньги». Власти, благодаря ордерам, могут проверять средства от владельцев любых подозрительных активов, стоящих более 50 тыс. фунтов стерлингов (порядка $70 тыс.). Если владелец «необъяснимого богатства» не будет в состоянии доказать легальность своих доходов, то власти могут арестовать активы.

О планах Лондона ввести новые санкции против состоятельных россиян, живущих в Великобритании, стало известно еще в середине весны 2018 года. По словам Бориса Джонсона, тогда занимавшего пост министра иностранных дел, а ныне – премьерскую позицию,

санкции не будут касаться всех российских олигархов, проживающих на британской территории — только «незаконно обогатившихся» и связанных с Кремлем. В Кенсингтоне, одном из самых фешенебельных районов Лондона, «куда камень ни кинь — попадешь в российского олигарха», говорил он тогда.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что выход Британии из ЕС и введение новых санкций могут лишь ухудшить и без того напряженные отношения Москвы и Лондона. Великобритания будет брать пример с США, санкции которых в отношении России жёстче, чем у ЕС, уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«К тому же российско-английские отношения «отравлены» инцидентом в Солсбери, а Лондон сильно ориентирован на тему прав человека, с чем у России, по мнению британской стороны, есть проблемы. Это может негативно повлиять прежде всего на финансовое взаимодействие между Россией и Великобританией, на кредитование английскими банками российских компаний и на вовлеченность британских инвестиционных институтов в деятельность по покупке ценных бумаг РФ», - не исключает собеседник «Газеты.Ru».