Сдержать рост платежей: за повышение стоимости ЖКХ накажут рублем

Коммунальщиков оштрафуют за завышение стоимости услуг

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В России могут начать штрафовать ресурсоснабжающие организации, если они будут завышать цены на свои услуги. В стране есть недобросовестные участники рынка, которые получают сверхприбыль и наживаются на населении. А вот поставляемые услуги не всегда хорошего качества.

Правительство России предлагает ввести наказание за завышение стоимости услуг ЖКХ, сообщает газета «Известия». Однако размер штрафа пока неизвестен.

По данным издания, кабинет министров внесет на рассмотрение в Госдуму поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Предполагается, что это произойдет в сентябре. Над законопроектом работает Минстрой. На данный момент ЖК РФ не предполагает штрафов для ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости своих услуг.

Идею штрафов одобрили как в думском профильном комитете, так и во фракциях. В частности, введение наказания готовы поддержать глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, зампред фракции ЛДПР в нижней палате парламента Ярослав Нилов, первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

В России ресурсоснабжающие организации «получают сверхдоходы за счет граждан»,

отметил в беседе с «Известиями» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ярослав Нилов добавил, что были попытки ввести штрафы в регионах, однако реализовать эту идею не получилось.

По его словам, полномочий региональным комиссиям по тарифам может не хватить, а проверки прокуратуры делаются выборочно.

«Это давно надо было сделать, потому что ресурсоснабжающие организации заинтересованы в высоких ценах на услуги ЖКХ, которые зачастую неоправданны. Хотя сами эти организации, как правило, перекладывают ответственность на компании, которые поставляют им топливо или электричество», — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Вопросы тарифного регулирования в сфере ЖКХ относятся к компетенции Федеральной антимонопольной службы. Ранее в марте 2019 года глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза. Тогда он отмечал, что тарифы на воду могут отличаться в 54 раза в соседних регионах.

По словам Артемьева, «тарифное хулиганство» — дело рук местных властей.

И на тот момент для наведения порядка в правительстве находился проект закона об основах тарифного регулирования.

Несмотря на высокие тарифы, услуги оказываются некачественно.

Зачастую жители жалуются на пришедшие им квитанции, идут разбираться в суд, звонят на горячие линии, а на худой конец просто пишут в социальных сетях, чтобы как-то привлечь общественное внимание.

Плата за коммунальные ресурсы — ощутимая статья расходов доя россиян, которая постоянно увеличивается. Она может достигать до 13% от месячного дохода жителя. Об этом говорили подсчеты Сбербанка. По их данным за девять месяцев 2019 года, средний размер платежки за ЖКХ в России составлял 3826 рублей. В среднем же по стране от бюджета семьи на коммуналку уходит около 9% дохода.

Больше всего россиян беспокоит рост стоимости услуг ЖКХ, показал ранее опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Подорожание коммунальных платежей - самая острая социальная проблема для россиян. О том, что их волнует именно это, заявили 48% респондентов. Результаты исследования ФОМ стали известны в декабре 2019-го.

В 2020 году тарифы ЖКХ повысятся 1 июля в среднем на 4%. В зависимости от субъектов рост составит от 2,4% до 6,5%. Это выше плановой инфляции в 3%.

В прошлом году тариф повышался дважды. Также в квитанциях в связи с началом «мусорной реформы» появилась новая строка — обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора).

За это время долги россиян за коммунальные ресурсы копятся.

«На конец первого полугодия 2019 года долг населения составил 547,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 4%», — отвечали «Газете.Ru» в Минстрое России, ссылаясь на данные Росстата.

Многие потребители не платят за ресурсы, поскольку не согласны с начисленной платой, отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький. Разбирательство в суде, например, может затянуться, за это время формируется просрочка.