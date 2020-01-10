Сдержать рост платежей: за повышение стоимости ЖКХ накажут рублем

Правительство России предлагает ввести наказание за завышение стоимости услуг ЖКХ, сообщает газета «Известия». Однако размер штрафа пока неизвестен.

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По данным издания, кабинет министров внесет на рассмотрение в Госдуму поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Предполагается, что это произойдет в сентябре. Над законопроектом работает Минстрой. На данный момент ЖК РФ не предполагает штрафов для ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости своих услуг.

Идею штрафов одобрили как в думском профильном комитете, так и во фракциях. В частности, введение наказания готовы поддержать глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, зампред фракции ЛДПР в нижней палате парламента Ярослав Нилов, первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

В России ресурсоснабжающие организации «получают сверхдоходы за счет граждан»,

отметил в беседе с «Известиями» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ярослав Нилов добавил, что были попытки ввести штрафы в регионах, однако реализовать эту идею не получилось.

По его словам, полномочий региональным комиссиям по тарифам может не хватить, а проверки прокуратуры делаются выборочно.

«Это давно надо было сделать, потому что ресурсоснабжающие организации заинтересованы в высоких ценах на услуги ЖКХ, которые зачастую неоправданны. Хотя сами эти организации, как правило, перекладывают ответственность на компании, которые поставляют им топливо или электричество», — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Вопросы тарифного регулирования в сфере ЖКХ относятся к компетенции Федеральной антимонопольной службы. Ранее в марте 2019 года глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза. Тогда он отмечал, что тарифы на воду могут отличаться в 54 раза в соседних регионах.

По словам Артемьева, «тарифное хулиганство» — дело рук местных властей.

И на тот момент для наведения порядка в правительстве находился проект закона об основах тарифного регулирования.

Несмотря на высокие тарифы, услуги оказываются некачественно.

Зачастую жители жалуются на пришедшие им квитанции, идут разбираться в суд, звонят на горячие линии, а на худой конец просто пишут в социальных сетях, чтобы как-то привлечь общественное внимание.

Плата за коммунальные ресурсы — ощутимая статья расходов доя россиян, которая постоянно увеличивается. Она может достигать до 13% от месячного дохода жителя. Об этом говорили подсчеты Сбербанка. По их данным за девять месяцев 2019 года, средний размер платежки за ЖКХ в России составлял 3826 рублей. В среднем же по стране от бюджета семьи на коммуналку уходит около 9% дохода.

Больше всего россиян беспокоит рост стоимости услуг ЖКХ, показал ранее опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Подорожание коммунальных платежей - самая острая социальная проблема для россиян. О том, что их волнует именно это, заявили 48% респондентов. Результаты исследования ФОМ стали известны в декабре 2019-го.

В 2020 году тарифы ЖКХ повысятся 1 июля в среднем на 4%. В зависимости от субъектов рост составит от 2,4% до 6,5%. Это выше плановой инфляции в 3%.

В прошлом году тариф повышался дважды. Также в квитанциях в связи с началом «мусорной реформы» появилась новая строка — обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора).

За это время долги россиян за коммунальные ресурсы копятся.

«На конец первого полугодия 2019 года долг населения составил 547,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 4%», — отвечали «Газете.Ru» в Минстрое России, ссылаясь на данные Росстата.

Многие потребители не платят за ресурсы, поскольку не согласны с начисленной платой, отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький. Разбирательство в суде, например, может затянуться, за это время формируется просрочка.