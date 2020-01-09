Бриллианты на продажу: чем власти порадуют бизнес

Правительство обнародовало план и основные направления приватизации государственного имущества на трехлетку — 2020-2022 годы. По-настоящему крупных предприятий в плане не много.

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Например, планируется сокращение доли участия Российской Федерации в уставных капиталах «Совкомфлота» (до 75% плюс 1 акция), «Росспиртпрома» (до 75% плюс 1), «Банка ВТБ» (до 50% плюс 1), «Кизлярский коньячный завод» (до 50% плюс 1). Информация об этом размещена на официальном сайте правительства.

Кроме того, планируется приватизация двух морпортов — «Махачкалинский морской торговый порт», »Новороссийский морской торговый порт» — и объединения «Алмазювелирэкспорт» (после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда России).

По состоянию на 1 января 2019 года, государство являлось собственником имущества 700 федеральных предприятий и акционером (участником) 1130 хозяйственных обществ.

В целом за три года планируется приватизировать 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий.

На продажу будут выставлены также доли государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более одной тысячи объектов другого имущества.

«Конкретные сроки и способы приватизации этих акционерных обществ будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов», — говорится в постановлении правительства.

Правительство не показывает амбиций

На стадии подготовки плана приватизации Минэкономразвития предлагало включить еще целый ряд крупных компаний: «РусГидро», «Транснефть», «Россети», «Ростелеком», ОЗК (Объединенную зерновую компанию), «Аэрофлот», РЖД... Но в итоге правительство уступило просьбам некоторых отраслевых министерств и лоббистских групп и не решилось на широкую распродажу.

Приватизационный список, впрочем, может пополняться. Минэкономразвития планирует доработать план действий по другим крупным госкомпаний с учетом их роли в экономике и готовности к выходу на публичный рынок.

Впрочем, такого рода обещания относятся к разряду дежурных и звучат ежегодно по ходу утверждения проекта бюджета и программы приватизации.

Власти рассчитывают, что приватизация госпакетов акций будет ежегодно приносить федеральному бюджету 3,6 млрд руб.

Причем, на стадии разработки плана ожидалось, что доходы от приватизационных сделок в одном только 2020 году составят 11,3 млрд рублей.

То есть, годовой план по доходам снижен почти в три раза. И не факт, что даже этот скромный план будет выполнен. Например, глава ВТБ Андрей Костин жаловался на то, что приватизация банка будет проходить с трудом. Мешают санкции Запада, сокрушался ранее госбанкир.

«Вариантов немного, варианты сложные, все-таки санкции», — пояснял 25 декабря прошлого года Костин.

Напомним, ВТБ с 2014 года находится под санкциями США и ЕС, что действительно ограничивают этому госбанку привлечение финансирования. Основной акционер ВТБ — государство (92,23%, остальные акции находятся в свободном обращении).

Бизнес потирает руки

Целью снижения доли государства в госкомпаниях, по идее, должно быть повышение эффективности бизнеса, привлечение иностранных инвесторов и получение прибыли, отмечают эксперты.

«Но учитывая нынешнюю рыночную конъюнктуру, рассчитывать на это не приходится. Привлечение иностранного капитала в условиях санкций остается под вопросом», — говорит Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Зато в план на приватизацию нередко попадают те госактивы, в покупке которых заинтересованы конкретные олигархические группы, федерального и регионального уровней, уточняют эксперты.

По словам Суверова, приватизация не является сейчас стратегическим курсом правительства, в стране по сути проводится политика госкапитализма. По разным подсчетам, доля государства в экономике достигает 60-75%.

Тем не менее план по приватизации на ближайшую трехлетку очень-очень скромный, о разгосударствлении экономики речи не идет, отмечает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК.

«А фискальная цель при более чем триллионном профиците федерального бюджета тем более не является приоритетом», — говорит эксперт.

Что касается такой цели, как повышение повышение эффективности экономики за счет приватизации, то и она не является для нынешнего правительства актуальной, отмечают аналитики.

«Власти считают, хотя и не афишируют этого, что вполне эффективными могут быть не только частные компании, но и госкорпорации», — отмечает Николаев.

Более чем скромный план по распродаже госпакетов объясняется еще и тем, что нынешняя конъюнктура не самая удачная для проведения масштабной приватизации. А кроме того, есть смысл оставить привлекательные активы, те, что можно легко распродать, на «черный день». Когда экономический рост в России будет не просто стагнировать на отметке плюс-минус единица, а уйдет в минус и госбюджет будет испытывать дефицит.

Эксперты считают, что приватизация в некоторых случаях может негативно отразиться на стоимости товаров и услуг тех компаний, которые будут приватизированы.

«Повышение цен возможно, но не обязательно. Определяющим фактором все-таки является спрос. А в случает с алкогольной продукцией еще и регуляторная деятельность правительства, акцизы», — считает Николаев.

А Суверов дает понять, что именно государственные компании «стремятся максимизировать прибыль», поэтому приход в госкомпанию частных акционеров уже вряд ли сильно повлияет на цены.