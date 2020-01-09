Все сами: как Россия достроит «Северный поток — 2»

Работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» продолжаются, сообщили в пресс-службе оператора Nord Stream 2. И Россия сможет закончить его самостоятельно, заявили в беседе с газетой «Известия» эксперты.
Поводом для тревоги под конец 2019 года послужил выход из проекта швейцарского трубоукладчика Allseas. Это произошло вскоре после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении компаний, строящих российский газопровод.
В результате швейцарская Allseas в конце декабря 2019 года приостановила укладку труб для «Северного потока — 2», опасаясь попасть под санкции США.
На фоне новых ограничений эксперты не решались давать прогнозы по запуску в эксплуатацию газопровода. Согласно последним официальным заявлениям, это может произойти к середине 2020-го. Ранее предполагалась, что «Севпоток — 2» запустят в конце 2019 года.
В настоящее время осталось достроить участок трубы в датских водах. Копенгаген долго затягивал с выдачей разрешения на строительство.
На момент выхода швейцарского трубоукладчика из проекта на дне Балтийского моря было проложено 2,3 тыс. км газопровода из около 2,46 тыс. км, сообщили изданию в Nord Stream 2. То есть он готов примерно на 93%.
Однако Москва в этом году сможет завершить проект самостоятельно, сказал «Известиям» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
У России для этого есть единственный вариант — это российское судно «Академик Черский».
В настоящее время оно находится на Дальнем Востоке. Его путь до Балтийского моря, по оценке эксперта, может занять 1,5-2 месяца.
Тем не менее, Правосудов отметил, что у швейцарской Allseas и итальянской Saipem есть больше возможностей для выполнения сложных работ по строительству подводных газопроводов, как «Северный поток — 2».
При этом российские трубоукладчики могут быть более уязвимы в штормовой обстановке, а значит менее эффективны, чем швейцарские,
уточнил в беседе с «Известиями» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
Ожидается, что компания Allseas еще может вернуться к строительству «Северного потока — 2».
«Пока мы исходим из того, что надо находить компромисс с европейцами. Возможно, подрядчики вернутся, есть режимный месяц, пока Allseas ждет от американцев разъяснений», — отметил Пасечник.
Тем не менее на сроки сдачи проекта эта ситуация в любом случае повлияет негативно, уверены эксперты.
Ранее такой сценарий, при котором достраивать «поток» будет российское судно «Черский», описывал глава Минэнерго Александр Новак. Чиновник пояснял, что для работ над «Северным потоком — 2» судно необходимо дооборудовать. При этом в эксплуатацию газопровод будет введен в 2020 году, указывал Новак.
Cудно-трубоукладчик Jascon 18, которое позже получило название «Академик Черский», купил «Газпром» в 2015 году. В январе 2020-го стало известно, что
«Газпром» объявил тендер на оснащение судна системами сварки морских газопроводов.
Об этом 2 января сообщало агентство «Интерфакс». Заказ на дооснащение был размещен в рамках подготовки к дообустройству Киринского и Южно-Киринского месторождений на шельфе Сахалина.
Между тем в задании тендера оговаривалась адаптация к работам с трубами 8,16 и 32 дюйма, в то время как «Северный поток — 2» предполагает 48-дюймовые трубы, отмечало агентство.
В 2019 году в США был подписан оборонный бюджет на 2020 год, он предполагает санкции против строящегося «Северного потока — 2». Новые антироссийские ограничительные меры, которые могут затронуть европейские компании, критиковали в Германии.
Американский журнал Forbes в аналитической статье называл введенные ограничения запоздалой и неэффективной мерой. «Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — писало издание под конец 2019 года, напоминая, что партнерами «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2» являются европейские компании, которых «не запугаешь антироссийскими демаршами США, оправданными геополитикой».
Ранее Bloomberg сообщало, что бесполезность санкций против «Северного потока — 2» осознают и в администрации Трампа.