Быстро и дорого: переводы по номеру телефона станут платными

Уже с 1 января Система быстрых платежей (СБП) станет платной для банков. Организации будут обязаны переводить Центробанку, который выступает оператором системы, комиссию с каждой операции своих клиентов. Со следующего года банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 копеек за операции до 125 рублей, до 250 рублей — 12 копеек, а до 1000 руб. — 30 копеек. При этом за перевод с 1 до 3 тыс. рублей банкам придется платить уже 80 копеек. Тарифная сетка для переводов от 3 до 6 тыс. рублей составит 2 рубля. А за сумму свыше 6 тыс. рублей за каждую операцию будет взиматься 3 рубля.

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Ожидается, что комиссию участники рынка будут платить поровну, то есть половину заплатит банк отправителя, а другую – организация получателя. При этом Банк России имеет право ограничивать размер комиссии за данный тип перевода.

«Дополнительные издержки могут обернуться тем, что банки будут вынуждены переложить часть затрат на клиентов.

В то же время у потребителей будет возможность выбирать различные способы перевода средств и руководствоваться не только удобством, но и искать более выгодные тарифные планы», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

СБП была запущена в конце января текущего года и сейчас объединяет более 30 участников. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона без привязки к банку и вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств.

Впрочем, уже ряд банков взимает комиссию за пользование услугой быстрых платежей. К примеру, «СБК-банк» берет 1% с переводов, сумма которых превышает 6 тыс. рублей за сутки.

Также комиссию берет «Райффайзенбанк» за транзакции свыше 10 тыс. рублей. «Тарифы действуют с июля 2019 года. До этой суммы комиссия за перевод не взимается. Планов менять комиссии у нас на следующий год пока нет», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе банка.

Не собирается пока взимать комиссию за платежи и Росбанк. До начала февраля 2020 года все переводы через СБП в сторонние банки-участники системы останутся для клиентов Росбанка бесплатными. Правда, уже после февраля тарифная секта может поменяться, не исключают в банке. «О дальнейших планах мы проинформируем клиентов в январе 2020 года», — пояснили «Газете.Ru» в организации.

По-прежнему от комиссий отказывается и «Тинькофф Банк». Также не будет пока брать деньги с клиентов за услугу банк «ФК Открытие».

В то же время ряд организаций все же начнут взимать комиссию со своих клиентов. Так, «Ак Барс» будет брать с 20 января 1% или минимум 20 рублей, если сумма переводов превысит 10 тыс. рублей. Кроме того, «Русский стандарт» начнет брать по 10 рублей за все переводы в СБП с января следующего года.

Планирует ввести фиксированную комиссию с сохранением бесплатных переводов для отдельных клиентских сегментов и ВТБ.

Конкуренция рынка

С момента запуска Системы быстрых платежей число ее пользователей превысило 1,3 млн человек, свидетельствуют свежие данные Национальной системы платежных карт (НСПК). Всего же россияне перевели друг другу через СБП около 48 млрд рублей, совершив более 5,5 млн операций.

Поэтому говорить о том, что финансовые организации не могут в перспективе отказаться предоставлять данную услугу клиенту или ввести действительно большие комиссии не приходится, считает Путиловский. «Это новый конкурентный рынок для банков, и они будут пытается привлечь как можно больше клиентов. Кроме того, нужно учитывать, что переводы через СБП по-прежнему будут более выгодны для самих банков. Дело в том, что

размер комиссии, которую банки должны будут перечислять ЦБ с 1 января, меньше комиссий, которые они сейчас перечисляют международным платежным системам по аналогичному типу мгновенных переводов», ,

— объясняет собеседник «Газеты.Ru».

В то же время СБП пока уступает по популярности классическому способу перевода денег с карты на карту. За 2018 год россияне таким образом перевели свыше 27 трлн рублей, говорится в статистике Центробанка.

В итоге разработчики системы с середины текущего года начали готовить новые способы популяризации СБП. С 2020 года в рамках СБП должен также заработать сервис оплаты товаров по QR-коду. Центробанк планирует установить комиссию в 0,4% от суммы операции.

Пока инициатива не нашла отклика у банков и в сфере крупного ритейла. Торговый бизнес опасается, что в результате кредитные организации поднимут комиссии за традиционный эквайринг, а банки недовольны большой комиссией со стороны Центробанка.

В настоящее время только три банка прошли сертификацию на работу с QR-кодами в СБП. Так, у банка «Русский стандарт» есть сертификат только на прием платежей, то Промсвязьбанк и СКБ-банк прошли сертификацию сразу и на прием, и на отправку платежей.