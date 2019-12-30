Без газовой войны: Москва и Киев пошли на мировую

Москва и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина в Facebook. Он подчеркнул, что это «открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

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Политик также опубликовал на своей странице Facebook фотографию договора. На ней стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.

По словам Лещина, теперь после подписания соглашения стороны смогут заключить долгосрочный договор по транспортировке газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», «к которым стремилась Украина».

Переговоры между сторонами продолжались с четверга. Стороны приступили к ним на прошлом неделе 26 декабря. Как отмечается, завершились они в 05.23 30 декабря.

С заявлением о ходе переговоров выступил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он называл их «непростыми». Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта, добавил Песков.

Согласно протоколу, который был утвержден 20 декабря в Минске, подписание мирового соглашения было условием для заключения транзитного договора с 1 января 2020 года.

Исходя из официальных заявлений, из «пакетного» мирового соглашения было выполнено только одно условие — «Газпром» перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Киев это уже подтвердил.

«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Подробности позднее»,

— писал в социальной сети исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко.

При этом о выполнении других условий соглашения: это отзыв исков, снятие арестов с имущества «Газпрома» и требований Антимонопольного комитета Украины к российской компании на $7 млрд, а также заключение мировой по тяжбе «Газпрома» против Украины в суде Женевы, — стороны ранее не информировали.

Напомним, 20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет.

Так, стороны пока договорились о транзите 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в период с 2021 по 2024 год. Такая схема позволит Украине в полной мере исполнить обязательства перед европейскими партнерами, а России — развивать другие энергетические проекты в ЕС — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Также было достигнуто урегулирование взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Так, в частности, договоренности включали в себя выплату «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и заключение мирового соглашения по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине.

Эксперты тогда радовались этому решению, поскольку очередной газовой войны удалось избежать.

Решение по обнулению претензий всегда являлось ключевой проблемой переговоров, поэтому достижение консенсуса в этом вопросе говорит о финальной стадии газовых споров,

отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Самый сложный этап в переговорах завершен, стороны определились с дальнейшим сценарием развития событий. Россия пошла на частичные уступки Украине, но и та сторона подписалась под отказом от большего числа претензий к «Газпрому» в европейских судах. Таким образом, в транзитном споре взаимные уступки стали своеобразной разменной монетой в борьбе за энергетическую безопасность Евросоюза», — утверждал эксперт.

31 декабря текущего года заканчивается транзитный договор о поставке газа на Украину. Именно в этот день истекает 10-летний контракт.

Эти газовые переговоры в любом случае можно назвать успешными для обоих сторон, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Выплатив присужденные Стокгольмом деньги в пользу Украины, «Газпром» сохранил имидж надежного энергетического партнера Европы, при этом возобновляет с нового года поставки газа на Украину. Киев получает газ и чистый кэш прямо к Новому году, добавляет он.