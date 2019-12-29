«Девяток» яиц и продукты в кредит: тренды розницы 2019 года

Упаковка сбросила «лишний» вес

Одним из трендов 2019 года стало введение нестандартной упаковки. Новации в рознице стали вводить еще в начале года. Так, в январе многих россиян удивила новая фасовка куриных яиц, когда вместо привычного десятка стали продавать по 9 штук — по три в каждом ряду.

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Началось все с поста пользователя Pikabu, который выложил фотографию с 9 яиц в упаковке. Он буквально взорвал рынок Возмущенные россияне жаловались, что их обманывают — продают меньшее количество товара по прежней цене и требовали указать стоимость одного яйца.

Пользователи интернета тогда шутили, что дойдет до того, что

в России продавать начнут отдельно белки и желтки, а бензин — по 0,9 литра.

Позже выпустившая такую упаковку удмуртская фабрика «Вараксино» объяснила это событие «маркетинговым ходом».

Между тем эксперты отмечали, что производители действительно могли просто переориентироваться из-за растущих расходов. Так, новые упаковки появились вслед за повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Чтобы не увеличивать резко цены, компании просто стали «сжимать» упаковку.

И делали они задолго до повышения НДС. Так, большую часть упаковок производители «сжали» незаметно в период с 2012 по 2018 год. К такому выводу пришли авторы исследования Gfk. За шесть лет производители

сократили размеры упаковок товаров ежедневного спроса на 7-20%. «Похудели» размеры шоколадок, упаковки круп, молока, соков и других продуктов.

Больше ходим, меньше покупаем

В целом в 2019 году потребительское поведение россиян поменялось. Жители страны стали чаще посещать магазины, при этом меньше тратить денег, подытоживал ранее в беседе с журналистами председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

«Для нас это серьезный фактор. Сейчас мы вынуждены адаптировать свою модель под меняющееся поведение потребителя», — говорил он.

Нередко поход в магазин становится стрессом в текущих экономических условиях. Так, только на питание в месяц уходит более трети денежных расходов россиян (34,3%).

Самая тяжелая ситуация — с пенсионерами. Их месячные расходы на питание доходят до 40,6%. В многодетных семьях цифры чуть ниже — 38,9%.

В этой связи дискаунтеры (магазины сниженных цен) становятся все популярнее, и в 2020 году их число может увеличиться, прогнозирует Беляков. Гипермаркетам же будет все сложнее зарабатывать.

Экономия прежде всего

В третьем квартале 2019 года количество потребителей, которые пытались экономить, увеличилось до 69% (вместо 67% в предыдущем квартале), говорят данные Nielsen.

Одним из популярных способов экономии по-прежнему остается покупка товаров со скидкой (по промо-акциям).

В ряде товаров повседневного спроса доля продаж в категории «промо» близка к «потолку» и достигает 70-80%. Это, например, стиральные порошки, шоколадные плитки, средства для мытья посуды.

Экономия влияет и на пищевые привычки россиян. Самая затратная позиция в корзине потребителя — это мясо. Приобретают его все меньше. Так, за десять месяцев 2019 года число покупок мяса курицы, которое по ценам самое демократичное, снизилось на 4%, говядины — на 8%, свинины — на 15%. Это следует из исследования оператора фискальных данных «Платформы ОФД» (обрабатывает по 35-40 млн кассовых чеков каждый день).

То, что россияне стали меньше употреблять мяса, говорилось и в исследовании Росстата. За пять лет объем снизился у женщин на более 5% до 68,5 кг в год и на 3,9% у мужчин — до 115,4 кг.

По словам председателя АКОРТ Сергея Белякова, потребительские настроения населения в этому году действительно меняются: «Мы видим, как из красного мяса начинают переходить к белому, из мясных продуктов начинают выбирать суррогатные продукты, или отказываться от мяса в целом».

Уходим в онлайн

В 2019 году россияне стали больше совершать покупок в интернет-магазинах. В виртуальном мире активно приобретают, например, товары повседневного спроса. За год рынок вырос почти в два раза до 27,7 млрд рублей, указывала компания Nielsen.

Этому есть целый ряд причин. Во-первых, доставлять продукты стали быстрее. Во-вторых, россияне наконец оценили, что это не только экономит время, но и бережет силы, поскольку курьеры привозят тяжелые пакеты прямо на дом. В-третьих, интерфейс приложений (а многие заказывают товары на дом с помощью смартфона) визуально стал удобнее. Именно эти причины назвал в беседе с «Газетой.Ru» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По итогам 2019 года онлайн-ритейлеры могут заработать рекордные суммы. Рынок онлайн-торговли, по оценке АКИТ, может достичь 2,2 трлн руб., хотя еще в 2018 году он оценивался в 1,6 трлн руб.

А теперь и продукты из магазина в кредит

До того, как Росстат начал пересматривать оценку доходов россиян в 2019 году, они постоянно падали, и только в третьем квартале показали резкий рост в 3%. Не все эксперты с такой оценкой согласились.

При этом ритейлеры поняли, что делать с беднеющими россиянами. Так, в розничных сетях обещают начать продажу продуктов в кредит.

В частности, в июне торговая сеть «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) первой из ритейлеров объявила о такой возможности. Выпускаться будет виртуальная карта, которая даст возможность приобретать товары в кредит. Оформить ее можно будет прямо в зале магазина, а для этого лишь — предоставить паспортные данные, говорили в торговой сети.

«В целом карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высокой кредитной нагрузкой. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации», — объясняла главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

Тем не менее пока никаких результатов по горячим следам инициативы торговая сеть не объявляла.