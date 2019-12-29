«Могли потерять больше»: почему Москва заплатила «Нафтогазу»

Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому «Нафтогазу» долг в $2,9 млрд тяжелым решением. Об этом он заявил в воскресенье, 29 декабря, в интервью в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для «Газпрома», для нашей страны — тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы»,

— признался чиновник.

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До этого в другом интервью — «России 24» — вице-премьер уже отмечал важность этого события. Тогда Козак назвал выплату «Газпромом» в $2,9 млрд «каплей в море», учитывая потенциальные риски и ущерб от невыплаты.

«Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — высказался вице-премьер.

Напомним, девять дней назад Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит российского «голубого топлива» через территорию Украины. До этого 10 лет поставки проводились по договору, срок которого истекает 31 декабря 2019 года.

Стороны согласились полностью снять неразрешенные судебные претензии. Однако долг «Газпрома» в размере $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года Москве пришлось вернуть. К этому платежу начислились проценты за просрочку, в итоге сумма дошла почти до $3 млрд. Она была выплачена именно деньгами. Не газом, как ранее предлагали в «Нафтогазе».

Перевод денег подтвердил исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко.

«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Подробности позднее», — написал он в социальной сети.

Первое лицо украинского государства, президент Владимир Зеленский торжественно назвал выплату долга и завершение многолетнего спора двух газовых компаний «большой победой».

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая», — отметил Зеленский.

Между тем украинская компания «Нафтогаз» в рамках новых договоренностей пообещала отозвать и новые иски. Ранее украинская организация планировала взыскать с «Газпрома» около $20 млрд.

Для этого 28 декабря украинский кабинет министров согласовал мировое соглашение с российской газовой компанией с отказом от штрафа в размере $7,4 млрд. Его ранее наложил на «Газпром» Антимонопольный комитет Украины.

Все это означает, что вскоре будут сняты и аресты с активов «Газпрома» в Европе. Их ранее вполне успешно добивался «Нафтогаз».

Новый транзитный контракт будет действовать в течение пяти лет. Известно, что общий объем прокачки топлива по украинской трубе за этот период составит 225 млрд кубометров. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубов газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубов.

Цена вопроса — то есть тариф — сторонами за это время не разглашалась.

В настоящее время Москва и Киев продолжают обсуждать транзит газа с 1 января 2020 года.

На данный момент в Вене проходит четвертый день переговоров между Россией и Украиной. В воскресенье, 29 декабря, украинский министр юстиции Денис Малюська сообщил, что процесс подписания документов на транзит газа с «Газпромом» еще не закончен.

От конкретных комментариев по делу чиновники воздерживаются.

«По транзиту газу комментировать пока не готов. Переговоры еще продолжаются. Дайте нам еще день-два», – сказал 27 декабря премьер-министр Алексей Гончарук (цитата по »УНИАН»).

Однако предполагается, что необходимый для транзита пакет документов будет подписан до 31 декабря. И 1 января по украинской трубе подача топлива не остановится.

До этой встречи стороны лишь подписали протокол о сотрудничестве. Согласно тексту, «Газпром» для продолжения транзита заключит договор и с «Оператором ГТС Украины», и с «Нафтогазом» — о бронировании мощностей для транспортировки топлива.