«Трубопроводы опустеют»: о чем Украина предупредила Германию

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию о том, что они станут зависимыми от России при запуске газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава ведомства заявил в интервью немецкому порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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Он напомнил, что «источником газа остается Россия». «Вы, немцы, строите «Северный поток—2», чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», — уверен украинский чиновник. Он добавил, что украинская сторона со своей стороны гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

В ответ на это высказывание депутат Госдумы Игорь Ананских назвал слова главы внешнеполитического ведомства Украины глупыми.

«К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось», — приводит его слова RT.

Парламентарий также обратил внимание на наличие у российского газа рыночных преимуществ. Вместе с тем Ананских посоветовал украинским властям работать над улучшением жизни их граждан, а не заботиться о европейских жителях.

О европейцах заботятся не только на Украине, но и в США. В то время, как строительство «Северного потока — 2» подходило к концу, американские власти решили ввести санкции в отношении компаний-подрядчиков проекта. Так, новые ограничительные меры США вступили в силу в ночь на 21 декабря по мск сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год, в котором отдельным пунктом были прописаны санкции.

Таким образом более 350 компаний, которые принимают участие в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», рискуют тем, что их активы в Соединенных Штатах могут быть заблокированы. Помимо этого, власти страны запретили другим организациям сотрудничать с российскими партнерами. В санкции также входит ограничение на въезд на территорию США для представителей организаций, которые продолжили свое участие в реализации российских газовых проектов.

Как отметил посол США в Германии Ричард Гренелл, цель санкций против газопроводов — недопущение монополии Москвы в Европе. Он отметил, что Соединенные Штаты давно придерживаются такой политики, которую проводил еще предыдущий глава страны Барак Обама.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что американцы и не думали заботиться о европейской энергобезопасности, они хотели лишь «протолкнуть» американский СПГ на рынок Европы.

«Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», — отметил глава МИД страны в интервью РИА «Новости».

Кроме того, Лавров обратил внимание, что некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз в адрес компаний-подрядчиков строительства «Северного потока — 2». Вероятнее всего, глава ведомства имел в виду Теда Круза и Рона Джонсона. Незадолго до подписания Трампом документа о военном бюджете сенаторы направили в адрес швейцарской компании Allseas письмо. В нем они предупредили организацию, что она рискует своим финансовым положением, если продолжит работу в проекте после вступления санкций в силу. По их словам, европейская организация может в этом случае столкнуться «с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями».

По мнению республиканцев, единственное, что может сделать компания, — прекратить участие в строительстве российского газопровода. Руководство Allseas последовало совету представителей власти США и приостановило участие в строительстве «Северного потока — 2». Спустя некоторое время из зоны работ были выведены суда.

Но, по словам министра энергетики Александра Новака, Россия сможет достроить газопровод и без участия иностранных подрядчиков.

«Если Allseas не сможет в рамках разъяснений минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами», — приводит его слова RT. Чиновник отметил, что для этого необходимо провести несколько дополнительных организационных работ.