«Трубопроводы опустеют»: о чем Украина предупредила Германию

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию о том, что они попадут в зависимость от российского газа, если проект «Северный поток — 2» будет реализован. По его словам, Россия ненадежный поставщик топлива, потому что все зависит от ее желания. То ли дело Украина. Министр отметил, что украинские власти гарантируют поставки газа по своим трубопроводам.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию о том, что они станут зависимыми от России при запуске газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава ведомства заявил в интервью немецкому порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Он напомнил, что «источником газа остается Россия». «Вы, немцы, строите «Северный поток—2», чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», — уверен украинский чиновник. Он добавил, что украинская сторона со своей стороны гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

В ответ на это высказывание депутат Госдумы Игорь Ананских назвал слова главы внешнеполитического ведомства Украины глупыми.

«К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось», — приводит его слова RT.

Парламентарий также обратил внимание на наличие у российского газа рыночных преимуществ. Вместе с тем Ананских посоветовал украинским властям работать над улучшением жизни их граждан, а не заботиться о европейских жителях.

О европейцах заботятся не только на Украине, но и в США. В то время, как строительство «Северного потока — 2» подходило к концу, американские власти решили ввести санкции в отношении компаний-подрядчиков проекта. Так, новые ограничительные меры США вступили в силу в ночь на 21 декабря по мск сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год, в котором отдельным пунктом были прописаны санкции.

Таким образом более 350 компаний, которые принимают участие в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», рискуют тем, что их активы в Соединенных Штатах могут быть заблокированы. Помимо этого, власти страны запретили другим организациям сотрудничать с российскими партнерами. В санкции также входит ограничение на въезд на территорию США для представителей организаций, которые продолжили свое участие в реализации российских газовых проектов.

Как отметил посол США в Германии Ричард Гренелл, цель санкций против газопроводов — недопущение монополии Москвы в Европе. Он отметил, что Соединенные Штаты давно придерживаются такой политики, которую проводил еще предыдущий глава страны Барак Обама.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что американцы и не думали заботиться о европейской энергобезопасности, они хотели лишь «протолкнуть» американский СПГ на рынок Европы.

«Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», — отметил глава МИД страны в интервью РИА «Новости».

Кроме того, Лавров обратил внимание, что некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз в адрес компаний-подрядчиков строительства «Северного потока — 2». Вероятнее всего, глава ведомства имел в виду Теда Круза и Рона Джонсона. Незадолго до подписания Трампом документа о военном бюджете сенаторы направили в адрес швейцарской компании Allseas письмо. В нем они предупредили организацию, что она рискует своим финансовым положением, если продолжит работу в проекте после вступления санкций в силу. По их словам, европейская организация может в этом случае столкнуться «с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями».

По мнению республиканцев, единственное, что может сделать компания, — прекратить участие в строительстве российского газопровода. Руководство Allseas последовало совету представителей власти США и приостановило участие в строительстве «Северного потока — 2». Спустя некоторое время из зоны работ были выведены суда.

Но, по словам министра энергетики Александра Новака, Россия сможет достроить газопровод и без участия иностранных подрядчиков.

«Если Allseas не сможет в рамках разъяснений минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами», — приводит его слова RT. Чиновник отметил, что для этого необходимо провести несколько дополнительных организационных работ.