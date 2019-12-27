Еще год: США отложили «Северный поток — 2»

Минэнерго России намерено запустить газопровод «Северный поток – 2» до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил министр Александр Новак.

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24 декабря стало известно, что суда Pioneering Spirit и Soliter, принадлежащие швейцарской компании Allseas, приостановили работы на Балтийском море по укладке трубопровода из-за американских санкций.

До этого времени Allseas прикладывала максимальные усилия для завершения работы над «Северным потоком — 2». Планировалось достроить трубопровод до нового года в последние три недели, после того как правительство Дании наконец разрешило прокладку трубы через территориальные воды страны в районе острова Бронхольм.

Оставалось уложить всего 160 километров трубопровода из 2460 километров, пояснял ранее официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер.

Санкции против «СП-2» были обозначены в законе о военном бюджете США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год. Бюджет был принят 20 декабря и ограничения вступили в силу немедленно. Об этом говорилось в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских мер.

«Немедленное прекращение деятельности»

Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2». «Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорилось в специальном комментарии к документу.

При этом минфин США должен в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить предложения по санкциям профильным комитетам конгресса.

Еще 19 декабря американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили компанию Allseasо «сокрушительных и фатальных» санкциях. В письме в адрес компании сенаторы указывали, что Allseas рискует существенно снизить стоимость своих акций и обанкротиться.

По словам парламентариев, Россия «платит всем странам очень значительную сумму» за завершение строительства.

Вступившие в силу санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний. Предприятия отрежут от рынка США, поскольку будут ограничены все транзакции в американской юрисдикции. Руководители могут лишиться возможность въезжать на территорию США, а также столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в Соединенных Штатах.

США опасаются, что Россия благодаря «Северному потоку — 2» приобретет новые рычаги влияния в Европе. Сенатор Тед Круз не раз угрожал компаниям, участвующим в строительстве, санкциями, заявляя, что ввод трубопровода в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы». Круз также указывал, что ограничения США способны отложить эксплуатацию второго «Северного потока» на год.

Сенаторы уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство остановится. Так и вышло.

Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода сдвинулись. Сначала на полгода. Отвечающий за топливно-энергетический комплекс России вице-премьер России Дмитрий Козак объявил, что «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. До этого планировалось, что это произойдет к концу 2019 года.

Завершить строительство газопровода сможет российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», уточнил в пятницу министр энергетики России Александр Новак.

Но сейчас трубоукладчик «Газпрома» находится на Дальнем Востоке. На подготовку судна может потребоваться некоторое время, отметил глава Минэнерго.

«Северный поток — 2» — газопровод, который идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год, протяженность двух ниток — более 2,4 тыс. км. Оператор — Nord Stream 2 AG. Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).