Стрелять не будут: россияне отказались от салютов

Россияне в этом году стали меньше покупать новогодних фейерверков, хлопушек и петард. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» исследовании IT-компании Платформа «ОФД». Сервис обрабатывает более 900 тысяч онлайн-касс в стране, по 35-40 млн кассовых чеков каждый день.

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Так, продажи с 1 декабря по 22 декабря новогодних хлопушек с конфетти упали на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Салюты (с одной ракетой и определенным количеством залпов) стали покупать меньше на 15%, петарды — на 13%, бенгальские огни – на 5%.

Всему виной теплая зима,

считают аналитики Платформы «ОФД».

Новый год отменяется: валенки не нужны

«Снижение числа покупок такой категории товаров в целом повторяет ситуацию с более низким, чем в прошлом году, спросом на новогоднюю атрибутику в конце ноября-начале декабря этого года, связанную с погодными условиями в центральной части страны», — указывают они.

В этом году в Москве — аномально теплый декабрь. Менее чем за две недели до Нового года в столице был установлен новый температурный рекорд + 6,5 градуса. За день до этого, 18 декабря, было 6,2 градуса тепла — рекорд за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

За несколько дней до Нового года продолжает идти дождь.

Отсутствие снега в декабре и в связи с этим и новогодней атмосферы и настроения действительно могло повлиять на продажи новогодней пиротехники, соглашается председатель Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

«У нас снега практически не было, это тоже очень сильно влияет на продажи и на праздничное настроение, когда люди действительно чувствуют, что пора совершать покупки», — продолжает эксперт.

Тем не менее все еще может измениться, россияне по привычке многое покупают в последний день, обнадеживает Карпов. В это время интерес к новогодней пиротехнике может вырасти минимум в два-три раза, полагает он.

«Новогоднее настроение очень важно для наших продаж»,

— указывает и президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев. Пиротехника — это не предмет первой необходимости, а товар для праздника и хорошего настроения, добавляет он.

На продажах салютов и фейерверков в том числе отрицательно сказывается и общая экономическая ситуация в стране. Тем не менее в ассоциации надеются, что продажи в последний предновогодний уикенд пойдут вверх.

«Нам бы хотелось верить всегда, что русский человек на последние с размахом отметит Новый год», — говорит представитель пиротехников.

Продажи пиротехники традиционно возрастают ближе к Новому году, подтвердили «Газете.Ru» в «Магните». В последние годы розничная сеть фиксирует увеличение популярности более дорогих многозалповых салютов — по 48-99 залпов.

Почему пиротехника дорожает

Средние чеки на пиротехнику за год увеличились, говорится также в исследовании Платформы «ОФД».

На петарды средний чек увеличился на 12% до 140 рублей, на хлопушки с конфетти — на 8% до 110 руб., на бенгальские огни — на 5% до 45 руб., на одиночные салюты — на 4% до 250 рублей.

Повышение среднего чека может быть связано в том числе с подорожанием продукции, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

«Сомневаюсь, что их [предметы новогодней пиротехники] стали покупать больше. В среднем покупки либо сохраняются, либо их становится меньше, наоборот», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

На рынке новогодней пиротехники доминирует Китай, поясняет Карпов.

«С точки зрения закупок и валютной составляющей можем только предположить, что и сама по себе отпускная цена немного выросла», — рассуждает эксперт.

На Поднебесную приходится 95% всех продаваемой в России пиротехники, подтвердил «Газете.Ru» президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев.

Пиротехника также в принципе дорожает из-за постоянного повышения качества изделий, объясняет Жихарев.

В этом производстве задействовано много ручного труда, а тем более в Китае еще и взят курс на индустриализацию — изделия стараются делать «более технологическими, насыщенными, качественными», добавляют в Московской пиротехнической ассоциации.

Салют, медсестра: как правильно выбирать пиротехнику

В декабре специалисты Роскачества дали советы, как правильно выбрать фейерверк.

Для начала потребителям следует осмотреть коробку на предмет наличия проколов или повреждений. От этого может зависеть, насколько безопасно хранение салюта и сработает ли заряд. Если упаковка цела, то ее стоит чуть потрясти на расстоянии вытянутой руки, советуют в Роскачестве.

Если из коробки пиротехника начнет высыпаться, то брать ее не стоит.

За покупками стоит идти в специализированные точки продаж, где могут предоставить документы с указанием происхождения продукции.

«Потребитель вправе запросить сертификат соответствия — добросовестный продавец не может его не иметь», — предупреждали в ведомстве.

Если лет 10-15 назад контрафактную пиротехнику было выявить легко — на ней просто русского слова не было, то cейчас такие изделия визуально отличить очень сложно, признает Жихарев. Контрафакт сегодня не означает, что пиротехника будет обязательно некачественной, это скорее говорит о том, что она нелегальная, производители налоги не платили.

В МЧС также перед Новым годом дают советы по использованию и хранению пиротехники.

Нельзя, например, пиротехнику нельзя оставлять во влажном или в очень сухом помещении с температурой воздуха более 30 градусов вблизи от легковоспламеняющихся веществ, обогревательной техники, предостерегали в МЧС России по Приморскому краю.

«В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть», — рекомендовали в ведомстве.

На упаковке также можно найти информацию о радиусе зоны опасности.

Кроме того, не следует делать залпы ближе 20 метров от жилых помещений. Нельзя запускать пиротехнику с балконов жилых зданий и крыш, а также на сценических площадках.

В помещениях можно зажигать исключительно бенгальские огни и хлопушки.

Для запуска салютов и фейерверков в крупных городах формируется специальный список разрешенных для их эксплуатации площадок. В этом году это можно будет делать в 87 местах в столице.

«Все они расположены в удалении от жилой застройки, оборудованы средствами пожаротушения. Узнать ближайший к дому адрес можно на сайте управ и префектур города», — указывал в беседе с «Российской газетой» начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве Максим Комаров.

При этом только в новогоднюю и рождественскую ночи разрешается запускать фейерверки в ночное время с 23 часов до 7 часов.

В Москве можно за нарушение тишины получить штраф до 2 тыс. руб. Нарушение требований пожарной безопасности (КоАП РФ Статья 20.4), которое повлекло пожар и вред здоровью человека, ущерб имуществу, грозит россиянам штрафом до 5 тыс. рублей.