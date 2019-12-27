«Вопиющий пример»: Лавров высказался о санкциях США

Американские санкции против строительства «Северного потока — 2» являются наглым и циничным вмешательством в дела европейского бизнеса, считает глава МИД России Сергей Лавров.

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«Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта.

Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году — это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер сообщил ТАСС, что строительство газопровода завершено на 93,5%. По его словам, осталось проложить порядка 160 км ветки. Мюллер также заверил, что компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу газопровода в эксплуатацию.

В интервью РИА «Новости» глава внешнеполитического ведомства России отметил, что цель американских санкций — это не забота о европейской энергобезопасности, а «проталкивание» американского СПГ на рынок Европы.

«Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», — обратил внимание министр.

Вместе с тем Лавров отметил, что некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз в адрес компаний-подрядчиков строительства газопровода. Скорее всего российский министр имел ввиду Теда Круза и Рона Джонсона, которые направили в адрес швейцарской компании Allseas письмо незадолго до того, как президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год (в нем отдельным пунктом был прописаны санкции против России).

В послании республиканцы предупредили организацию, что она рискует своим финансовым положением, если продолжит работу в проекте после вступления ограничительных мер в силу.

«Вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — написали сенаторы, отметив, что это послание компания может расценивать как «официальное предупреждение».

Единственный ответ, который может дать компания, — прекратить участие в строительстве российского газопровода, считают американские политики. Компания последовала их совету и накануне подписания документа американским главой заявила, что приостанавливает свою работу в рамках проекта. Спустя некоторое время Allseas вывела суда из зоны работ.

Американские санкции начали действовать в ночь на субботу, 21 декабря. Ограничения распространяются на компании-участников строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Таким образом под санкции попали 350 организаций.

Если компании продолжат предоставлять свои услуги для реализации проектов, то американские власти заблокируют их активы, зарегистрированные в США.

Кроме того, запретят другим организациям сотрудничать с ними. Помимо этого, представителям компаний, продолживших работу над строительством газопроводов, будет запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов.

По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, цель американских властей — недопущение монополии Москвы в Европе. Он отметил, что Соединенные Штаты давно придерживаются такой политики, которую производил еще предыдущий глава страны Барак Обама.

«Это долгосрочная стратегия, направленная на энергетическое разнообразие в Европе», — пояснил сотрудник Госдепартамента США в интервью немецкому изданию Bild.

В то же время Россия не собирается сидеть сложа руки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона даст зеркальный ответ на санкции США.

«Мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял», — подчеркнула дипломат, отметив, что российские санкции вводятся по принципу взаимности.

Она также обратила внимание, что ограничения, введенные американскими властями противоречат международному праву и идут вразрез со свободной конкуренцией.