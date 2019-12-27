Пшено и гречка: почему в России дорожают крупы

Наиболее заметные ценовые сдвиги происходили на рынке пшена, свидетельствуют данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В предыдущие два сезона оно дорожало высокими темпами из-за низкого предложения в связи с резким сокращением валовых сборов проса в 2017-18 года, отмечают эксперты.

Реклама

«В итоге из сегмента дешевых круп пшено переместилось на самые высокие ценовые позиции. За два года — с июля 2017 по июль 2019 — цена производителей пшена выросла в 6 раз», — подсчитали в ИКАР.

Фиксирует рост розничной цены на крупы, хоть и не такой высокий, также Росстат. По данным ведомства, в России с начала 2019 года пшено подорожало почти на четверть.

Если в январе 2019 года в среднем один килограмм пшена стоил 59,5 рублей, то в ноябре — уже 74 рубля.

Самые большие изменения в ценах за последние 2-3 года наблюдались по пшену и гречневой крупе.

«Эти крупы производятся из проса и гречихи, которые выращиваются и потребляются преимущественно в России и СНГ, что усиливает волатильность цен ввиду сильной зависимости от валовых сборов», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Золотая крупа

По данным Росстата,

гречка в России за 11 месяцев этого года в среднем подорожала на 21% или на 13 рублей.

Такого серьезного роста не наблюдалось с 2017 года. Если еще в начале года средний ценник на крупу ядрицу за килограмм составлял 47,8 рублей, то в ноябре уже — 60,8 рублей.

В Москве цена за килограмм гречки установилась в пределах 84,8 рубля. Больше других за данный вид крупы вынуждены платить жители Чукотки — 124 рубля за килограмм.

Доступнее всего ядрица в Подольске — всего 46,5 рублей за килограммовый пакет, свидетельствуют данные Росстата.

Участники рынка связывают подорожание цен на крупу с нехваткой продукта. В первой половине лета усилилось противостояние между держателями гречихи, которые были не готовы реализовывать зерно по прежним, достаточно низким ценам, и производителями гречки, испытывавшими давление покупательского спроса, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор «Совэкон» Андрей Сизов.

«Тренд стартовал в конце июля, когда закончились остатки старого урожая. Из-за этого к осени ценник на гречневую крупу нового урожая стремительно вырос, что создало ажиотаж у оптовых производителей. Они тут же пообещали 25% рост цен в рознице к началу 2020 года», — вспоминает собеседник издания.

Вдобавок поддержку ценам оказали опубликованные в июле текущего данные официальной статистики о резком сокращении посевов гречихи — до самого низкого уровня с 2003 году.

По данным «Руспродсоюза», посевные площади под гречихой сократились более чем на 22% по сравнению с предыдущим годом — с 1 млн до 0,8 млн гектар.

Валовый сбор гречихи сократился на 16% (с 932 до 784 тыс. тонн) по отношению к предыдущему году.

В итоге цены на данную культуру и крупу из нее начали расти высокими темпами, несмотря на значительные переходящие запасы гречихи с прошлых урожайных лет. Выработка гречки заметно превысила потребности рынка, которые оцениваются в на уровне 350-380 тыс. тонн, добавляют представители ИКАР.

«Но в настоящее время оптовые цены на гречку заметно снизились по сравнению с осенью этого года.

Если в октябре цена в опте составляла 44 тыс. рублей за тонну, то сейчас они установились на уровне 37 тыс. рублей. В результате ажиотаж спал на рынке, что несколько замедлило рост стоимости продукта в рознице.

По разным оценкам, рост цен в следующем году на крупу не превысит уровня инфляции», — прогнозирует Сизов.

Поэтому эксперты не советуют бежать в магазин и спешно пополнять запасы гречки. Ситуация схожа с 2016 годом, когда были пиковые розничные цены на гречку из-за провального урожая.

«За несколько лет гречка прошла несколько этапов аномального подорожания, за которым обязательно следовало удешевление товара. Кроме России, стран бывшего СССР и в небольшой мере Китая, никто больше гречку не употребляет, поэтому весь сбыт завязан на внутреннем рынке. Как только трейдеры повышают цены, то фермеры сразу увеличивают посевные площади, что увеличивает предложение и снижает цену в рознице. Поэтому ждать ее серьезного подорожания пока не стоит», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор «ФинЭкспертизы» Агван Микаелян.

В декабре оптовые цены на рынке круп стабилизировались, а на гречневую крупу даже несколько снизились.

«Это дает основания предположить, что в первом квартале цены будут относительно стабильными», — указывает Востриков.

Примечательно, что вопрос цен на гречку вызывает среди населения настолько серьезное беспокойство, что проблема уже привлекла внимание Банка России. В своем финальном обзоре денежно-кредитной политики за декабрь этого года регулятор оценил ситуацию с ростом стоимости товара на прилавках магазинов. По итогам проверки ЦБ также связал рост цен с сокращением урожая гречихи, но тут же заверил, что цена на продукт далека от исторических максимумов.

«В ноябре цена была на 27,2% дешевле, чем в декабре 2016 года», – говорится в документе.