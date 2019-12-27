Еда и коммуналка: на что пойдет прибавка к пенсии

Минтруд сообщил о росте пенсий в уходящем году. Прибавка составила в среднем чуть больше тысячи рублей. В итоге пенсии по старости неработающих пенсионеров выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

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Так, с 1 января 2019 года была осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%. Это превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%, сообщает ведомство.

С 1 апреля 2019 года на 2% индексировали социальные пенсии. Она назначаются по достижении установленного государством нетрудоспособного возраста, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно.

«В августе 2019 года проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году», — отметили в министерстве.

Важным решением 2019 года также стало дополнительное увеличение выплат неработающим пожилым селянам, похвастался также Минтруд. Индексировали пенсии тем, кто трудился в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживал в сельской местности.

Не оставят власти пенсионеров без прибавки и в следующем году.

Так, с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пожилым россиянам будет произведена на 6,6%.

Как сообщалось ранее, выплаты за январь поступят на банковские карты с 30 декабря.

Средняя пенсия платится далеко не всем, и итоговая сумма все равно не позволяют вести достойную жизнь без дополнительных вливаний, говорит независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Если учитывать льготы и послабления, которые положены гражданам, то такие выплаты позволяют разве что забыть о голоде и недостатке обеспечения базовых потребностей.

Так, ранее в интервью агентству РИА «Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова отмечала, что на оплату счетов по услугам ЖКХ у пенсионеров уходит в среднем 5 тыс. руб., на покупку необходимых лекарств — 2 тыс. руб., на предметы личной гигиены — не менее 1 тыс. руб.

«На питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тыс. руб., или 200 руб. в день», — говорила Орлова.

В следующем году пенсии вырастут выше, чем официальная инфляция, обращает внимание Звенигородский. Так, по прогнозам Минэкономразвития, инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3%, а по итогам года составит 3%.

Однако существенно увеличить уровень жизни это не поможет.

«В основном прибавка пенсии пойдет на погашение коммунальных платежей, покупку продуктов питания и лекарств. Говорить о существенной поддержке пенсионеров – пока рано. Для того, чтобы качественно улучшить их уровень жизни, необходимо планомерно реализовывать нацпроекты и выделять нуждающимся гражданам субсидии и адресную социальную помощь», — говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

Так, для достойного существования россияне на пенсии должны получать около 40 тыс. рублей в месяц, выяснил ранее портал по поиску работы Superjob. В прошлом году граждане мечтали о более скромных выплатах — 37,3 тыс. рублей. А в 2016 году россияне хотели и того меньше – всего 35,2 тыс. рублей.

Примечательно, что, подводя итоги уходящего года, Минтруд совсем «забыл» рассказать о другом «достижении» этого года. Это решение не индексировать выплаты для работающих пенсионеров. Заморозка была принята в 2016 году, и отменять это правило никто не собирается.

Глава ПФР Антон Дроздов, выступая в Госдуме, сообщал, что в 2020 году на индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам в фонде нет денег.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — говорил чиновник.

В целом официальные лица надеются, что россияне в будущем сами будут копить на достойную старость. Этой осенью для для широкого обсуждения был опубликован проект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Автором документа выступил Минфин.

Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить работающим людям за счет личных взносов с зарплаты, которые они будут перечислять в НПФ, формировать дополнительную будущую пенсию. Порядок участия в системе ГПП добровольный. Минфин также обещает гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств. Также в законопроекте предусмотрена возможность получить выплату из средств ГПП до момента выхода на пенсию.