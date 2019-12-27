Конкурент США: почему евро проигрывает доллару

Евро стал официальной валютой Евросоюза 1 января 1999 года. Изначально в качестве нового платежного средства евро приняли Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция.

Евро стал преемником другой наднациональной валюты — экю. Она использовалась в европейской валютной системе в безналичных расчетах с 1979 по 1998 год.

Как и предшественник первые три года евро был «невидимым» и применялся только в электронных платежах между участниками объединения. Вышел «из тени» в наличный оборот евро лишь 1 января 2002 года. Тогда же в еврозону вошла Греция, а чуть позже еще семь стран --Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Кипр и Мальта. В марте 2002 года евро уже официально заменил все прежние нацвалюты стран ЕС, которые стали членами еврозоны.

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Примечательно, что часть принятых стран по объективным критериям не должны были войти в зону евро. Для участия в проекте экономика государств обязана соответствовать определенным параметрам, ключевым из которых является дефицит бюджета.

Для вхождения в еврозону этот показатель должен быть не более 3% ВВП. Кроме того, госдолг не может превышать 60% ВВП, а инфляции --1,5 процентных пункта среднего показателя трёх государств зоны евро с минимальным индексом роста потребительских цен. Ни одна из стран второй волны не отвечала сразу всем этим критериям, что оказало дополнительную нагрузку на только недавно сформировавшуюся валюту.

«В еврозону входят не просто очень разные по экономическому потенциалу страны, многие из которых создают её нестабильность. Но помимо этого, у каждой из них – свой бюджет, внешний долг, и ни одна из них не может контролировать общую валюту. Например, девальвировать её для стимулирования экономики. Такие внутренние противоречия также препятствуют значимости евро, создают его постоянную уязвимость», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Марк Гойхман.

Всего в зону евро сейчас входит 19 из 28 стран Евросоюза. Любопытно, что часть стран имеют право чеканить евромонеты, хотя даже не являются членами ЕС. Так, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан используют евро в расчетах и сами выступают эмитентами. Также неофициально евро пользуются в Черногории и Косово.

Проигранный бой

В 2002 году, когда евро поступил в наличное обращение, за него давали $1,15, в то время как к концу года курс скатился до $0,94, свидетельствуют данные Евростата. Чтобы спасти валюту от стремительной девальвации, ЕЦБ был вынужден регулировать курс в ручном режиме за счет валютных интервенций. Такая политика дала эффект — котировки вновь стали выше доллара, а курс достиг $1,5.

Но уже в 2009 году в еврозоне разразился кризис. Дефицит бюджета валютного союза резко увеличился — с 2,2% до 6,3% ВВП.

В Греции, где и начался долговой кризис на рынке облигаций, показатель достиг 15,1%, а в Ирландии и Испании превысил 13,8% и 11% соответственно.

Паника инвесторов вкупе с начавшейся рецессией привела к росту валютного долга всего союза. В конце 2014 года показатель достиг рекордных 91,9% ВВП. В итоге некоторые государства еврозоны не могли самостоятельно рефинансировать свои долги, что оказало существенную нагрузку на евро, курс которого скатился до уровня ниже $0,9.

Чтобы оставить евро на плаву и заодно поддержать экономики стран-членов еврозоны, власти были вынуждены организовать фонды помощи. Так, в 2010 году были созданы Европейский механизм финансовой стабильности и Европейский фонд финансовой стабильности.

Программа финансовой помощи странам еврозоны действовала вплоть до конца 2018 года. Всего пять государств еврозоны получали внешнюю финансовую помощь – Греция, Ирландия, Португалия, Кипр и Испания. Им были выделены несколько сотен миллиардов евро поддержки.

При этом ЕЦБ спонсировал стагнирующие экономики этих стран вовсе не безвозмездно. Например, последний кредит правительство Греции отдаст регулятору только в 2060 году. Другие страны будут возвращать заем в течение 20-х — 30-х годов.

Без этих институтов часть стран Европы ждал дефолт, а еврозона могла бы и вовсе исчезнуть.

Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио не раз заявлял, что еврозона могла бы даже разрушиться во время прошедшего кризиса без специальных мер поддержки со стороны Европейского центрального банка.

Тем не менее, еврозона постепенно начала выходить из кризиса. По данным Евростата, ВВП 19 стран еврозоны беспрерывно растет с 2014 года, а Еврокомиссией прогнозируется экономический подъем вплоть до 2022 года.

«Для самого ЕС использование большинством его стран единой валюты – позитив. Прежде всего в плане интеграции, облегчения коммуникации, оборота товаров, услуг, рабочей силы, финансов и пр. Поэтому для ряда стран ЕС вступление в еврозону перспективно. К ней могут присоединиться в ближайшие годы и другие страны, например, Хорватия, Болгария», — не исключает Марк Гойхман.

Финансовый нокаут

За 2019 год евро подешевел к доллару на 3%, а в этому году европейская валюта рискует обвалиться еще на 5%, прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

За 21 год евро так и не смог стать полноценным конкурентом доллара, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, неудача обусловлена несколькими причинами.

«Это связано, во-первых, с Европой «двух скоростей», то есть наличием в еврозоне как сильных, так и слабых экономик, высокими долгами стран Южной Европы. Плюс уже долгое время в Европе действуют отрицательные реальные процентные ставки в отличие от США, что сдерживает приток в единую европейскую валюту», — перечисляет собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, исторически сложилось, что цены на многие ресурсы, в том числе на товарных рынках, формируются именно в долларах, от этого трудного отказаться из-за инерционных соображений и давления США. » Поэтому доллар доминирует в международных расчетах», — добавляет аналитик.

Между тем общемировым результатом существования евро стоит признать относительный подрыв им беспредельного доминирования доллара, указывает Гойхман. По данным системы SWIFT, в мировой торговле доля евро составляет сейчас 35%, а у доллара – 40%. Таким образом, европейская валюта вполне состоялась как глобальное явление, однако равноценной «зеленому» стать не получилось, признает эксперт.

Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что говорить о безоговорчной победе доллара над евро преждевременно.

«США часто проводят непредсказуемую политику, выливающуюся в санкции и торговые войны. Естественным конкурентом доллару выступает именно евро, так как у Китая есть проблемы с конвертируемостью юаня и происходит замедление экономики», — заключил Суверов.