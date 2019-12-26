По стопам Лукашина: как бани разоряют россиян

Согласно свежим данным «Левада-центра», больше половины россиян время от времени моются в бане, а 32% опрошенных регулярно посещают финскую сауну. Парные до сих пор остаются более популярным видом досуга по сравнению с тренажерными залами и бассейнами, куда ходит только 24% населения.

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В итоге количество бань и саун в стране с каждым годом растет, свидетельствуют результаты исследования 2GIS, проведенного по запросу «Газеты.Ru».

Согласно данным компании,

на 1 ноября этого года в России было зарегистрировано 2919 бань и саун.

Больше всего подобных центров досуга работает в Москве – около 436 точек. Также много заведений такого рода открыто в Санкт-Петербурге (329 точек) и Новосибирске (264 точек).

Из городов-миллионников меньше других жалуют бани жители Волгограда. В городе насчитывается не более 80 объектов. Сравнительно немного банных комплексов функционирует в Уфе (106 точек) и Нижнем Новгороде (125 точек).

«Число организаций в миллионниках стабильно. Самый большой прирост в Самаре, Челябинске, Казани, Красноярске и Воронеже. В Нижнем Новгороде, Омске, Москве, Перми, Ростове-на-Дону и Волгограде бань и саун за год стало меньше, но падение везде незначительное», — пояснили в пресс-службе 2GIS.

Пропуск в «чистую жизнь»

Несмотря на стабильную конкуренцию на банном рынке, за десять лет билет в баню подорожал в 2,5 раза. Если в 2009 году поход в «чистую жизнь» стоил всего 137 рублей в среднем по России, то в ноябре 2019-го цена выросла до 326,7 рублей, свидетельствуют данные Росстата.

За год же поход в общественную баню подорожал на 12,5% по всей России. Дешевле всего это стоит в Ингушетии – 122 рубля. Также сравнительно недорого – всего за 243 рубля – можно попарится в общественных банях Санкт-Петербурга.

Стоимость такого досуга в столице существенно отличается от общероссийской. Средний чек в Москве превышает тысячу рублей, свидетельствуют последние данные Росстата за ноябрь этого года.

Несмотря на высокую стоимость, бани в Москве пользуются популярностью, особенно в новогодние праздники. Как рассказали «Газете.Ru» в «Сандунах» традиционно наибольший поток клиентов наблюдается 31 декабря.

«Активно ходят в течение всего дня, и поток не спадает до вечера. На протяжении всех новогодних праздников также много посетителей, но все равно меньше, чем 31 декабря. Все же фильм «С легким паром» влияет на поток клиентов»,

— отмечают представители бани.

При этом заранее забронировать билет в баню не получится, все желающие приходят париться в порядке живой очереди вне зависимости от выходных или праздничных дней.

«Забронировать можно только кабины, которые рассчитаны от двух до 15 человек», — пояснили в «Сандунах».

Цены на отдельные кабины стартуют от 5 тыс. рублей. При этом стандартный билет в самый простой зал в «Сандунах» на 2 часа для мужчин стоит 1,8-2 тыс. рублей в зависимости от времени посещения. Для женщин стоимость билета ниже – всего 1,2-1,4 тыс. рублей (в праздничные дни — 1,4-1,8 тыс. рублей).

«Но мужчины все равно ходят чаще женщин. Средний возраст клиента составляет 30-50 лет», — отметили в «Сандунах».

Но в Москве есть и более бюджетный вариант ощутить себя главным героем фильма «Ирония судьбы». Так, стоимость двухчасового посещения в Астраханских банях составляет 900 рублей.

Кроме того, в организации предусмотрена скидка для пенсионеров: за два часа они платят 450 рублей. Но по льготным условиям пенсионеров принимают только в определенные часы в будние дни.

«В этом году мы работаем только до 29 декабря, поскольку в понедельник у нас санитарный день, а далее начинаются выходные до 2 января включительно. Затем работаем в штатном режиме за исключением 7 января. Цены на праздничные дни мы не повышаем», — рассказали «Газете.Ru» представители бани.

Несмотря на достаточно невысокую стоимость в центральной части столицы, отзывы в сети о заведении противоречивые. Часть посетителей хвалят парную и зону отдыха, в то время как другие жалуются на контингент и советский стиль.

«Пару раз встречал там бомжей, которые приходят раз в неделю помыться. Все-таки близость к вокзалам сказывается»,

— написал один из посетителей на одном из специализированных форумах.

Традиционная банная процедура включает прогрев, парение и помывку, рассказал «Газете.Ru» банщик с 30-летним стажем Василий Камкин. Посещение начинается с прогревочного этапа, чтобы человек привык к высокой температуре. Этот период длится не более пяти минут. Затем следует более насыщенное парение. Температура в парной повышается до 40–80 °C, а влажность — до 100%. У человека повышается потоотделение, поры кожи раскрываются, стимулируется кровообращение, ускоряется пищеварение.

«Такая процедура позволяет выводить из организма токсины, различные соли, микробов и бактерии. Обычно она заканчивается помывкой. Чтобы все вредные вещества вышли, мы отправляем клиентов в бассейн или в холодный душ. Мы рекомендуем ходить в баню не реже, чем раз в месяц, прежде всего для профилактики инфекционных заболеваний в зимнее время», — отметил собеседник «Газеты.Ru».