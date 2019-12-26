Московские катки: на коньках по лужам

Этой зимой россияне стали шутить о наступлении в столице «еврозимы». Непривычно зеленая трава в декабре, отсутствие снега и периодически накрапывающий дождик совсем не способствуют новогоднему настроению и занятию традиционными зимними видами спорта. Вместо заснеженных пейзажей москвичи вешают в социальных сетях фотки внезапно распустившегося в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» волчеягодника (он обычно расцветает ранней весной) и зеленую травку.

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Даже в ночь на 31 декабря в столице обещают дождь и температуру выше нуля. Хотя синоптики и говорят, что рекордно затянувшаяся оттепель подходит к концу и в течение недели в столицу придут морозы, снегопады и шквалистый ветер, но в эти прогнозы пока что верится с трудом.

Из-за аномально теплой зимы в этом году у москвичей стало меньше мест, где можно покататься на коньках.

Спортивные «коробки», на которых обычно в декабре можно покататься на льду, в этом году никто не заливает. Нет смысла, поскольку при температуре +7-8 градусов такой лед долго не продержится.

Каток в парке «Коломенский» пока что даже не открылся. Заливают пространство только «при устойчивых отрицательных температурах и имеющейся снеговой подушке», — ответили на запрос «Газеты.Ru».

Точной даты, когда он может заработать в следующем году, пока что нет. На вопрос, откроется ли каток хотя бы в следующем году, в кассе музея-заповедника затруднились дать однозначный ответ.

«У нас на катке естественный лед, а погода сейчас не такая, чтобы его заливать. Что будет дальше, сказать вам не можем. Мы же не гисметео, прогноз надо у них смотреть. Будут устойчивые снегопады и минусовая температура, тогда звоните», — заявили в музее-заповеднике.

Впрочем, большинство искусственных катков в столице открыты уже с декабря. Так, бесплатно на льду можно покататься в парке Останкино, работает и главный каток Москвы — ВДНХ. Площадь искусственного ледового покрытия на самом большом в столице катке — 20,5 тысячи квадратных метров. Пространство разделено на взрослую и детскую зоны катания, украшено красивой новогодней иллюминацией.

Однако зеленая трава и периодически накрапывающий дождик не вызывают у россиян желания кататься.

«Не верится, что на катке может быть по-другому и просто не хочется вылезать из дома», — рассказывают москвичи.

«Катающихся немного меньше, чем в прошлом году, когда в декабре была настоящая зима — лежал снег и минусовые температуры. Но новогоднее оформление катка и возможность прокатиться по льду, даже при плюсовых температурах, дает возможность всем пришедшим окунуться в особую зимнюю атмосферу», — рассказали «Газете.Ru» на катке ВДНХ.

Давно открылся и искусственный каток в парке «Сокольники». По первому впечатлению посетителей здесь также меньше, чем в 2018 году. При этом бесплатные дорожки, на которых в парке можно было кататься в прошлом году, естественно, не залиты.

Впрочем, в ГУМ-катке, наоборот, уверяют, что посещаемость по сравнению с прошлым периодом выросла на 20% в этом году. «Это можно объяснить комфортной погодой для катания», — рассказывают на катке.

В ГУМ-каток заманивают посетителей не только ретро-музыкой, видом на Кремль и Мавзолей, но и бесплатными сеансами.

«Если раньше по будням два первых сеанса были бесплатными для посетителей, то сейчас — четыре. Так что народу много. Если не хочешь кататься по кругу со всеми, то найти место в центре — весьма проблематично. Утром подавляющая часть публики — это пенсионеры, поскольку они не работают и могут прийти на первые сеансы. Ходят в основном одни и те же, приносят с собой бутерброды и чай в термосах, прокатом не пользуются, у всех свои коньки, раздевалка бесплатная. Так что в целом — почти ничего не тратят на катке. Жаль только, что бесплатные сеансы во время праздников отменяют», — рассказывает одна из частых посетительниц ГУМ-катка.

Каток в парке «Горького» также давно открылся. Бесплатный день на катке — это вторник. Тогда его активно посещают пенсионеры и другие льготные категории. Однако, несмотря на большую, чем на ГУМ-катке площадь, катающихся явно меньше.

«В этом году в парке «Горького» есть специальное предложение — на закрытом фудкорте, если показать билет, выдают также бесплатный напиток: компот или чай. Таким образом, наверное, пытаются привлечь посетителей. Цены на фудкорте в парке «Горького» выше, чем на ГУМ-катке, и посетителей раньше очень мало было, хотя стоек много и штат большой. А теперь люди ходят за бесплатными напитками и заодно заказывают что-то себе поесть», — делится впечатлениями Ирина, часто катающаяся в парке со своей внучкой.

Впрочем, по ее словам, на катке в парке «Горького» при сильно плюсовой температуре (+7) появляются лужи.

«Если упасть в нее, то вымокаешь моментально, и в следующий раз идти на каток желание вообще пропадает», — говорит она.