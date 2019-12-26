30 декабря — Что изменится в жизни россиян в новом году

С 1 января 2020 года в России вступает в силу целый ряд обновлений и дополнений в действующее законодательство. Нововведения касаются практически всех сфер жизни граждан, и некоторые из них будут весьма неожиданными.

Реклама

Оплата труда

Базовые оклады для официально трудящихся россиян в наступающем году вырастут. Заработная плата человека, работающего на полную ставку, не может быть ниже минимального размера оплаты труда – МРОТ.

С 1 января 2020 года он составит 12 130 рублей в месяц. Это равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019-го года.

Это очень существенное изменение для России, считает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

«От МРОТ зависят начисления заработной платы бюджетникам, а также большое количество пособий. Также этот показатель применяется при учете пособий для малоимущих», — говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

Так, только напрямую МРОТ затронет около 3 млн человек.

Целый ряд изменений дополнили Налоговой кодекс.

Налог на доходы физических лиц — НДФЛ. Для россиян ставка останется прежней — 13%. Для нерезидентов же планируется приравнять НДФЛ к базовому тарифу, то есть их доходы будут также облагаться по ставке 13%.

С 2020 года налоги на недвижимость будут рассчитываться с учётом кадастровой цены, которая приближена к рыночной стоимости.

Будет продолжено постепенно увеличение возраста выхода на пенсию в рамках реформы. Так, в 2020 году женщины будут уходить на заслуженный отдых в 56 лет, а мужчины — в 61 год. В дальнейшем каждый год срок выхода на пенсию будет увеличиваться на шесть месяцев.

Целый ряд изменений коснется работы службы судебных приставов. Так, с 2020 года сотрудники ФССП будут обязаны активнее взаимодействовать с судебными органами, чтобы обеспечивать незамедлительное выполнение решения.

ФССП получит разрешение на информирование российских граждан о долгах, но только – согласно закону о защите персональных данных — после получения их согласия. Оповещения о задолженности и о ходе судебных производств будут высылаться должникам от имени ФСПП через смс-сообщения, по электронной почте или через личные кабинеты на портале Госуслуг.

Добавят на детей

Семьи с низким достатком получат право на большее количество пособий. Так, если доходы на одного члена семьи составляют менее суммы двух прожиточных минимумов, установленных в регионе, то мать получит право на детские пособия. Размер ежемесячной выплаты приравняется к сумме прожиточного минимума на ребенка в каждом субъекте РФ.

Изменения коснутся и водителей автомобилей. Осуществить техосмотр автомобиля с 2020 года можно будет только в специализированной станции (или в передвижном пункте), которые имеют лицензию на проведение ТО. Диагностическая карта будет выдаваться после полной проверки авто в электронном виде. А факт прохождения будет фиксироваться с помощью фото.

Езда на авто без номеров после покупки теперь запрещается. Автовладелец должен будет получить их сразу, и сделать это можно прямо у автодилера в салоне продаж.

Изменятся правила перевозки детей в автобусах. С июля 2020 года возраст транспортного средства, который перевозит детей, должен составлять не более десяти лет.

Кроме того, автобусы должны оборудовать оранжевыми или жёлтыми маячками, навигационными системами и тахографами.

С нового года коммерческий транспорт нельзя будет парковать во дворах жилых домов, перекрывая проезд автомобилям жильцов. Под запрет попадают крупногабаритные автомобили и даже легковые — такси, эксплуатируемые как компаниями, так и частными лицами в коммерческих целях.

Неприятная новость с Нового года ждет любителей спиртных напитков. Так, с 1 января повысятся акцизы на вино. И это приведет к увеличению цен на алкоголь.

Винный акциз вырастет до 31 рубль за 1 литр, последовательно увеличиваясь на 1 рубль в 2021 и 2022-м годах.

Акциз на шампанское при этом будет равен 40 рублям в 2020 году.

С нового года будет установлен акциз на виноматериалы и виноград, который используется для производства вина и шампанского. Эти меры могут привести к подорожанию как импортных, так и отечественных спиртных напитков на 5–10%.

Минимальные розничные цены на коньяк, водку и ликероводочные изделия также вырастут.

Цена на водку вырастет на 7% — до 230 рублей за пол-литра, на коньяк — на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 рублей.

C 2020 года пошлиной в размере 15% от суммы превышения будет облагаться купленный товар на сумму от 200 евро. Ранее данный порог устанавливался в пределах 500 евро.

Максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 килограмм, сверх этой нормы необходимо будет доплатить по 2 евро за каждый килограмм.

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка — новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам бумажного документа. Законодатели полагают, что новшество снизит затраты бизнеса на работу отдела кадров.

Есть и изменения для мигрантов, которые начнут действовать с 2020 года. Так, утверждено постановление правительства. Оно признает с 1 января незаконным найм иностранцев в определенные экономические сферы. К попавшим под ограничения сферам относятся выращивание овощных культур, строительство, перевозки, розничная торговля, спортивная деятельность. Кроме этого, для работодателей устанавливаются лимиты, ограничивающие доли мигрантов в штатах сотрудников.

Продукты без ГМО и химии

На прилавках магазинов с января должны появится так называемые органические продукты, которые теперь выделяются в отдельную категорию — с пометками «Без ГМО» или «Без химии». В данную категорию не входят парфюмерия, косметика, рыба и дичь, семена и фитопрепараты. Сертификация будет добровольной.

Для лекарственных средств вводятся обязательные коды сертификации с криптозащитой. Также препараты с идентификацией будут отслеживаться для мониторинга их движения.

Курительные смеси для электронных сигарет с 2020 года станут акцизным товаром. Это усложнит реализацию подобных товаров, и повысит цены на «вейпы». Скорее всего, и спрос на смеси и вейпы снизится, так как товар подорожает, и не все поставщики смогут выполнить требования.