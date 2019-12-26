Дорогой 2020-й: какие продукты подскочат в цене

В 2020 году инфляция в России составит 3,5-4%, прогнозирует Центробанк. В первом квартале она ожидается так и вовсе ниже 3%.

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Впрочем, на ряд продовольственных товаров цены будут расти гораздо более высокими темпами.

«Газета.Ru» разбиралась, какие продукты подорожают в новом году гораздо сильнее других.

Мясо и молоко

В 2019 году стоимость молока-сырья выросла на 9% и, как следствие, увеличилась цена на готовую продукцию: питьевое молоко за год подорожало на 7%, кефир, ряженка, творог — на 6 %, йогурт – на 8%, сметана на 7%, мороженое на 9%, полутвердые сыры на 10%, сливочное масло – на 11%, рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.

По ее словам, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего увеличения цен на молочные продукты.

Темпы повышения, по ее словам, будут сопоставимы с ростом в 2019 году.

«Производители плавно поднимают цены, потому что беспокоятся о возможном снижении объемов продаж в случае резкого подъема цен.

Кроме сырья, на стоимость молочной продукции в наступающем году повлияет введение цифровой маркировки. «В случае введения маркировки в обозначенные сроки (середина 2020 года) произойдет рост себестоимости и часть небольших молочных заводов могут закрыться»,

— отметила Петрова.

В первый год затраты переработчиков на маркировку вырастут на 20-25%. Они будут связаны с установкой необходимого оборудования, заказом новой упаковки и обязательным платежом за каждый QR-код — 50 копеек на единицу продукции.

«Например, для завода с объемом выпуска 200 тонн в сутки ежегодные затраты на молочный акциз составят 50 млн рублей. При том, что сейчас такое предприятие в год платит налогов на 220 млн рублей», — пояснила эксперт.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев не исключает, что в 2020 году молочные продукты «способны подорожать рекордными темпами». По его словам, внедрение сертификации и обязательной маркировки приведут к увеличению издержек производителей более чем на 30 млрд рублей в год.

«Во-вторых, сырое молоко по-прежнему остается дефицитом во многих регионах, тогда как спрос на натуральную продукцию растет после изменения регуляции и правил написания наименований товара на ценниках –

население не так активно покупает «молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира», — объяснил Дадашев.

Напомним, 1 ноября 2019 года стартовал заключительный этап электронной ветеринарной сертификации. На молоко, как и на сыры, масло и творог будут оформляться сертификаты, позволяющие отследить движение товара.

Эксперимент по маркировке некоторых видов молочной проукции продлится до конца февраля 2020 года. С 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предсказали подорожание продуктов к концу года на 3,5%. Прогноз касается в первую очередь яиц, сахара и мяса птицы. По данным ассоциации, подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором (осенью-зимой дорожает корм).

Подорожание мяса птицы следует ожидать и в начале 2020 года.

Впрочем, статистические данные не подтверждают этот прогноз. К тому же есть вероятность, что цены на мясо будут падать.

Так, в 2019 году (с января по ноябрь) цены на яйца снизились на 10%, на куриное мясо – на 4,5%, на свинину – на 3,5%. В 2020 году запуск новых мощностей в мясной промышленности может сдержать рост цен и на говядину, как это произошло со свининой и куриным мясом, отметил руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Оптовые цены на свинину в 2020 году продолжат снижаться, к среднему уровню цен этого года снижение может составить 3-5%, прогнозировал руководитель Национальной мясной ассоциации России Сергей Юшин.

Алкоголь и сигареты

С 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия. Минимальная розничная цена на водку увеличится на 7%, до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с текущих 215 рублей.

«Каждый год, как и все продукты питания, алкоголь дорожает. На продукты питания влияет в основном инфляция, рост накладных расходов у производителей и так далее. Известно, что примерно с 2000 по 2019 год цены на продукты выросли в четыре раза. Аналогично растет и цена на алкоголь, но здесь дополнительно к инфляционным моментам добавляются еще такие, как рост ставки акциза и стоимость комплектации», — говорит директор центра «Цифрра» Вадим Дробиз.

По его словам, в 2020 году возрастает и ставка акциза, и цена спирта, а также накладные расходы производителей.

«Минимальная цена на водку поднимается с 215 до 230 рублей, а реально, наверно, 240 рублей»,

— отметил Дробиз.

Минимальная цена коньяка вырастет более чем на 11%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей. Минимальная цена бренди — 315 рублей.

«В целом крепкий алкоголь вырастет в цене на 5-7%», — подвел итог Дробиз.

Что касается вина, эксперт также прогнозирует рост цен как минимум на 5%.

С 1 января 2020 года действуют акцизы на электронные сигареты, вейпы и жидкости для них. Так что теперь, использовать устройства, вроде Iqos и qlo станет гораздо дороже.

Акцизы на сигареты и папиросы вырастут примерно на 4%. Если сейчас акциз на сигареты составляет не менее 2 560 рублей за 1000 сигарет, то уже с начала года повысится до 2670 рублей.

Хлеб, фрукты, овощи

В 2019 году хороший урожай привел к тому, что с начала года по ноябрь плодоовощная продукция в целом подешевела на 5,7%, а прирост цен в целом на продукты питания за этот период составил лишь 1,9%.

«Цифры могут выглядеть неправдоподобно на фоне, к примеру, роста цен на гречневую крупу (на 32% к середине декабря), рис (7,3%) или рыбу (10,3%), но это объясняется различным «весом» каждого товара в общей потребительской корзине, которая носит усредненный характер», — указывает Максименко.

Кстати, эксперты (АКОРТ) ожидают дальнейшего подорожания гречневой крупы из-за сокращения посевов гречихи.

Позитивную динамику ценам на продукты помимо фруктов и овощей в прошлом году обеспечило и снижение цен на сахар (почти на 30% с января по ноябрь), яйца (10%), куриное мясо (4,5%) и свинину (3,5%).

«В грядущем году, если погода не будет столь милостива, фрукты и овощи могут подорожать. Резкий рост цен на гречневую крупу приведет к переориентации сельхозпроизводителей на ее выпуск, что приведет к корректировке цен. Снижение цен на яйца и сахар остановится из-за сокращения их производства», — отметил Максименко.

Что касается цены на хлеб, она не должна вырасти существенно, сказал «Газете.Ru» Арсений Дадашев. Теплая погода в России поддерживает рост озимых и не позволяет внутренним ценам расти вслед за экспортными. В 2019 году из-за плохого урожая злаковых культур, цены на хлебобулочные изделия увеличились почти на 8%.

«Запасы в стране остаются внушительные, так что предприятия смогут и нарастить экспорт в случае необходимости и обеспечить спрос со стороны отечественных заводов. Ожидаем подорожание в пределах инфляции», — подвел итог эксперт.