Спрятали в банках: в США обнаружили пропажу $1,5 трлн

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил «исчезновение» полутора триллионов долларов наличными. В эфире телеканала Fox News глава ведомства ответил на вопрос ведущего о том, почему центробанки мира не могут досчитаться средств.

«Львиная доля этих стодолларовых банкнот буквально лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», – заявил Мнучин.

Глава американского Минфина добавил, что «все хотят иметь на руках доллары», поскольку именно «мертвые президенты» (сленговое название долларов из-за изображения на купюрах портретов скончавшихся лидеров США – «Газета.Ru») негласно считаются резервной валютой всей планеты.

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«Победоносное шествие» доллара Мнучин объяснил «безопасностью» хранения и инвестирования денег в США, а также — владения активами. Спрос на доллары растет, подчеркнул он.

«В мире много «бенджаминов», — отметил министр.

Имеется в виду банкнота номиналом в $100 — на ней изображен портрет Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей Штатов. Стоит отметить, что Франклин никогда не был президентом, хотя и оказал огромное влияние на возникновение и становление американского государства.

СМИ ранее сообщали, что наличные деньги и драгоценные металлы, стоимость которых достигает $100 млрд, исчезают из обращения. Центробанки же добавляют в экономику аналогичную сумму «электронных» денег.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США утверждает, что в мире обращается больше «бенджаминов», чем однодолларовых «вашингтонов», – на купюре в $1 изображен первый президент США Джордж Вашингтон. Количество стодолларовых банкнот с момента мирового финансового кризиса 2008 года увеличилось вдвое, достигнув почти $1,3 трлн совокупно.

ФРС также убеждена, что 80% стодолларовых купюр обращается за пределами Соединенных Штатов.

Хотя американская экономика – крупнейшая в мире (ВВП составляет примерно $20 трлн ежегодно), центробанк США не спешит выпускать банкноты номиналом более $100. Причиной тому – желание властей с большей легкостью отслеживать операции «по безналу» для налоговых и правоохранительных целей.

Дело в том, что крупные суммы наличных часто могут «отмываться» от следов криминального происхождения или же использоваться для уклонения от налогов. Более крупные купюры позволят уменьшить злоумышленникам физический объем «кэша», который они укрывают.

Между тем в последнее время эксперты много говорят не только о «пропаже» долларов, но и о госдолге США. В феврале 2019 года впервые в истории он превысил отметку в $22 трлн. Долги Америки стали особенно стремительно расти при президенте Дональде Трампе из-за налоговой реформы и увеличившихся расходов на оборону.

Между тем Россия в последнее время сокращает свои вложения в госдолг США.

Вложения нашей страны резко уменьшились после введения апрельского пакета санкций в прошлом году. Тогда Банк России снизил их с $96,1 до $48,7 млрд. В мае ЦБ продолжил распродажу US treasuries, их объем на балансе ЦБ упал до $14,9 млрд. В ноябре Россия держала ценных бумаг американского правительства всего на $12,81 млрд. Об этом информировал в феврале американский минфин.

Согласно опубликованному отчету, $3,75 млрд вложены в долгосрочные бумаги, $9,06 млрд — в краткосрочные.

Сокращая вложения в госдолг США, Россия в прошлом году нарастила долю запасов в евро и юанях. Также страна увеличила свои запасы монетарного золота.

Полностью избавляться от таких вложений Москва не планирует. Если держать долларовые средства на депозитах в заграничных банках, санкционные риски остаются. К тому же американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что обращаются на глобальном финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

При этом лидером по вкладам в американский госдолг остается КНР, которая инвестировала более $1,121 трлн в правительственные ценные бумаги США, следует из статистики американского минфина. Однако Китай также сократил свои вложения на $17 млрд по сравнению с октябрем. Иностранные государства владели в ноябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму $6,141 трлн.