С одним пилотом: когда полетит российско-китайский лайнер

Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным. Об этом в среду, 25 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на начальника научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Долотовского.

«Мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа», — заявил Долотовский.

Пилот в таком лайнере будет выполнять только наиболее трудоемкую задачу, стоящую сейчас перед летным экипажем — планирование полета.

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Само же пилотирование будет осуществляться в автоматическом режиме.

Долотовский считает, что воплотить в жизнь эту идею можно к 2030 году.

Созданием совместного китайско-российского самолета CR929 (латинские C и R — от названия участников проекта China и Russia) страны занимаются уже несколько лет.

Он замыслу самолет должен был составить конкуренцию двум другим ведущим мировым авиапроизводителям — Airbus и Boeing, в частности, Airbus A330 и Boeing B787. Ориентирован самолет на рынок Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Над проектом лайнера уже несколько лет совместно работают российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО ОАК) и китайская госкомпания по производству авиакосмической техники COMAC.

По задумке базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке должна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Стоимость проекта была оценена в $20 млрд.

Из них $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд — на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. По согласованной схеме, СОМАС и ОАК договорились разделить расходы пополам.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» авиационный эксперт, обозреватель Flight International Владимир Карнозов, вряд ли создание «однопилотной» кабины экипажа удешевит производство самолета. Скорее всего, вообще никак не повлияет.

«Технически это, конечно, возможно, сейчас речь идет вообще о создании беспилотников. Есть истребители с одним пилотом, есть и такие же гражданские самолеты. Но они рассчитаны на одного человека. Так что в техническом плане нет ограничений. Другой вопрос — разрешат ли авиационные регуляторы в гражданских самолетах на несколько сот человек вождение одним пилотом. Все может упереться именно в это, то есть в соображения безопасности», — говорит Владимир Карнозов.

По его словам, если же будет разрешен ввод в эксплуатацию «однопилотного» самолета, то это даст возможность сэкономить только в плане заработной платы. Вместо двух человек ее будут начислять только одному пилоту, отмечает Карнозов.

«2030 год в целом очень отдаленная перспектива», — резюмирует он.

Вопрос с оборудованием «однопилотной» кабины экипажа не основной при создании CR929. У лайнере есть другие сложности.

Так, сроки, когда самолет выйдет «в большой свет», ранее неоднократно сдвигались. С российской стороны планировалось, что старт поставок будет в 2026 году, первый твердый контракт в 2019-м, первый полет — в 2023-м. Именно такие сроки называла газета «Ведомости» в 2016 году со ссылкой на документацию проекта ОАК и источники.

В этом году макет самолета CR929 впервые был представлен в России на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском. Тогда же стало ясно, что сроки поставок будут скорректированы.

Это следовало, в частности, из слов главы ОАК Юрия Слюсаря. «2023-2025 год — это срок, который мы в нашем мастер-плане обозначили как срок первого вылета с прохождением испытаний в течение двух-трех месяцев. Пока мы идем в графике, соответственно с обеспечением поставок в период с 2025 по 2027 год», — говорил президент ОАК в эфире телеканала «Россия-24».

Эксперты не исключают проблем с двигателем самолета. По этому вопросу был целый ряд противоречивых заявлений. Так, говорилось, что Москва и Пекин заняты своими разработками. По другой версии, выбор шел между американской General Electric и британской Rolls Royce.

«Изначально предполагалось устанавливать оборудование, часть приборов, которые не делают в Китае и РФ. Если торговая война не прекратится в ближайшее время, эта продукция может быть признана какой-нибудь очень секретной, а так как самолет будет собираться в Китае, Америка может отказать в поставке»,

— говорит Владимир Карнозов.

Кроме того, из-за торговой войны может снизиться спрос на перевозки в Азиатско-Тихоокеанском и Североамериканском регионах — как раз там, где планируется эксплуатировать самолет.

К последним же заверениям американского лидера Дональда Трампа о конце торговой войны Владимир Карнозов относится весьма скептически.

«Пока что это только слова», — говорит он.

Не исключают эксперты и проблемы во взаимоотношениях Пекина и Москвы. Как сообщали ранее источники, Россия и Китай не могли договориться, какая из стран станет держателем сертификата типа самолета. Так, для России смысл совместного с Китаем проекта как раз заключался в разделении расходов и доступе на китайский рынок. Это позволило бы обеспечить лайнеру достаточные для окупаемости продажи.

Однако как поясняли агентству ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Пекин не предлагал Москве разделять продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.