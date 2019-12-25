«Новогодний капитал»: пенсионерам добавят на селедку «под шубой»

С необычным предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать «новогодний капитал» для пенсионеров, сообщает RT в среду 25 декабря со ссылкой на копию документа.

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Депутат от ЛДПР Чернышов считает, что «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким российским пенсионерам. Это необходимо, чтобы они могли как следует отпраздновать Новый год — купить все необходимые продукты и праздничные атрибуты, не выходя при этом за рамки своего бюджета.

Депутат уверен, что дополнительные денежные средства от государства помогут пожилым россиянам провести праздник так, как им хотелось бы.

Конкретная сумма «новогоднего капитала» не уточняется. «Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — считает депутат.

Даже если Госдума поддержит это предложение, в этом году все останется, как запланировано ранее.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров повысят на 6,6%, сообщали ранее в Минтруде. Ожидается, что индексация превысит прогнозируемый уровень инфляции — 3,8%.

Обрадуют под Новый год

Прибавка к пенсии коснется 31 млн человек.

Ранее Пенсионный фонд объявил, что пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства начнут зачислять уже 30 декабря. Тем же, кто получает выплаты через «Почту России», пенсию доставят по стандартному графику, начиная с 3 января следующего года.

Пенсия работающих пенсионеров при этом индексируется только после увольнения, уточнял ранее глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.

В мае 2019 года правила индексации пенсий были изменены. По новой схеме, если пенсия неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему полагается соцдоплата. Поправки в закон позволили сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума и только потом индексировать.

Пенсионеры, которые вошли в число самозанятых, считаются неработающими, а значит, их пенсия индексируется, указывали ранее в Федеральной налоговой службе.

На 200 рублей в день

Для достойного существования на пенсии россияне должны получать около 40 тыс. рублей в месяц. Это выяснил портал по поиску работы Superjob.

В 2018 году граждане мечтали при выходе на пенсию о более скромных выплатах — 37,3 тыс. рублей. А в 2016 году россияне хотели еще меньше – 35,2 тыс. руб..

Размер желаемой пенсии отличается в зависимости от пола. Например, мужчины хотели бы получать 42,1 тыс. рублей, а женщины согласны на 37,3 тыс. руб.

Рассчитывают прожить лишь на одну пенсии в старости только 22% респондентов. Около трети опрошенных надеются продолжать работать, а пенсию рассматривают лишь в качестве прибавки к зарплате. Еще 14% россиян рассчитывают на личные сбережения.

Средней пенсии в 14 тыс. рублей россиянам уже не хватает на достойную жизнь, отмечали ранее специалисты Счетной палаты РФ.

Расходы на ЖКХ, приобретение жизненно необходимых лекарств, а также покупка предметов личной гигиены, требует значительных трат. В итоге на питание у пенсионеров, если учитывать, что они не тратили бы деньги на обувь и одежду, остается всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей в день, указывали в СП.

Больше других получают пенсионеры Чукотского автономного округа — около 27 тыс. рублей. Также относительно высокое пенсионное пособие у жителей Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Камчатского Края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Во всех этих регионах пенсионерам платят больше 20 тыс. рублей ежемесячно.

Меньше всего получают граждане республик Северного Кавказа, а также жители Республики Калмыкия. Там в месяц пенсионеры могут рассчитывать лишь на сумму чуть больше прожиточного минимума, который составляет 11,2 тыс. рублей.

Размер дохода напрямую влияет на продолжительность жизни россиян, в том числе пенсионного возраста, считает Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России». Сейчас показатель продолжительности жизни стагнирует.

«Стагнация связана с колебаниями условий в социальной сфере и ухудшением уровня жизни пенсионеров. Индексация пенсии не позволяет старикам покупать качественные и натуральные продукты и необходимые медикаменты. Их зачастую приходится заменять аналогами», — считает Сигал.