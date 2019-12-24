Золотые метры: как вырастут цены на жилье в Москве

В ожидании 2020 года

В Московском регионе на конец года отмечается снижение спроса на квадратный метр. Причем негативный тренд наблюдается одновременно на вторичном и первичных рынках, говорят опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

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По словам генерального директора агентства «Планета Недвижимости» Александра Саяпина, в этом декабре все больше потенциальных клиентов решили отложить покупку квартиры на следующий год. «В декабре мы имеем лишь 70% от числа сделок, которые оформили в октябре текущего года. Хотя обычно финальный месяц года традиционно считается одним из самых успешных по продажам», — указал собеседник «Газеты.Ru».

Во многом на поведение россиян повлияли цены на жилье, которые росли ударными темпами во втором полугодии этого года. Спрос падает относительно прошлого года, что объясняется эффектом высокой базы.

В Москве с июля стоимость квадратного метра жилья в новостройках поднялась почти на 23% до 200 тыс. рублей.

Еще больше выросли цены на новые квартиры в Санкт-Петербурге. В северной столице за последние полгода квадратный метр подорожал почти на треть до 115 тыс. рублей. «Причина столь серьезного роста цен кроется в изменении системы финансирования строительства жилых домов. Новая схема вынуждает застройщиков корректировать цены», — признал Саяпин.

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Власти рассчитывают, что переход на проектное финансирование позволит исключить появление новых обманутых дольщиков.

При этом новые правила не должны «заморозить» ранее начавшиеся стройки. Они, по задумке членов правительства, должны возводиться в штатном режиме и по стандартным договорам долевого участия(ДДУ).

По данным Фонда защиты дольщиков, в России насчитывается порядка 200 тыс. обманутых собственников жилья. Полностью решить их проблемы власти планируют не раньше 2023 года.

Цена прописки

Начало года традиционно считается низким сезоном в сфере недвижимости, поэтому роста цен на квартиры стоит ожидать не раньше, чем весной 2020-го года, уверены участники рынка. По мнению основателя российской гильдии риелторов Константина Апрелева, цены на недвижимость в Москве и Подмосковье подрастут в среднем на 3-5%, если не произойдет никаких макроэкономических форс-мажоров.

«Но необходимо отметить, что рост будет неравномерным: отдельные сегменты, например качественные жилые комплексы на первичном рынке, могут показать больший прирост. Кроме того, будут серьезно отличаться стоимость квадратного метра в зависимости от степени готовности жилья:

разница в цене на квартиру на этапе котлована и готовую может доходить до 30-40%. Однако клиенты, как показывает практика, предпочитают переплатить, но не брать на себя дополнительные риски», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

Предрекают рост, хотя и более скромный специалисты агенства «Метриум». По прогнозам управляющего партнера компании Марии Литинецкой, в следующем году темпы роста цен замедлятся до 3%, хотя нельзя исключать, что из-за внешнеполитических или экономических шоков инфляция может ускориться, в том числе и на рынке первичного жилья. «Сейчас становится очевидным, что дальнейший рост цен может привести к снижению спроса, поэтому девелоперы начнут проводить более мягкую политику ценообразования», — указывает она в разговоре с «Газетой.Ru».

В этом году жилье Москве и так дорожало рекордными темпами, поэтому взрывного скачка цен ждать не стоит, признают в «БЕСТ-Новострой». В новых жилых комплексах комфорт-класса цена метра выросла на 7%, в бизнес-классе — на 5%, премиум прибавил 8%. Аналогичный рост средней стоимости метра наблюдается и в формате апартаментов. В Новой Москве, где открылось много новых станций метро, квадратный метр подорожал в среднем на 8,4%, со 113 до 122,7 тыс. руб.

По оценкам «БЕСТ-Новострой»,

в ближайшие месяцы ценовая коррекция продолжится, но рост будет постепенным и, скорее всего, не превысит 10%, поскольку будет ограничен уровнем платежеспособности населения.

Любопытно, что ждут активизации интереса покупателей и представители элитного жилья. Как рассказали «Газете.Ru» в Knight Frank, по итогам 2019 года средневзвешенная цена 1 кв. м на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости Москвы продемонстрировала рост на 3% — до 812 тыс. руб. за кв. м. «При этом предпосылок для снижения показателя в 2020 году мы не видим. В случае стабильной политической и экономической ситуации в России рост средневзвешенной цены достигнет 4,5%», — уточнил директор департамента городской недвижимости компании Андрей Соловьев.

В то же время вторичный рынок элитной недвижимости в данном случае дополняет предложение, однако ему не удается составить достойную конкуренцию первичному по уровню качества лотов, что компенсируется более низкими ценами, утверждают в Knight Frank.

Вторичный рынок массового потребителя также подтянется за новостройками, предполагает основатель российской гильдии риелторов Константин Апрелев.«Данный сегмент также рискует вырасти в цене до 5%, поскольку часть клиентов решат сэкономить и приобрести квартиру у предыдущего владельца», — резюмирует эксперт.

По данным МИЭЛЬ, средний чек на однокомнатную квартиру в Москве сейчас составляет 7,7 млн рублей, на двухкомнатную — 10,9 млн рублей, на трехкомнатную — 14,6 млн рублей. «Сейчас, в конце 2019 года, мы наблюдаем сокращение предложения. Это вызвано тем, что многие продавцы, которые не нуждаются в быстром решении жилищного вопроса, хотят продать свои объекты дороже, чем покупатели могут заплатить.

Однако мы прогнозируем, что к весне 2020 многие такие продавцы все же вернут свои объекты на рынок — и уже по ценам, более отвечающим ожиданиям покупателей. То есть в перспективе до полугода значимого подорожания мы не ожидаем, а вот количество привлекательных объектов может вырасти», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости Марина Толстик.