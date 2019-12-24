Залезть в карман: «Яндекс» оценит заемщиков для банков

Компания «Яндекс» начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро. О новом проекте российского интернет-гиганта сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на двух источников на рынке.

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В частности, речь идет о сотрудничестве «Яндекса» с бюро кредитных историй «Эквифакс» и «Объединенным кредитным бюро» (ОКБ). У таких организаций есть информация о кредитной нагрузке россиян, а у «Яндекса» — анонимные статистические данные пользователей. Агрегатору передают в зашифрованном виде два идентификатора клиента: электронную почту и телефон.

По информации издания, опросившего 20 крупнейших банков, пять из них подтверждают существование нового продукта «Яндекса». Несколько из них тестируют модель оценки заемщика.

Проводимый по аналитической модели IT-компании скоринг (оценка кредитоспособности клиентов) дает некую оценку, ее добавляют к скоринговому баллу (числовое выражение кредитоспособности физлиц. От его величины зависит решение банка о выдаче кредита — «Газета.Ru»). Итоговый результат отправляют в банк.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Яндекс», полученный результат не влияет на конечную оценку бюро кредитных историй.

В компании пояснили, что обезличенные данные «обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса».

«По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки. Этот результат не является руководством к действию и не влияет на оценку, выдаваемую нашими партнерами в рамках кредитного скоринга.

Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях», – сообщили в пресс-службе Яндекса.

В анализе используется более 1 тыс. разноплановых факторов. Какие именно — не раскрывают, у «Яндекса» в свою очередь имеются электронный кошелек, браузер, почта, агрегатор такси, сервис по поиску работы и другие услуги.

«Предиктивные модели давно стали неотъемлемой частью бизнеса из разных сфер: ритейл, логистика, финансы и другие. Такие решения предоставляет большинство интернет-компаний. Они помогают, например, оптимизировать маркетинговые кампании, уменьшить отток пользователей, улучшить системы рекомендации и снизить риски принятия самых разных решений», — заявляют в свою очередь в «Яндексе».

Полученный на основе агрегированных и обезличенных данных скоринговый балл повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, отметил в беседе с РБК гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алексей Богомолов.

Использование обезличенных данных при оценке кредитоспособности заемщиков не противоречит закону, однако и не страхует компании от исков, считает управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

«Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска»,

— заявил он изданию.

Накануне cтали известны самые закредитованные регионы России. Это Калмыкия, Тува и Курганская область, сообщало агентство «РИА Новости». Рейтинг составлялся на основе данных Росстата и Центробанка. Регионом с наименьшей кредитной нагрузкой населения стала Республика Ингушетия. Крым и Севастополь попали на второе и третье место в списке с минимальной закредитованностью. Средний суммарный долг на одного россиянина увеличился за год на 37 тыс. руб. до 227 тыс. руб., говорилось в исследовании.

Самой закредитованной группой считаются россияне со средними доходами, выяснил ранее РОМИР. В третьем квартале 2019 года средний размер зарплаты россиянина составил 45 726 руб., свидетельствуют данные Росстата.

Каждый пятый представитель этой категории имеет кредит на самое необходимое, говорилось в результатах.

«Именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», — цитировало «РИА Новости» исследование.