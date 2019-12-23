В своих интересах: как Россия ответит на санкции США

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 93,5%. Компании, участвующие в проекте, продолжат работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер.

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Так, из 2460 км ветки проложено более 2300 км. Компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу газопровода в эксплуатацию, отметил Мюллер.

Пока США вводят санкции, федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобряет дальнейшее строительство в зимний период. Как отмечает РИА «Новости», в пресс-службе ведомства рассказали, что прокладка трубопровода будет проводиться на отрезке в 16,5 км.

Ранее американский конгресс одобрил военный бюджет страны на будущий год. В документ был также включен пункт, который предусматривает введение санкций в отношении 350 компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода.

В частности, ограничения накладываются на компании, которые предоставляю свои суда для строительства. Санкции блокируют все американские активы таких компаний, а также накладывают запрет на сотрудничество с ними. Кроме того, представителям организаций при продолжении работы по проекту будет запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов.

После этого проект бюджета одобрил сенат, затем его подписал президент США Дональд Трамп.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — сообщили в министерстве финансов.

Американские власти считают, что, если проект будет реализован, то Россия усилит свое политическое влияние на европейские государства, так как они станут более зависимы от энергопоставок из России.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», приостановила свое участие в проекте.

Как передает ТАСС, вслед за этим организация приняла решение об отводе всех судов из районов строительства ниток трубы в Балтийском море. Таким образом, подрядчик расформировал группу судов, которая была задействована в строительстве. При этом в компании не смогли сказать точные сроки, на которые строительство «Северного потока — 2» откладывается.

Россия ответит на принятые американские санкции, введенные в отношении компаний, которые участвуют в реализации российских проектов газопроводов, в соответствии с национальными интересами страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что, возможно, это произойдет не сразу, передает ТАСС.

«В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам», — предупредил он.

Вместе с тем в Кремле выразили надежду, что санкции США не станут препятствием для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас. Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — добавил представитель администрации российского лидера.

Вместе с тем, по его словам, пока рано говорить о конкретных сроках завершения строительства газопровода.

В настоящее время, по его словам, Москва оценивает последствия введения санкций.

«Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода», — так ответил Песков на вопрос о возможной замене подрядчика реализации проекта.