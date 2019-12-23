Битва за СПГ: Россия опередила США

Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в понедельник, 23 декабря, министр энергетики РФ Александр Новак.

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Доля нашей страны в поставках в ЕС составляет 20%, американская — 13%, уточнил Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК.

При этом глава Минэнерго отметил, что еще два-три года назад Москва практически не поставляла СПГ. Но за счет ввода новых проектов Россия поставляет теперь «почти 12-13 млн тонн».

«А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с четырех-пяти млн тонн до девяти», — добавил Новак.

Глава Минэнерго отметил также, что европейский рынок СПГ неоднороден и потребление сжиженного газа выросло в основном в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ. Это Франция и Испания.

«Туда газ поставляет трубопроводным способом Алжир. И СПГ в этих странах стал действительно больше потребляться», — сказал российский министр.

Америке назло

Россия между тем снабжает СПГ не только Европу, но и США. Первый танкер с российским СПГ прибыл в порт Бостона, США, еще в январе прошлого года — из британского графства Кент, где расположен терминал Isle of Grain. Туда газ с Ямала доставил танкер-газовоз «Кристоф де Маржери». СПГ был выгружен в хранилище терминала, а затем вновь закачан уже в танкер Gaselys французской компании Engie.

Второй танкер Provalys привез в США партию ямальского СПГ из Дюнкерка, где он раньше была перегружен с российского танкера. «Пикантности» поставкам ямальского СПГ добавляет тот факт, что НОВАТЭК, совладелец «Ямал СПГ», находится под американскими санкциями.

Соединенные Штаты не менее активно наращивают экспорт своего СПГ. В 2016 году Штаты впервые на ежегодной основе стали нетто-экспортерами газа и продолжают наращивать объемы экспорта «голубого топлива» в ЕС, в страны Азии и Южной Америки.

Рынок СПГ в мире очень диверсифицирован, интересы производителей США сейчас больше нацелены на Азию, куда продавать выгоднее, чем в другие страны. Соответственно, мы и наблюдаем такую неоднозначную картину миграции СПГ с одного материка на другой, поясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Перспективы у проектов СПГ очень неплохие, считают аналитики. В своих прогнозах британский энергетический концерн BP отмечает, что к 2035 году доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%.

Россия пытается также увеличить поставке. В феврале 2009 года на Сахалине состоялся запуск первого в России завода по производству сжиженного природного газа. С тех пор отрасль пополнилась целым рядом других СПГ--проектов.

Например, «Ямал СПГ», завод по производству сжиженного природного газа, мощностью 16,5 млн т, с ресурсной базой Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал с запасами 927 млрд куб. м.

Оператор проекта — компания «Ямал СПГ», ее акционерами являются «Новатэк» (с долей 50,1 %), Total (20 %), китайская CNPC (20 %) и китайский Фонд шелкового пути (9,9 %).

Самый близкий к Европе — «Балтийский СПГ». Проект этого завода подразумевает мощность 10 млн т с возможностью расширения до 15 млн т. Он расположен в порту Усть-Луга Ленинградской области. Оператором проекта должно было стать совместное предприятие «Газпрома» и Shell — о его создании компании договорились в июне 2017 года.

Роль ресурсной базы будут выполнять не конкретные месторождения, а поставки из единой системы газоснабжения «Газпрома».

Но в апреле этого года «Газпром», как сообщали СМИ, объявил о принципиальном изменении идеи проекта. На единой площадке будет построен газохимический завод. Shell отказалась от участия в проекте. Запуск первой очереди произойдет в конце 2023 года. Стоимость проекта — 700 млрд руб.

Кроме того, Россия реализует такие СПГ-проекты, как «Сахалин-2», «Арктик СПГ-2», «Штокмановский СПГ», «Дальневосточный СПГ» «Печора СПГ», — и несколько малотоннажных проектов.

Трубопроводный важнее сжиженного

Между тем основной вариант доставки российского газа европейским потребителям все-таки трубопроводный. С нового года продлевается пятилетний контракт на поставку трубопроводного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

А в ближайшие недели завершится строительство «Северного потока — 2» — по дну Балтийского моря из России до Германии.

При этом российский проект испытывал противодействие как со стороны некоторых стран Европы, так и США. Активнее других возражала Дания. Но после того как эта страна все-таки выдала разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах, проектная компания продолжила строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Однако позднее против «Потока» были введены санкции. 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены ограничения против 350 компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2». В результате швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для газопровода «Северный поток — 2» и «Южный поток», заявила о приостановке работ и отвела все суда из района строительства нитки трубы в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас идет укладка, и мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство «Северного потока — 2» будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается с противостоянием этому проекту», — заявил Новак понедельник 23 декабря в интервью принадлежащего Григорию Березкину РБК.

«Этот проект носит стратегический характер, в нем заинтересованы европейские страны и европейские и российские компании. Это коммерческий проект, очень выгодный всем», — подчеркнул министр.

На сегодняшний день проложено более 2,3 тыс. км трубопровода из примерно 2,46 тыс. км. Готовность составляет 93,5%, сообщил ТАСС официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер.