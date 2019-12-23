«Страх и жадность»: кто вкладывается в пирамиды

В России заведено 161 уголовное дело в рамках борьбы с финансовыми пирамидами, рассказали «Газете.Ru» в МВД. Потерпевшими по ним признаны более 77 тыс. человек, сообщили в министерстве. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в уголовном производстве было 143 дела.

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Судят тех, кто завлекает в финансовые пирамиды, по двум статьям УК РФ — это ст. 159 «Мошенничество» и ст. 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Наказание по первой статье предусматривает штраф в размере до 1,5 млн руб., лишение свободы до 10 лет, по второй — штраф до 1,5 млн руб., а также заключение до шести лет.

По статистике же Центробанка, только за 9 месяцев 2019 было выявлено 240 финансовых пирамид.

«Из них 90 организаций действовали в виде интернет-проектов, 71 — в организационно-правовой форме ООО, 28 организаций действовали под видом институтов микрофинансирования, 15 — потребительских кооперативов, 36 — в иных формах», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

За весь 2018-й год регулятор насчитал только 168 пирамид.

Обещают золотые горы

Как такового понятия «финансовой пирамиды» в российском законодательстве нет. В экспертном сообществе под ней подразумевается схема привлечения денежных средств с обещанием высокой доходности. Выплата годовых процентов участникам обеспечивается за счет средств, внесенных ранее другими вкладчиками. Любая такая схема мошенников основана на агрессивном маркетинге и рекламе.

Абсолютно все финансовые пирамиды обещают золотые горы. Это может быть доходность и 100%, и 200%, и 300%, и даже больше, говорит профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«Миром правит страх и жадность. Можно вводить новые уголовные статьи и наказания за финансовые пирамиды, но работать они не будут, пока есть желающие нажиться на следующих участниках пирамиды», — поясняет он.

Например, в ООО «Кэшбери», которую в 2018 году регулятор признал одной из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы, россиянам предлагали инвестироваться в выдачу микрозаймов. Им обещали доходность в 600% годовых. Потенциальный ущерб от действия мошенников может составлять 3 млрд руб., указывали позже в Банке России.

Мошенники всегда сулят высокие доходы. Однако если доходность от 10 до 20% не вызывает подозрения, то выше — уже наводит на определенные мысли, указывает старший аналитик «БКС Премьер» Серей Суверов.

«Проценты выше 20% — это уже слишком рискованная схема. Понятно, что все доходности связаны с ключевой ставкой ЦБ (настоящее время она снижена до 6,25% годовых. — «Газета.Ru») и уровнем инфляции, но есть определенная премия за риск. Я думаю, что 20% является предельной величиной»,

— акцентирует внимание экономист.

По словам экспертов, финансовые пирамиды маскируются под самые разные виды бизнеса. Например, это может быть и туристическая фирма, и кредитно-финансовая организация. Нелегальные механизмы обеспечения высокой доходности даже могут прятаться под маской организаций по добыче полезных ископаемых и редких металлов, драгоценностей, добавляет Юденков.

«Пирамидами, с определенными оговорками, являются и многие схемы по привлечению средств дольщиков для постройки жилых домов. Можем ли мы сказать, что это обязательно мошенничество? Нет, хотя принцип построения такого бизнеса часто особо не отличается от пресловутого МММ (крупнейшей в российской истории пирамиды, которую построил Сергей Мавроди в 1992 году. — «Газета.Ru»)», — объясняет советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

В целом, по словам экспертов, мошенники заманивают обычно наивных и доверчивых людей. Но не только они попадают на удочку. В случае с пирамидой «Кэшбери» cтавка была сделана на креативный класс, говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов. Также нередко в ловушку попадают пенсионеры, признают эксперты.

Мавроди породил статью

Пик посадок причастных к финансовым пирамидам пришелся на 2015-2016 года, рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» Александр Сотов из ФБК Grant Thornton. Именно из-за этого в 2016-м году поменялось уголовное законодательство и была добавлена статься 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

В 2007 году Сергея Мавроди судили как раз по статье 159 «Мошенничество» и приговорили к 4,5 года колонии.

«Для него заключение явно не прошло даром, — продолжает Сотов. — После этого он выпустил новую пирамиду МММ-2011 «Мы можем многое» [в 2012-м она рухнула. — «Газета.Ru»], всем своим так называемым инвесторам он честно говорил, что он занимается строительством пирамиды.

Мошенничеством это признать было нельзя, ведь мошенничество всегда построено на обмане. По этому факту несколько раз пытались возбудить дело, ничего не получалось. Поэтому, чтобы этот вопрос купировать, в 2016-м году и была введена статья 172.2, которая существенно облегчила жизнь правоохранителей», — поясняет юрист.

Подавляющее большинство действий по заманиваю граждан к высокодоходным инвестициям сегодня доходит до правоохранительных органов, признает Сотов. Однако в то же время возможность доказать причастность конкретного лица к организации финансовой пирамиды «не всегда тривиальная задача», подчеркивает юрист.

Уголовное право не должно быть главным или, по крайней мере, единственным инструментом борьбы с финансовыми пирамидами, считает Константинов из юрфирмы «Ильяшев и партнеры».

Центробанк действительно придумывает все новые способы борьбы с мошенниками. Как стало известно в этом году, со второй половины 2018-го регулятор запустил по сети Интернет специального робота, который занимается поиском нелегальных финансовых схем.

«Она [запущенная в сеть модель — «Газета.Ru»] ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов», — говорил в феврале директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

После того как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, Центробанк анализирует, является ли она легальной.

Впрочем, никакой робот не поможет, если участники пирамиды сами хотят обманываться, сетуют эксперты.

К сожалению, у нас существуют целые прослойки населения, которые готовы отдать свои небольшие накопления любому, кто пообещает золотые горы в ответ, объясняет Константинов.

«У пирамид будет подпитка, пока люди не поймут, что если объявленная компанией доходность существенно выше инфляции, то это сопряжено с огромным риском и, зачастую, с мошенничеством», — уточнял ранее в интервью «Газете.Ru» Михаил Мамута, глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ.