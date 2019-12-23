Защитить «Поток»: Кремль ответит на санкции США

Москва не оставит без ответа введенные США санкции против «Северного потока — 2». Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности, — подчеркнул Песков. — Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам», — заявил он.

Проработать ответные меры уже поручил кабмину премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности», — цитирует ТАСС Медведева.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год (National Defense Authorization Act, NDAA). В документе, кроме расходов на оборону, предусмотрены санкции против 350 компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2». Ограничения сразу вступают в силу. Об этом говорится в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

«Обеспечить немедленное прекращение»

«Компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» или «Турецкого потока», должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорилось в специальном комментарии Белого дома.

Как пояснял 22 декабря посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл, целью введения Вашингтоном санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» является защита европейских страны от монополии России на поставки топлива в Европу.

По словам дипломата, санкции против газопровода — часть политики США, которая была сформирована еще во время работы администрации предшественника Дональда Трампа на посту президента США — Барака Обамы. Диверсификация источников энергии в Европе необходима, чтобы ни одна страна или организация не могли оказывать слишком большое влияние на Европу.

«Это долгосрочная стратегия, направленная на энергетическое разнообразие в Европе», — пояснял сотрудник Госдепартамента США в интервью немецкому изданию Bild.

Он также указал, что множество европейских стран выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«15 европейских стран выразили свою обеспокоенность по поводу проекта. Мы получили от наших европейских партнеров просьбу поддержать их усилия. Именно поэтому санкции являются очень проевропейским решением. Я слышу от европейских дипломатов благодарность за этот наш шаг», — указал американский дипломат.

Швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток — 2» и «Южный поток», сразу же после введения санкций заявила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства газовой трубы, сообщил ТАСС. Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована, уточнили в компании.

Кроме Allseas, под санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Кремль при этом рассчитывает, что американские санкции против «Северного потока — 2» не помешают строительству трубопровода в Европу.

«Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — отметил Песков, добавив, что ситуация анализируется. «Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — заключил пресс-секретарь президента России.

На вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода Песков ответил так: «Пока об этом рано говорить».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в программе «Большая игра» на Первом канале, пообещал, что Москва будет отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» и учтет их при выстраивании отношений с Вашингтоном.

На американские санкции против «Северного потока — 2» Россия может ответить главным образом в дипломатической плоскости, считает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер». Экономических рычагов, которые можно было бы задействовать без ущерба интересам нашего государства, немного.

«Возможно, например, новое сокращение вложений национальных резервов в казначейские облигации США», — говорит эксперт.