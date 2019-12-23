Вторая жизнь упаковки: «Макдоналдс» переходит на цикл

Бумага, стекло, пластик – к раздельному сбору мусора уже привыкли в Европе. В России желание населения заботиться об окружающей среде растет. Приходит осознание, что даже маленький вклад в общее дело (вымыть и выбросить пластиковую упаковку, сдать батарейки, собрать отдельно картон или металл) уже влияет на развитие «зеленой» России.

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Статистика подтверждает - россияне готовы заниматься раздельным сбором мусора. Число россиян, включившихся в сортировку отходов, за последние четыре года выросло втрое. Каждый третий житель страны уже сдает на переработку макулатуру, батарейки или пластик, сообщал ранее Аналитический центр НАФИ.

Вместе с тем, только раздельного сбора мало. России необходимо научиться перерабатывать отходы, а люди должны увидеть своими глазами: то, что мы собираем в отдельные контейнеры, затем действительно перерабатывается, приближая нас к цикличной экономике.

К экологичному походу постепенно переходят и компании. При этом чем больше компания, тем больше даже ее маленькие шаги меняют всю систему.

Гигант в сфере общественного питания «Макдоналдс» решил предложить своим посетителям вместе делать выбор в пользу бережного отношения к ресурсам планеты.

Теперь в 14 ресторанах Москвы, Московской области и Тулы можно выбросить некоторые виды упаковок в отдельную секцию и быть уверенным в том, что эти отходы отправятся на переработку. Вторичные материальные ресурсы затем используют для создания новых товаров. В отрасли общественного питания – это первая сеть, которая не только соберет отходы раздельно, но и отправит большую часть на переработку.

«Зеленая» упаковка и новые технологии

Как рассказала старший директор по устойчивому развитию и директор отдела обеспечения и безопасности продукции «Макдоналдс» в России Ирина Коршунова, на сегодняшний день в «Макдоналдс» 86% упаковки – это бумажная упаковка, что позволяет перерабатывать почти все отходы.

При этом отходы не просто будут перерабатывать по старинке. Партнер «Макдоналдс» «Экотехнологии» будет утилизировать даже бумажные стаканчики с внутренним полиэтиленовым слоем – раньше эта упаковка считалась неперерабатываемой.

close Павел Ткачук

Новая технология позволяет отделить бумажное волокно от полимерной пленки, так чтобы бумажное волокно было пригодно для производства новой продукции, например, держателя стаканов или упаковки для яиц. Эта технология является инновационной для России, и «Макдоналдс» в этом деле становится первопроходцем, добавила Коршунова.

Из ресторана «Макдоналдс» мусор отправляется на сортировочную базу, где происходит досортировка отходов на 4 фракции. После пластик отправляется на переработку в завод в Твери, а бумажная продукция отправляется на завод в Пермь. В результате переработки получаются самые разные товары, рассказала Коршунова. Например, делают пластиковые ленты для крепления грузов, игрушки из пластикового волокна, производят даже элементы одежды.

Стоит отметить, что переход к циркулярной экономики начинается не с раздельного сбора мусора и переработки, а с материала .

Если проект вовлечения населения/гостей пройдет успешно, более 70% отходов компания направит на переработку, подарив старой упаковке новую жизнь. Пилотный проект продлится три месяца, в дальнейшем к разделению отходов сеть ресторанов быстрого питания рассчитывает привлечь всех посетителей «Макдоналдс» - 600 млн клиентов в год. Столь масштабного проекта в России еще не было.

В компании отмечают: что система должна и может быть прозрачной – от выброшенного стаканчика до его превращения в новый товар.

Согласно целям «Макдоналдс», к 2025 году система разделения отходов будет внедрена во все предприятия сети в мире, включая все точки быстрого обслуживания в России – на сегодняшний день их более 700.

При этом компания видит возможность направлять на переработку 100% собираемого мусора. Однако это будет зависеть от инфраструктуры и законодательства в каждой конкретной стране.

close Павел Ткачук

В столичном ресторане на Никольской уже установлено три двухсекционных контейнера. Пустые бутылки и стаканы без крышек, бумагу (упаковку от еды, Хэппи Мил, листовки от подносов) каждый посетитель может выбросить в ту секцию, содержимое которой отправится на переработку.

Для удобства листовки на подносах тоже разделены на две части – так удобнее складывать мусор, разделяя то, что можно и нельзя переработать. Разъяснения о правильной сортировке также есть на информационных стендах. Кстати, в Туле установят контейнеры из трех секций – третья послужит переработке пищевых отходов.

Запустив пилотный проект, «Макдоналдс» включился в важный процесс – объяснить людям, что такое раздельный сбор и переработка, и почему это важно. Учитывая, что в России эта тенденция во много непривычна и нова, необходимо просвещение. В компании уверены, что могут использовать масштаб сети во благо – он позволяет вовлечь в ответственное потребление как можно больше людей. Перед запуском проекта – работники ресторанов, в которых установлены раздельные контейнеры для сбора отходов, проходят обучение, чтобы помочь гостям и являться амбассодорами проекта 60 тысяч работников компании уже прошли обучения и также являются амбассадорами проекта.

«В каждом предприятии, где запускается пилотный проект, мы обучили сотрудников. Они готовы помочь каждому гостю. Вместе с тем, много будет зависеть от желания и готовности каждого сортировать отходы. И мы приглашаем всех это делать – это маленький вклад в большое дело», - отметила Коршунова.

В «Макдоналдс» вся бумажная и картонная упаковка создается из сырья, производство которого не наносит ущерба лесам.

close Павел Ткачук

«Каждый человек, который что-то берет в бумажном пакете из «Макдоналдса» может увидеть, что этот пакет сертифицирован по схеме Лесного попечительского совета FSC. Здесь есть наш логотип, на котором совершенно правильно написано, что этот пакет сделан из древесины, заготовка которой не нанесла ущерба обитателям леса и людям, которые живут около леса», - сказал журналистам директор FSC России Николай Шматков.

Другим глобальным обязательством «Макдоналдс» к 2025 году является производство 100% упаковки из материалов, которые можно отправить на переработку и использовать вторично в других отраслях (бумага, картон, пластик, другие материалы) или из сырья, полученного из возобновляемых ресурсов (бумага, картон).

«Мы будем увеличивать количество упаковки , которая может быть переработана и из нее получены новые товары. Мы будем уменьшать количество пластиковой упаковки, но только там, где это не связано с обеспечением безопасности продукции», - пояснила Коршунова.

Практика показывает, что даже незначительные технологические изменения позволяют сокращать отходы. Так, в 2019 году компания изменила упаковку сэндвича «Макчикен», перейдя с картонной коробки на обертку. Это позволило сократить отходы на 100 тонн в год. Аналогично новая технология, внедренная в производство стаканчиков, позволила уменьшить вес упаковки и сократить отходы на 100 тонн в год.

Сейчас компания тестирует использование бумажного стаканчика для «Макфлури» без пластиковой крышки. Это решение поможет сократить использование пластика еще на 40 тысяч тонн в год.



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