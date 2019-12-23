Месть за газ из России: Порошенко хочет наказать украинцев

Ввести санкции против украинских компаний призвал бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Соответствующее заявление политик опубликовал в Facebook.

«Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими», — сообщил экс-лидер Украины.

По словам Порошенко, Россия «продает газ пятой колонне» с солидной скидкой. Доходы от этой сделки Москва намерена использовать якобы для того, чтобы финансировать деятельность оппозиции и «подорвать основы украинской государственности».

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Экс-президент также заявил, что его партия будет требовать созыва Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и введения санкций. Он также назвал «тайным сговором» общение лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. По мнению политика, украинские власти «перешли красные линии», о которых их «предупреждали накануне саммита».

Порошенко добавил, что не нужно было отказываться от дальнейших исков против «Газпрома». «Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить «Нафтогазу», — уточнил он.

Напомним, в субботу СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что новый транзитный договор между Москвой и Киевом будет заключен до 29 декабря — сроком на 5 лет.

Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 год.

В рамках соглашения «Нафтогаз Украины» выступит компанией-организатором транзита российского газа.

«Газпром» также подпишет межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины», а НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины.

Кроме того, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель указал, что условия продления контракта предусматривают отказ Украины от новых исков против «Газпрома».

Министр также отметил, что прямые поставки российского газа на Украину не были согласованы.

Напомним, с конца осени 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его реверсным газом от поставщиков из Евросоюза.

Киев ранее был сильно обеспокоен возможным прекращением транзита после завершения строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2».

Однако запуск СП— 2 не означает прекращения транзита газа через Украину, объяснял президент РФ Владимир Путин.

Действующий договор на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны долгое время не могли договориться.

Киев выдвинул целый ряд требований, необходимых для заключения соглашения. Украина хочет долгосрочный контракт на 10 лет и гарантированную прокачку газа.

Однако Россию устраивал лишь договор на год. Москва требовала обнулить долги между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в том числе установленные в рамках Стокгольмского арбитража. Но Киев идти на такой шаг отказывался.

Еще 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский выражал уверенность, что новый контракт на транзит газа из России будет подписан до конца 2019 года. По его мнению, велика вероятность того, что Украине и России удастся договориться о транзите газа до конца декабря.

По словам украинского лидера, этот контакт важен не только для Киева, но и для Европы.

Зеленский добавил, что обсуждал этот вопрос во время двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря в Париже.

21 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев планируют обсудить прямые поставки газа после новогодних праздников. По его словам, до Нового года «нужно решить неотложные вопросы», связанные с транспортировкой газа для потребителей и с «урегулированием всех взаимных претензий и исков».