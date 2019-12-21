Санкции заработали: США остановили «Северный поток – 2»

Американские санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», предусмотренные оборонным бюджетом на 2020 финансовый год, вступают в силу немедленно. Об этом говорится в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год. Он составил 738 миллиардов долларов. Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».

«С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорится в специальном комментарии.

При этом в пояснении отмечается, что возможны и исключения из требования о прекращения деятельности. Речь идет о ситуациях, когда работа компании важна для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, а также чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба.

Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить предложения по санкциям профильным комитетам конгресса.

Под санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Ранее стало известно, что трубоукладчик «Северного потока — 2» швейцарско-нидерландская компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета.

19 декабря американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили компанию о «сокрушительных и фатальных» санкциях. В письме в адрес компании сенаторы указывали, что Allseas рискует существенно снизить стоимость своих акций и утратить финансовую жизнеспособность. При этом по словам парламентариев, Россия «платит всем странам очень значительную сумму» за завершение строительства.

Вступившие в силу санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний. Предприятия отрежут от рынка США, поскольку будут ограничены все транзакции в американской юрисдикции. Руководители могут лишиться возможность въезжать на территорию США, а также столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в Соединенных Штатах.

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 92%.

Дания была последней страной, которая задерживала строительство «СП-2», но после двухлетнего сопротивления выдала разрешение на его прокладку, и сейчас проходят работы на ее участке.

Американские парламентарии опасаются, что Россия благодаря «Северному потоку — 2» приобретет новые рычаги влияния в Европе. Сенатор Тед Круз не раз угрожал компаниям, участвующим в строительстве, санкциями, заявляя, что ввод трубопровода в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы». Круз также указывал, что ограничения США способны отложить эксплуатацию второго «Северного потока» на год.

Сенаторы уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство остановится.

Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода сдвинулись. Отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер России Дмитрий Козак объявил, что

«Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. До этого планировалось, что это произойдет к концу 2019 года.

«Северный поток — 2» — газопровод, который идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год, протяженность двух ниток — более 2,4 тыс. км. Оператор — Nord Stream 2 AG. Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.