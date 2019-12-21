Санкции заработали: США остановили «Северный поток – 2»

Американские санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», предусмотренные оборонным бюджетом на 2020 финансовый год, вступают в силу немедленно. Об этом говорится в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год. Он составил 738 миллиардов долларов. Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».
«С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорится в специальном комментарии.
При этом в пояснении отмечается, что возможны и исключения из требования о прекращения деятельности. Речь идет о ситуациях, когда работа компании важна для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, а также чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба.
Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить предложения по санкциям профильным комитетам конгресса.
Под санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.
Ранее стало известно, что трубоукладчик «Северного потока — 2» швейцарско-нидерландская компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета.
19 декабря американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили компанию о «сокрушительных и фатальных» санкциях. В письме в адрес компании сенаторы указывали, что Allseas рискует существенно снизить стоимость своих акций и утратить финансовую жизнеспособность. При этом по словам парламентариев, Россия «платит всем странам очень значительную сумму» за завершение строительства.
Вступившие в силу санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний. Предприятия отрежут от рынка США, поскольку будут ограничены все транзакции в американской юрисдикции. Руководители могут лишиться возможность въезжать на территорию США, а также столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в Соединенных Штатах.
Газопровод «Северный поток — 2» построен на 92%.
Дания была последней страной, которая задерживала строительство «СП-2», но после двухлетнего сопротивления выдала разрешение на его прокладку, и сейчас проходят работы на ее участке.
Американские парламентарии опасаются, что Россия благодаря «Северному потоку — 2» приобретет новые рычаги влияния в Европе. Сенатор Тед Круз не раз угрожал компаниям, участвующим в строительстве, санкциями, заявляя, что ввод трубопровода в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы». Круз также указывал, что ограничения США способны отложить эксплуатацию второго «Северного потока» на год.
Сенаторы уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство остановится.
Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода сдвинулись. Отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер России Дмитрий Козак объявил, что
«Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. До этого планировалось, что это произойдет к концу 2019 года.
«Северный поток — 2» — газопровод, который идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год, протяженность двух ниток — более 2,4 тыс. км. Оператор — Nord Stream 2 AG. Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.