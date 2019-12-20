Из Forbes в СИЗО: кого посадили в 2019 году

2019 год для бизнеса выдался напряженным. Только за первое полугодие по экономическим статьям (глава 22 УК РФ) были осуждены 3 831 человек. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная судебным департаментом Верховного суда.

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Большая часть из них осуждены за незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность — 2 490 приговоров. 59 приговоров было вынесено по ч. 5,6,7 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в предпринимательской деятельности» (глава 21 «Преступления против собственности» УК РФ).

Цифры за первое полугодие 2018 года были чуть меньше. Тогда было вынесено 3 477 приговоров. Еще 53 человека попали под уголовную ответственность по ст. 159 УК РФ «Мошенничество в предпринимательской деятельности» (ч. 5,6,7). За весь прошлый год суды вынесли 7 717 приговоров по экономическим статьям.

Это на 20% больше, чем в 2017 году. Тогда по тем же статьям были осуждены 6 375 человек.

Этот год действительно был отмечен рядом событий, негативно повлиявших на инвестиционный климат в стране, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» профессор Российской экономической школы (РЭШ) Валерий Черноокий.

По его словам, самым громким стал конфликт вокруг фонда Baring Vostok и уголовное дело против его основателя Майкла Калви.

Дело Baring Vostok

Бизнесмен был задержан 15 февраля. Его и других фигурантов этого дела обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Это ч. 4 ст. 159 УК РФ. Наказание по ней может составить до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет.

Калви стал одной из самых упоминаемых персон, попавших под следствие. В настоящее время его перевели под домашний арест до 13 января 2020 года. По этому же делу проходят еще пять человек. Трое из них остаются в СИЗО. Калви свою вину отрицает. Уголовное дело он связывает с корпоративным конфликтом в банке «Восточный».

Экс-чиновник и офшоры

Бывший российский министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов до сих пор находится в СИЗО. Его арестовали в марте 2019-го по подозрению в создании преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд руб., а также легализации 32,5 млрд руб. (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, возможный срок — до 20 лет тюрьмы).

В частности, Абызов владел рядом офшорных коммерческих организаций. По версии следствия, он вместе с другими похитил 4 млрд руб. у поставщиков энергии Новосибирской области: АО «СИБЭКО» и АО «РЭС». Неправомерные действия в целом совершались, по версии правоохранительных органов, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

Член списка Forbes ранее работал в правительстве премьер-министра Дмитрия Медведева и возглавлял министерство с 2012 по 2018 годы. Он пробудет в СИЗО как минимум до 25 января 2020 года.

Дело на 290 млрд рублей

В апреле 2019 года под домашний арест попал бизнесмен, фигурант списка Forbes и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин.

Его подозревают в растрате в особо крупном размере либо в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ, срок до 10 лет тюрьмы).

По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись.

Кредиты выдавались под залог недвижимости. В 2018 году банк «Югра» обанкротился. Позже в сентябре Следственный комитет РФ возбудил еще одно дело в отношении Хотина. Его обвинили в растрате 283 млрд руб.

Православный бизнесмен и молочная компания

В июне был задержан глава агрохолдинга «Русское молоко» и православный активист Василий Бойко-Великий. Его обвиняют в хищении денежных средств у банка «Кредитный экспресс». В настоящее время он находится в СИЗО.

По версии следствия, с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий и другие соучастники похитили свыше 180 млн руб. и $929 тыс.

«Системные хищения денежных средств банка привели к отзыву Центробанком лицензии у банка на осуществление банковской деятельности», — сообщал СК РФ.

Василий Бойко-Великий оставлен под арестом до 19 февраля 2020 года. В 2011 году журнал Forbes включал бизнесмена в список девяти самых необычных предпринимателей из России — «сумасбродов, чудаков и эксцентриков». Он прославился тем, что после освобождения из четырехлетнего заключения приставил к фамилии «Великий», а также обязал сотрудников пройти обряд венчания и запретил аборты.

Дело против крупнейшего автодилера

В июне 2019 года было возбуждено уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Основанием послужили валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов (ч.3 ст. 193.1 УК РФ, наказание грозит до 10 лет тюрьмы).

В том же месяце в некоторых дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге проводились обыски.

По версии следствия, в 2014 году Петров незаконно перечислил средства на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед».

Сейчас бизнесмен находится за пределами России. Петров считает, что дело может быть связано с его «политической позицией, возможно, с рейдерским захватом». Такую версию он высказывал в беседе с журналом Forbes.

В ноябре стало известно, что компанию «Рольф» продадут.

Дело основателя «Корчмы Тарас Бульба»

В июле за решетку в колонию общего режима на два года попал владелец сети «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван. Басманный суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов на 650 млн руб. Оно совершались в период с 2011 по 2014 год.

Белойван признал вину, планировал выплатить налоги и пени. Позже приговор был заменен на 1 год 9 месяцев тюрьмы. В ноябре суд освободил основателя сети ресторанов от наказания по причине болезни.

Как неоднократно отмечали бизнесмены, уголовные дела негативно отражаются на инвестиционном климате в стране. Крайне опасными для бизнеса остаются многие политически мотивированные законодательные инициативы, считает Валерий Черноокий.

«Так, внесенный в Госдуму проект закона, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях, привел к серьезному обвалу цен на акции «Яндекса». Хотя, в конечном счете, этот законопроект был отозван после критического отзыва со стороны правительства и изменений в корпоративном управлении самой компании, но политические риски в экономике в целом остаются крайне высокими», — поясняет Черноокий.