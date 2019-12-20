Воскрешение рубля: почему евро проседает

Курс евро на Московской бирже в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Это произошло впервые с марта 2018 года.

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На момент сдачи заметке евро на бирже торговался на уровне 68,9 руб. Курс доллара подошел к границе 62,2 руб.

Как поясняют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, на валютные торги повлияло сразу несколько факторов. Помогает рублю укрепиться рост цен на нефть. Так, фьючерс на «черное золото» с поставкой в феврале 2020 года стоит на данный момент около $66,5 за баррель.

По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», удачные переговоры между США и Китаем о торговой сделке также подтолкнули рубль вверх.

А вот обсуждаемые в США санкции против России инвесторы считают несерьезными, поэтому они и не сказываются на торгах,

поясняет Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum. «Судя по отсутствию каких-либо распродаж на фоне обсуждения «адских санкций» со стороны США, инвесторы не верят в их ввод. Политика низких процентных ставок в США и ЕС будет продолжаться еще долго, а значит отечественные инструменты по-прежнему будут пользоваться спросом», — говорит эксперт.

При этом на евро давят и внутренние проблемы еврозоны.

«Инвесторы бегут из евро из-за отрицательных ставок ЕЦБ. Это приводит к тому, что на активах в евро практически невозможно не только заработать, но и сохранить свои сбережения. Конечно, часть инвесторов вкладывают средства в акции, однако близость экономики к рецессии и снижение прибыли европейских компаний заставляют игроков пытать счастье в заграничных активах», — уточняет Иван Капустянский.

Также падает курс европейской валюты на фоне переговоров о Brexit.

Члены палаты общин парламента Великобритании проводят совещание по поводу условий проведения сделки Brexit. Это уже пятая попытка. И она оказывает негативный эффект на европейскую валюту, указывает Абрамов.

Ранее опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров, проведенный агентством Bloomberg, показал, что следующий год будет успешным для валют развивающихся стран. Их активы покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, поскольку они получают поддержку от снижения ставок глобальными центробанками, утверждают эксперты.

Российская валюта при этом показала лучшую динамику в emerging markets в этом году. Рубль занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя даже бразильский реал. Из-за притока средств нерезидентов российская валюта еще укрепится.

Так, если в начале 2019 года, по официальным данным ЦБ РФ, доллар США торговался в районе 67,7 руб., то сейчас, — 62,4 руб. — уровень почти на 8% ниже.

«Стабильная ситуация на рынке энергоносителей после решения ОПЕК+ увеличить квоты на ограничение нефти с 1,2 млн барр/сутки до 2,1 млн барр/сутки, а также в целом высокая склонность к риску благодаря активной поддержке ведущих ЦБ придают силу рублю. К концу недели к этому добавился еще и налоговый фактор: 25 декабря предстоит уплата НДПИ и акцизов, 30 декабря — налога на прибыль», — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами». По мнению эксперта,

до конца года рубль может еще не раз переписать рекорды против ведущих валют.

С учетом сложившегося новостного фона любые продажи рубля будут носить краткосрочный характер, добавляет Михаил Коган.

Как отмечает Иван Капустянский, в ближайшее время курс доллара может вырасти до уровня в 62 руб. и евро до 68,5 руб.

«На текущий момент для рубля видится коридор к 68,5-69,5 рубля за евро», — комментирует Вячеслав Абрамов.