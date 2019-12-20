Ответ Америке: Роухани создает мусульманскую криптовалюту

Иран предлагает создать единую криптовалюту мусульманских стран

Иран собирается выйти на мировой рынок криптовалют. Президент страны Хасан Роухани уже предложил другим исламским странам создать собственную цифровую валюту. Переход на «крипту» будет дополнительным аргументом в санкционной борьбе Вашингтона и Тегерана, указывают эксперты. Но на исход этого противостояния цифровые монеты вряд ли смогут повлиять.

Президент Ирана Хасан Роухани предложил исламским государствам создать единую криптовалюту. С такой идеей он выступил на саммите исламских стран в Малайзии.

«Исламский мир должен разработать меры, чтобы противостоять господству американского доллара и финансовому режиму США»,

— призвал Роухани, выдвинув ряд инициатив по сближению экономик государств, среди которых создание единой криптовалюты.

«С появлением технологии блокчейн мы можем создать собственную криптовалюту при участии и сотрудничестве наших центральных банков. Теперь у нас есть возможность ввести новую валюту для исламского мира, используя цифровые технологии», — цитирует президента Ирана газета Associated Press.

Предложение президента Ирана поддержали лишь власти Малайзии. Премьер-министр страны Махатхир Мохаммад указал, что общая цифровая валюта может создать финансовую альтернативу доллару.

Другие участники саммита — Катар, Саудовская Аравия, Пакистан и Турция — отнеслись к идее более сдержанно. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил резко против единой криптовалюты, раскритиковав инициативу коллеги. «Страны объединения должны сосредоточиться на исламском финансировании с привлечением реальных денег, а не увлекаться еще «сырыми» технологическими решениями», — указал Эрдоган.

Столь эмоциональная реакция президента Турции объясняется тем, что власти страны уже второй год подряд безуспешно борются с распространением расчетов в криптовалютах, объясняют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Из-за стремительной девальвации турецкой лиры местные инвесторы стали меньше вкладываться в турецкую нацвалюту, предпочитая делать сбережения в долларах или цифровых валютах. Согласно свежему исследованию MarketWatch, примерно 23% из 15 тыс. турецких бизнесменов держат часть активов в биткоинах, а еще 12% выбрали Ethereum.

Но и кроме Турции у Ирана могут найтись союзники в исламских странах. «Партнерами по расчетам в единой криптовалюте могли бы стать, например, Ливан, Египет, Сирия, Ирак, Азербайджан и Таджикистан. Но в условиях противостояния на Ближнем Востоке Ирана и Саудовской Аравии ожидать массовой поддержки в этом вопросе от исламских стран не стоит», — предположил в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Любопытно, что исламский мир все активнее переходит на криптовалюты. Так, в мае 2018 года лондонская мечеть Масджид Рамадан начала принимать пожертвования в биткоинах. Глава мечети также заявлял, что крипту можно использовать и для традиционного пожертвования — закята.

В пику США

Правительство Республики Иран уже не первый год пытается внедрить криптовалюту для диверсификации национальной экономики. Так, в июле текущего года страна легализовала майнинг цифровых монет. С этого момента добыча цифровых денег стала отдельной легальной отраслью промышленного производства.

Для того, чтобы заниматься майнингом в Иране, необходимо получить специальную лицензию от министерства промышленности, рудников и торговли. Добыча цифровых денег подлежит налогообложению вне зависимости от гражданства предпринимателя. В то же время майнеры, которые отчисляют часть выручки от продажи криптовалюты за рубеж, получают определенные льготы от государства. В частности, они могут рассчитывать на сниженный тариф по оплате электричества и возврат части налоговых выплат.

С момента легализации майнинга число криптоферм в стране увеличилось почти на треть.

Фермы появились даже в мечетях — ведь там бесплатное электричество.

Несмотря на такой «криптовалютный рай», официально использовать цифровые валюты в расчетах на территории Ирана пока запрещено. В августе этого года Тегеран принял закон о криптовалютах, в котором отказался от идеи сделать цифровые монеты еще одним платежным средством. В документе указывалось, что в стране пока запрещена покупка и продажа биткоинов и других валют из-за правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Дело в том, что криптовалюты, в частности биткоин, широко используются населением для сохранения сбережений от обесценивания. «Согласно официальным источникам, годовая инфляция в Иране близка к 30%, а риал подешевел к доллару почти в два раза с 2017 года. Запрет конвертации биткоина связан с желанием предотвратить дальнейшее падение курса риала», — объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Но с усилением санкционного давления со стороны США позиция правительства Ирана может поменяться, отмечают аналитики. В стране уже не первый год на государственном уровне обсуждается вопрос создания и использования криптовалюты. «Ключевая причина — санкции США против Ирана, ограничивающие операции с долларами. Иран выступает идеологом создания единой исламской криптовалюты, потенциально это позволило бы решить часть проблем, связанных с ограничениями долларовых операций», — отметил Бахтин.

Вашингтон постоянно накладывает все новые рестрикции на Тегеран. В четверг, 19 декабря, Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда. По оценкам властей Ирана, начиная с 2018 года, Америка ввела против республики около 90 ограничительных мер. «Более четырех десятилетий Иран находится под санкциями США, а последнее время Вашингтон, введя тяжелейшие, «парализующие» санкции, добивался распада или капитуляции Ирана», — сетовал президент Роухани.