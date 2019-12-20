Ответ Америке: Роухани создает мусульманскую криптовалюту

Президент Ирана Хасан Роухани предложил исламским государствам создать единую криптовалюту. С такой идеей он выступил на саммите исламских стран в Малайзии.

«Исламский мир должен разработать меры, чтобы противостоять господству американского доллара и финансовому режиму США»,

— призвал Роухани, выдвинув ряд инициатив по сближению экономик государств, среди которых создание единой криптовалюты.

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«С появлением технологии блокчейн мы можем создать собственную криптовалюту при участии и сотрудничестве наших центральных банков. Теперь у нас есть возможность ввести новую валюту для исламского мира, используя цифровые технологии», — цитирует президента Ирана газета Associated Press.

Предложение президента Ирана поддержали лишь власти Малайзии. Премьер-министр страны Махатхир Мохаммад указал, что общая цифровая валюта может создать финансовую альтернативу доллару.

Другие участники саммита — Катар, Саудовская Аравия, Пакистан и Турция — отнеслись к идее более сдержанно. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил резко против единой криптовалюты, раскритиковав инициативу коллеги. «Страны объединения должны сосредоточиться на исламском финансировании с привлечением реальных денег, а не увлекаться еще «сырыми» технологическими решениями», — указал Эрдоган.

Столь эмоциональная реакция президента Турции объясняется тем, что власти страны уже второй год подряд безуспешно борются с распространением расчетов в криптовалютах, объясняют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Из-за стремительной девальвации турецкой лиры местные инвесторы стали меньше вкладываться в турецкую нацвалюту, предпочитая делать сбережения в долларах или цифровых валютах. Согласно свежему исследованию MarketWatch, примерно 23% из 15 тыс. турецких бизнесменов держат часть активов в биткоинах, а еще 12% выбрали Ethereum.

Но и кроме Турции у Ирана могут найтись союзники в исламских странах. «Партнерами по расчетам в единой криптовалюте могли бы стать, например, Ливан, Египет, Сирия, Ирак, Азербайджан и Таджикистан. Но в условиях противостояния на Ближнем Востоке Ирана и Саудовской Аравии ожидать массовой поддержки в этом вопросе от исламских стран не стоит», — предположил в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Любопытно, что исламский мир все активнее переходит на криптовалюты. Так, в мае 2018 года лондонская мечеть Масджид Рамадан начала принимать пожертвования в биткоинах. Глава мечети также заявлял, что крипту можно использовать и для традиционного пожертвования — закята.

В пику США

Правительство Республики Иран уже не первый год пытается внедрить криптовалюту для диверсификации национальной экономики. Так, в июле текущего года страна легализовала майнинг цифровых монет. С этого момента добыча цифровых денег стала отдельной легальной отраслью промышленного производства.

Для того, чтобы заниматься майнингом в Иране, необходимо получить специальную лицензию от министерства промышленности, рудников и торговли. Добыча цифровых денег подлежит налогообложению вне зависимости от гражданства предпринимателя. В то же время майнеры, которые отчисляют часть выручки от продажи криптовалюты за рубеж, получают определенные льготы от государства. В частности, они могут рассчитывать на сниженный тариф по оплате электричества и возврат части налоговых выплат.

С момента легализации майнинга число криптоферм в стране увеличилось почти на треть.

Фермы появились даже в мечетях — ведь там бесплатное электричество.

Несмотря на такой «криптовалютный рай», официально использовать цифровые валюты в расчетах на территории Ирана пока запрещено. В августе этого года Тегеран принял закон о криптовалютах, в котором отказался от идеи сделать цифровые монеты еще одним платежным средством. В документе указывалось, что в стране пока запрещена покупка и продажа биткоинов и других валют из-за правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Дело в том, что криптовалюты, в частности биткоин, широко используются населением для сохранения сбережений от обесценивания. «Согласно официальным источникам, годовая инфляция в Иране близка к 30%, а риал подешевел к доллару почти в два раза с 2017 года. Запрет конвертации биткоина связан с желанием предотвратить дальнейшее падение курса риала», — объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Но с усилением санкционного давления со стороны США позиция правительства Ирана может поменяться, отмечают аналитики. В стране уже не первый год на государственном уровне обсуждается вопрос создания и использования криптовалюты. «Ключевая причина — санкции США против Ирана, ограничивающие операции с долларами. Иран выступает идеологом создания единой исламской криптовалюты, потенциально это позволило бы решить часть проблем, связанных с ограничениями долларовых операций», — отметил Бахтин.

Вашингтон постоянно накладывает все новые рестрикции на Тегеран. В четверг, 19 декабря, Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда. По оценкам властей Ирана, начиная с 2018 года, Америка ввела против республики около 90 ограничительных мер. «Более четырех десятилетий Иран находится под санкциями США, а последнее время Вашингтон, введя тяжелейшие, «парализующие» санкции, добивался распада или капитуляции Ирана», — сетовал президент Роухани.