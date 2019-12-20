На грани провала: что ждет мировую экономику в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в конце года решил внести немного позитива. Он пообещал, что американская сторона и Китай «очень скоро» подпишут торговый договор первой фазы, сообщает Reuters. Об этом Трамп официально объявил на мероприятии во Флориде.

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Стороны достигли прорыва в переговорах, утверждает американский лидер.

«Мы подпишем сделку очень скоро», — сказал Трамп.

Удар Трампа по мировой экономике

Обещание американского президента дают некоторые надежды, что 2020 год будет чуть лучше для мировой экономики, чем 2019-й. Однако аналитики пока не слишком обольщаются по этому поводу.

Как отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», в 2019-м году торговый конфликт двух стран стал одним из основных факторов воздействия на мировую экономику.

Он привел к значительному снижению объемов мировой торговли и спаду производства, подводит итоги уходящего года эксперт.

В результате рост мировой экономики в этом году замедлится до 3%, то есть достигнет минимума со времен финансового кризиса, прогнозировал в октябре МВФ. В следующем году фонд ожидает также не слишком впечатляющих темпов роста — возможно восстановление до 3,4%.

«Наибольший урон мировой экономике в 2019 году нанесла торговая война США и Китая, которые в течение года несколько раз срывали переговоры и каждый раз удар приходился на нефтяные котировки, фондовые рынки и валюты развивающихся стран», — соглашается Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Например, после нового витка конфликта в августе только за одну неделю курс юаня упал порядка на 7%, а цена на нефть обрушилась из диапазона $65-66 до $56-58 за бочку Brent.

«В декабре странам вроде бы удалось договориться, но это не полное, а только промежуточное соглашение: США продолжат применять импортные пошлины в 25% по отношению к китайским товарам в объеме $250 млрд», — вспоминает Люшин.

Курс доллара в следующем году во многом определит готовность США и Китая продолжить конструктивный диалог, отмечает он.

В следующем году также возможен приход к власти в США демократов на фоне готовящегося политического шоу с импичментом в верхней палате конгресса, говорит Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка».

«С учетом импульсивной природы Трампа в этой связи можно допускать и эскалации «торговой войны» США со всем миром», — не исключает он.

Европу затянуло в рецессию

Но не только бесконечные баталии Америки и Китая влияют на рост мирового ВВП. В 2019 году на мировой рост также сказались и внутренние, европейские проблемы. Это затянувшееся решение по тому, как будет проходить Brexit, и угроза рецессии, которая нависла над рядом стран ЕС.

Так, в 2019 году замедлился рост «локомотива Европы» — экономики Германии. По прогнозам экспертов, валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится в 2019 году всего на 0,5%, а к 2020 году — рост будет в пределах 1%.

Крупнейшей экономике Европы, едва избежавшей спада в третьем квартале этого года, требуется $500 млрд, чтобы наверстать упущенное и стать более конкурентоспособной, писало недавно агентство Bloomberg со ссылкой на Объединение немецких профсоюзов (DGB) и Федеральный союз германской промышленности (BDI).

Последние данные говорят о том, что не только в Германии есть проблемы в экономике.

Так, деловой климат в еврозоне в четвертом квартале 2019 года оказался на самом низком уровне с весны 2013 года (индекс Института Ifo упал до -16,3 по сравнению с -6,7 в третьем квартале текущего года).

При этом стали хуже как текущие оценки опрошенных экспертов, так и ожидания.

Экономика еврозоны впервые с 2012 года оказалась в зоне slight recession в соответствии с классификацией четырех фаз и переходных зон делового цикла, бьют тревогу эксперты. Если экономический климат в Германии, Испании, Австрии и Финляндии продолжит ухудшаться и в начале 2020 года, вероятность полноценной рецессии в еврозоне резко возрастет, делятся они своими прогнозами.

«Ситуация с евро, как и состояние европейской экономики, будет зависеть от того, как пройдет процедура Brexit с Великобританией», — говорит Люшин.

Как отмечает Вячеслав Максименко,

в 2019 году экономика Германии была очень близка к рецессии, но чудом ее избежала.

«В какой-то момент казалось, что и британский фунт стерлингов достигнет паритета с долларом США на фоне возросших шансов неупорядоченного Brexit. Однако в Евросоюзе все же проявили благоразумие и согласились поменять соглашение, которое в свою очередь позволило консерваторам во главе уже с новым премьером Борисом Джонсоном одержать победу на выборах и создать предпосылки для менее болезненного для мировой экономики завершения этой саги», — говорит он.

Пока что опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в целом достаточно сдержанно оценивают перспективы роста мировой экономики в следующем году. Прогнозы примерно повторяют озвученные оценки МВФ — рост составит чуть выше 3%.

Из значимых событий, которые могут повлиять на рынки в следующем году, они выделяют возможный рост цен на нефть выше $90 за баррель.

Такой «шокирующий прогноз» на 2020 году содержался в отчете датского Saxo Bank. В кредитном учреждении в следующем году предсказали, в частности, что Дональду Трампу не избежать отрешения от власти, рост цен на нефть до $90, ослабление доллара на 20%, а также возможный выход Венгрии из еврозоны.

Как отмечает Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»,

из всех этих «апокалиптичных» прогнозов наиболее правдоподобным выглядит шоковый рост цены на нефть до $90.

«Небольшая вероятность подобных скачков существует всегда, как показывает история. Нефтяной кризис 70-х — самый яркий пример, но и в 2019 году мы видели резкий рост цен из-за атаки на нефтяные мощности Саудовской Аравии 14 сентября. Тогда фьючерсы на Brent продемонстрировала самый большой внутридневной рост на 19,7% до $71,95. Инцидент усилил общий уровень рисков, так как добыча в Саудовской Аравии прежде рассматривалась как стабильная. К тому же подобный случай в очередной раз продемонстрировал сохраняющуюся зависимость мировой экономики от нефти и подверженность конфликтам на Ближнем Востоке», — поясняет эксперт.

Если будут новые форс-мажоры с поставками, то на фоне наметившегося заката сланцевой нефти, рост цен на нефть на уровне $90/барр. не выглядит фантастичным, говорит Максименко.