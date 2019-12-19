От Киркорова до Зайцева: кого роскошная жизнь затянула в долги

Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV к певцу Филиппу Киркорову и ООО «Филипп Киркоров Продакшн».

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Еще в 2016 году российский певец взял ипотеку в банке Латвии под залог недвижимости. Первоначально общая сумма кредита составляла 1,5 млн евро, погасить который Киркоров должен был до 15 мая 2019 года. Вдобавок бывший муж Аллы Пугачевой брал у банка ссуду в размере 779,8 тыс. евро на организацию своего шоу «Я». Но кредиты так и не были погашены, а руководство банка подало иск к Киркорову в начале сентября.

В итоге Таганский суд постановил выставить на торги квартиру певца стоимостью более 193 млн рублей,

а вырученные деньги направить на погашение долга. С молотка также продадут бытовую технику, установленную в квартире, — духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашину.

Несмотря на официальное сообщение на сайте суда, адвокат певца Александр Добровинский ставит под сомнение вердикт. «Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова», — рассказал адвокат в беседе с «Газетой.Ru»

Добровинский также добавил, что народный артист России не мог выплатить долг по техническим причинам — после закрытия банка, в котором артист брал кредит, стало непонятно, кому переводить средства. «Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд обратился и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию», — заявил адвокат.

Пока данное дело считается самым крупным в кредитной истории певца, хотя более мелкие иски артист и связанная с ним компания получают с завидной частотой. Так, в апреле 2019 года иск к «Филипп Киркоров Продакшн» подал аэропорт Оренбурга. Воздушная гавань требовала долг и пени по договору фрахтования самолета. Долг составлял 17638 руб. 75 коп. Правда, в мая аэропорт отозвал иск из арбитража.

Вдобавок летом текущего года в базе ФССП фигурировало около 30 актов об административных правонарушениях, оформленных сотрудниками ГИБДД на полного тезку певца. Суммы взысканий варьируются от 500 до 3 тыс. рублей. Нарушения, в основном, были зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Тверской области.

При этом певец уже не первый год входит в топ самых оплачиваемых российских знаменитостей. Например, в прошлом году его доходы журнал Forbes оценил в 596 млн рублей. Судя по соцсетям артиста, Киркоров предпочитает тратить заработанное на шоппинг и путешествия. Так, одна из его курток от Dolce&Gabbana стоила порядка 1,9 млн рублей. Плюс певец неоднократно признавал, что ежемесячно тратит около 2 млн рублей на содержание недвижимости: квартиры в Москве, дома в Подмосковье, виллы в Майями и квартиры в Болгарии.

Кроме того, артист не жалеет денег на своих наследников. День рождения дочери Аллы-Виктории звездный отец организовал в ресторане на Рублевке. Детский праздник в ресторане обошелся в миллион рублей.

Как объяснил «Газете. Ru» музыкальный продюсер и автор песен Леонид Величковский, российские звезды вынуждены тратить достаточно внушительные суммы на поддержание своего имиджа, чтобы как можно дольше оставаться в лучах софитов. «Им необходимо хорошо выглядеть, иметь статусные атрибуты, чтобы успешно продаваться. Кроме того, на продвижение в соцсетях также необходимы средства, плюс еще оплата команды тоже требует больших вложений», — указал собеседник «Газеты.Ru».

Например,

на зарплату персонала и содержание недвижимости у балерины Анастасии Волочковой уходит в месяц до миллиона рублей, рассказал «Газете.Ru» источник в окружении артистки.

По его словам, только на оплату коммунальных услуг в загородном доме она тратит в месяц более 60 тыс. рублей. «Также около 140 тысяч у нее уходит на оплату домашнего персонала, который следит за загородной недвижимостью. Плюс еще солидная сумма отчисляется на зарплаты директора, пиарщика и танцоров», — отмечает собеседник издания.

В большинстве случаев звезды идут на миллионные траты и залезают в долги, преследуя вполне земные цели. «Сейчас доминирует философия, при которой богатство символизирует успех. Поэтому звезды и разоряются на дорогие апартаменты, частые самолеты, дорогие украшения и одежду. С помощью них они лучше себя продают и остаются на волне популярности», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» психолог Андрей Зберовский.

С долгами и без квартиры

Но не только звезды эстрады склонны к непомерным тратам, которые в конечном итоге приводят их к разорению. В середине октября по решению суда приставы арестовали одну из квартир актера Сергея Жигунова. Речь идет о недвижимости площадью 40 квадратных метров на Мосфильмовской.

По оценке экспертов, она стоит около 16 млн рублей, а эти деньги пойдут на погашение кредита Жигунова перед одним из банков Волгограда.

В 2014 году актер взял у финансовой организации ссуду в размере 38 млн рублей на съемки фильма, но так и не вернул деньги в установленные сроки.

Помимо арестованной недвижимости у артиста есть еще три квартиры в столице и дача в Абрамцеве. Правда, эти объекты принадлежат его жене, и суд не имеет права на них претендовать.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда актер влезает в долги ради творческих амбиций и своего продвижения. Три года назад партнеры артиста потребовали от его продюсерского центра выплаты 126 млн рублей за новую экранизацию «Трех мушкетеров». Не имея необходимых средств, Жигунов расплатился своими проектами «Мартин Иден», «Доктор Смерть», «Три мушкетера» и «Никаких проблем».

Столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и другой популярный актер Гоша Куценко. Артист театра и кино задолжал ФССП около 700 тыс. рублей. Куценко с 2015 года не платит налоги за недвижимость и свою ретро иномарку премиум класса Morgan Aero 8. Рыночная цена подобного автомобиля стартует от 7 млн рублей.

Стоит отметить, что знаменитые артисты часто становятся должниками по налогам, говорил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. По его словам, к нему нередко обращаются публичные личности с просьбой «разобраться с задолженностями» перед налоговой службой.

«Зачастую ко мне они приходят с полным непониманием, откуда у них накопились долги. Иногда счета идут на миллионы.

Проблема заключается в том, что мои клиенты не заходят в свой личный кабинет на госуслугах и до сих пор пребывают в уверенности, что исковые уведомления приходят по почте. Но в соответствии с законодательством, о своих долгах должен узнавать сам налогоплательщик», — указывал собеседник «Газеты.Ru».

Преследуют финансовые неурядицы и представителей мира моды. В начале октября в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Модельер накопил долг из-за неуплаты аренды за участок площадью 2,5 тыс. квадратных метров, на территории которого находится офис компании.

Сам маэстро не комментирует судебный процесс, но его сын Егор Зайцев неоднократно заявлял, что проблемы модному дому создают конкуренты. «Нам сказали люди сверху, с которыми мы в хороших отношениях, что дом просто заказали, как это делали в 90-е годы, то есть кому-то нужна недвижимость в центре Москвы», — сетовал сын модельера.