«Возможно, это будет новая ступень международного скандала»

Четырёххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан - опасный ксенобиотик, промышленный яд и канцероген - включен в перечень озонразрушающих веществ, определенных в Монреальском протоколе, стороной которого Россия является с августа 1992 года.

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Потребление ЧХУ в России квотируется, использование допускается только как промежуточного продукта при производстве других веществ. В случае образования ЧХУ в качестве отхода вещество должно уничтожаться с применением утвержденной технологии.

Минэнерго РФ, оператор системы нефтепроводов «Транснефть» и получатели некондиционной нефти нигде официально не раскрывали состав вещества, которое попало в трубопроводную систему в середине апреля, парализовав четверть российского экспорта нефти.

«Транснефть» восстановила поставки к июлю и обязалась компенсировать ущерб. Большая часть нефти с хлорорганикой по-прежнему лежит в хранилищах и ещё долго будет подмешиваться к чистому сырью, распространяя токсичные примеси по миру и заставляя переработчиков оставаться настороже, пишет Reuters.

Данные анализа, проведенного в московской химической лаборатории, представленного на совещании в Минэнерго, показали, что содержание ЧХУ в смеси хлорорганических отходов превышало 85%, сообщает информагентство.

Два других теста были проведены европейским переработчиком и международным трейдером, которые были вынуждены принять загрязнённое сырье. Два источника, знакомые с результатами этих тестов, сообщили Reuters, что тесты показали такое же содержание ЧХУ в смеси. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку их работа не позволяет им давать комментарии СМИ.

«Это, конечно, новые данные (про тетрахлорметан. — «Газета.Ru»)», — говорит адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.

«Раньше в СМИ, по крайней мере, речь не шла о том, что нефть загрязнена именно им, — рассуждает он. — С моей точки зрения, это свидетельствует о неких новых обстоятельствах, которые ранее в расчет, возможно, не принимались, когда нам было объявлено, что в загрязнении нефти виновны конкретные люди, которые совершили конкретные действия».

«Возможно, это может свидетельствовать о том, что следствие не учло иных обстоятельств, по какой-то причине, которые являются истинными причинами загрязнения нефтепровода. Это первое. Ну и второе, понятное дело, что компания Транснефть в лице своих подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с трейдерами нефтяными, исходя из масштабов происходящего, как мне кажется, не могла не знать и не отдавать отчет, что это происходит», — отмечает Егоров.

По его мнению, все это ставит вопрос о том, как такое могло произойти и почему это вскрылось сейчас независимыми журналистами, а не было озвучено ранее и соответственно не были даны пояснения по этому поводу: «Если, конечно, мы принимаем за факт то, что Reuters опубликовал сегодня».

Если эти данные подтвердятся, я не химик, мне сложно предположить, последствия для окружающей среды, но с точки зрения сферы права, это некое новое обстоятельство, полагает юрист.

«Возможно, это будет некая новая ступень скандала международного в части всех причин и условий, связанных с транспортировкой нефти», — предполагает Егоров.

Российские власти заявляли, что хлорорганические соединения поступили в систему Транснефти через узел приёма Лопатино в Самарской области. В рамках расследования этого случая были арестованы четыре человека.

Хотя химзаводы должны сами заботиться об уничтожении хлорорганических отходов, некоторые из них, не имеют своих мощностей для утилизации отходов, содержащих ЧХУ, говорят источники.

«Полнота и способ утилизации на собственном или на стороннем предприятии целиком на совести производителя (вещества), но исполнение предприятием этой обязанности слабо контролируется (надзорными органами). По формальным договорам на утилизацию его бесплатно отдают или еще приплачивают - лишь бы вывезли», - рассказал Reuters один из технологов хлорорганического синтеза.

Ни один из источников информагентства так и не назвал узел приёма нефти (УПН), через который загрязнённое сырьё попало в систему.

«Каждый УПН - это серьёзный бизнес. При наличии договоренностей... туда можно сдать всё, что чёрное и хоть немного пахнет нефтепродуктами», - рассказал трейдер, более 20 лет работающий на нефтяном рынке Самарской области.

В этой ситуации не трудно догадаться, что разбавление нефти с тетрахлорметаном и продажа полученной смеси становятся еще прибыльнее.