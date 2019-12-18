Лыжи не едут: курорты разоряются из-за аномального тепла

Горнолыжные спуски в клубе Гая Северина, который располагается в Раменском районе Московской области (Чулково), должны были открыться еще в начале декабря. Но руководство клуба до сих пор не может принимать лыжников. Все четыре склона разного уровня пустуют.

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В этом году открытие трасс может задержаться примерно на месяц. И на данный момент даже неизвестна точная дата — все зависит от погодных условий, рассказал «Газете.Ru» представитель клуба.

«Сейчас прогноз погоды до 28 декабря совершенно не предполагает никаких морозов.

Если 28 декабря начнутся хоть какие-то морозы, нам понадобится еще четыре-пять дней на подготовку склона, его оснежение.

И тогда уже 2-3 января, если все складывается, мы прогнозируем открытие», — сообщили в клубе.

По словам собеседника издания, прошлой зимой такой ситуации не было — открытие состоялось по плану 7 декабря. Тогда погода для этого была идеальная. В прошлом году в этот день в Московском регионе было до -5 градусов днем, до -9 ночью.

На горнолыжных спусках в Чулково с 7 и до 20 декабря прошлого года посетителей было много — почти полная загрузка, отметили в комплексе. С приближением 31 декабря посещаемость незначительно упала, скорее всего, люди стали готовиться к Новому году, предполагают в клубе Гая Северина. Однако уже в январские праздники активное катание возобновилось.

«Посещение комплекса всегда напрямую зависит от погодных условий. Если погода комфортная, порядка 7-10 градусов ниже нуля, то посетителей много. Как только погода ухудшается — либо теплеет, либо сильно холодает, при температурах ниже 15 градусов — посетителей становится меньше», — объяснил представитель клуба.

В московском спортивном комплексе «Лата Трэк» также рассказали, что в данный момент горнолыжный склон закрыт. «За окном ливень, но на склоне еще есть снег», — указал представитель организации «Газете.Ru».

В Москве давно не выпадает достаточное количество снега, необходимое для комфортного катания на более или менее продолжительный период времени, подчеркивают в комплексе.

«В прошлом году мы работали до середины апреля благодаря системе искусственного оснежения. Многие думают, что для оснежения необходима только непосредственно «пушка», но, к сожалению, очень важна и температура воздуха, при температуре выше -2 «пушка» не генерирует снег, выпуская только воду. Процесс этот не дешевый, помимо создания снега, снег надо распределить по склону снегоуплотнительными машинами», — заключил представитель «Лата Трэк».

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Но и те клубы, которые открыли свои двери для лыжников, фактически пустуют.

Как рассказали в горнолыжном клубе «Целеево», расположенном в Московской области, в настоящее время загрузка горнолыжного склона составляет только 35%.

Роста посетителей в сравнении с декабрем 2018 года нет в связи с погодными условиями, посетовал представитель «Целеево».

Из-за непогоды снег на территории клуба суррогатный. Консультанты предупреждают посетителей, что работающая горка покрылась ледяной коркой, из-за чего проезд по склону может быть не таким комфортным, особенно для новичков.

Чтобы хоть как-то привлечь клиентов, владельцы парка снизили цены. Так, сейчас цена катания составляет около 1,5 тыс. рублей вне зависимости от дня недели, в то время как в сезон услуга стартует от 2,9 тыс. рублей.

Не могут собрать полную кассу и владельцы горнолыжного курорта «Сорочаны», который расположен в 49 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Как сообщили «Газете.Ru» в клубе, посетители есть и сейчас, но из-за теплой погоды их меньше в сравнении с 2018 годом.

«Декабрь 2018 года был морозным, все склоны были оснежены. Сейчас, соответственно, прирост количества посетителей не наблюдается из-за плохих погодных условий», — уточнил представитель склона.

Из-за того, что естественного снежного покрова в декабре не хватает для технически правильного и полного оснежения трасс, в «Сорочанах» склоны обрабатывают снежными пушками.

Любителей горнолыжных склонов погода явно подвела. С начала декабря в Московском регионе идут в основном дожди, улицы тонут в слякоти, а изредка выпадающий мокрый снег успевает растаять, прежде чем долетит до земли.

В «Гидрометцентре» поясняют, что в декабре установилась погода, типичная для октября-ноября. Ниже нуля температура опустится лишь 21 декабря. Но уже к концу недели, в воскресенье 22 декабря, будет потепление до пяти градусов.

На этой неделе, 18 декабря, Москва и вовсе побила рекорд 60-летней давности. Температура на главной столичной метеостанции (ВДНХ) поднялась до 2,9 градуса выше нуля. До этого дневной рекорд был 18 декабря 1956 года, когда зафиксировали 2,8 градуса тепла.

На фоне аномальной погоды в Москве раньше времени зацвели подснежники, одуванчики и экзотические магнолии, рассказали в Ботаническом саду «Аптекарский огород».

Как следствие, лыжные трассы в городе тоже закрыты. Одна из самых популярных трасс в парке «Сокольники», несмотря на искусственное снежное покрытие, до сих пор не может принять посетителей. Открытие постоянно задерживается, а владельцы трассы лишь раздражено отмечают: «Вы видите дождь за окном? Какое катание?»

За снегом в Банско

Несмотря на отсутствие настоящей зимы, россияне уже обдумывают закупиться инвентарем для активного отдыха на январских каникулах. В сервисе объявлений «Юла» сообщили, что

в эти декабрьские дни у пользователей вырос интерес к зимним видам спорта. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов.

«Заметный рост наблюдается во всем, что связано с зимним инвентарем — количество поисковых запросов на санки выросло в 2,3 раза, снегокаты стали искать в 1,9 раза чаще, лыжи — в 1,6 раза, а ботинки — в два раза. Запросы на сноуборды выросли в полтора раза», — привели данные в пресс-службе.

Но с этим инвентарем любители зимнего спорта, по крайней мере, в Московском регионе, поедут подальше от столицы.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с «Газетой.Ru» отмечает, что россияне проявляют интерес к горнолыжным курортам как в Европе, так и в России. Наши соотечественники в основном любят кататься уже после наступления Нового года, в отличие от европейцев, например, у которых популярны курорты во время отдыха на католическое Рождество — 25 декабря, рассказывает Горин. На январские дни бронировать горнолыжные туры нужно за несколько месяцев до даты отъезда.

«Горнолыжники — это категория туристов, которые бронируют туры заранее. Это также в основном групповые, компанейские путешествия. Как правило, люди едут группами с друзьями, семьей. Основная проблема заключается в том, что если ты хочешь съездить на курорт в пик сезонности (например, на Новый год и рождественские праздники), то бронировать нужно летом в лучшем случае, а в крайнем — в сентябре», — подчеркивает Горин.

Если в России город Сочи — это лидер с точки зрения бронирования горнолыжных курортов, то в Европе разброс шире, начиная от курорта в Банско в Болгарии и до традиционной Австрии, а также Италии и Испании, Франции, объясняет собеседник издания.

Горнолыжные недельные туры в Болгарию можно найти от 42 тыс. рублей на двоих, рассказывали ранее в АТОР. В Италию зимой с чартерным перелетом туры стоят от 60 тыс. руб. на двоих.

Более дешевые варианты есть в пределах страны. Например, на «Розе Хутор» встретить Новый Год и Рождество с заездом 28 декабря обойдется от 15 740 руб. за человека, в разгар каникул, 4 января, дороже — уже от 21 020 руб. за человека. В комплект входит проживание, питание, ски-пасс, каток, тренировки, говорится на официальном сайте курорта. Тур «Зима на Роза Хутор» с авиаперелетом из Москвы будет стоить до Нового года 20 710 руб. за человека, c 5 января — 24 420 руб. В эту программу входит меньший набор из авиаперелета, проживания, питания и групповой трансфер.