Пробивной металл: палладий сыграет на руку России

Мировые цены на палладий обновили исторический максимум. Стоимость драгметаллла в ходе торгов увеличилась на 1,2% и впервые достигла отметки $1974 за тройскую унцию. Об этом говорят данные Нью-Йоркской товарной биржи — NYMEX.

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С начала текущего года актив вырос более чем на 50% и стал самым дорогим металлом в мире. По своей стоимости палладий уже обогнал другие «вечные» ценности — золото ($1484) и платину ($933).

Стремительное удорожание палладия вызвано растущим спросом на драгметалл в мире, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, на рынке палладия сохраняется дефицит из-за того, что мировые запасы металла с каждым годом сокращаются. «Сейчас спрос на палладий превышает предложение.

И в дальнейшем подобная тенденция рискует сохраниться как минимум на 3-4 года»,

— прогнозирует аналитик.

Рынок палладия подвержен дефициту с начала 2010-х годов. В 2011 году инвесторы недополучили около 0,2 млн унций. В 2016 году дефицит увеличился до 1,2 млн унций. По данным «Норникеля», в 2018 году потребление металла превысило его мировую добычу примерно на 800 тыс. унций.

«Основным драйвером роста котировок металла является фундаментальная картина палладиевого рынка: как в этом году, так и в перспективе ближайших двух лет на рынке будет сохраняться существенный дефицит предложения — порядка 600-800 тыс. унций», — указывает в беседе с «Газетой.Ru» финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Разгон «зеленой экономики»

Чаще всего палладий применяется в автомобильной и химической промышленности. Вдобавок металл широко используется в электроэнергетике, при изготовлении ювелирных украшений и медицинского оборудования. Однако около 85-90% мирового спроса приходится все же на автопромышленников, признают опрошенные аналитики.

Дело в том, что палладий используют в катализаторах бензиновых транспортных средств для сжигания выхлопных газов, объясняет Анна Бодрова.

«Палладий применяется при разработке двигателей внутреннего сгорания. Металл помогает нейтрализовать вредные выборы, преобразовав их в относительно безопасные вещества типа водяного пара и углекислого газа. Для промышленности Китая и Европы, которые идут по «зеленому» пути, это сырье имеет ключевое значение в отрасли автомобилестроения», — добавляет эксперт.

Уже со следующего года в ЕС будет разрешена продажа новых автомобилей только с двигателями, соответствующими стандарту Евро-5. Подобные стандарты позволят бензиновым машинам сократить выбросы серы на 80%, а оксидов азота — на 25%. И добиться таких показателей можно только за счет увеличения размеров катализаторов с использованием палладия.

При этом сами европейцы активно голосуют за «зеленые» авто. По свежим данным аналитического агентства JATO Dynamics, в 2018 году доля автомобилей с дизельным двигателем в странах Евросоюза упала с 44% до 36%. Показатель стал минимальным за последние 17 лет. В этом году тренд продолжился:

уже в III квартале продажи авто с дизельными двигателями опустился до 29%.

По такому же сценарию идет и Китай, который считается крупнейшим рынком автомобилей. Только в прошлом году на Поднебесную пришлось около 35% мировых продаж «легковушек». «В итоге именно китайская реформа, в соответствии с которой внедряется экологически чистый стандарт China 6, выступила одним из главных драйверов удорожания палладия рынке», — указывает Бодрова.

Россия в тренде

Согласно статданным Геологической службы США, крупнейшим производителем палладия выступает российский «Норникель». Компания добывает около 40% от мирового производства, в то время как второй по значимости производитель – ЮАР – имеет не более 32% от общей доли рынка.

«Для «Норникеля» столь высокий спрос на палладий можно считать отличным знаком для развития промышленного потенциала. Кроме того, в мире растет потребление никеля, который также может быть использовать в двигателях в качестве дешевой альтернативы», — указывает Анна Бодрова.

Также Россия намерена постепенно наращивать свое присутствие в сегменте за счет разработки проекта «Арктик палладий», добавляют эксперты. В ноябре текущего года «Норникель» и «Русская платина» анонсировали строительство совместного предприятия на Таймыре. Мощность проекта на старте составит до 21 млн тонн в год, а общие запасы оцениваются в 770 млн тонн. В итоге уже к 2030 году отечественное производство платиноидов может вырасти со 105 тонн в 2018 году до 160–205 тонн, и до 26% этого прироста будет обеспечено за счет разработки «Арктик палладия», указано в отчетах «Норникеля».

При этом цены на металл все равно сохранят позитивную динамику, прогнозируют аналитики. «В декабре один из крупнейших в мире производителей метала (ЮАР) был вынужден приостановить добычу большинства руд платиновой группы, куда в том числе входит палладий, из-за катастрофических проблем с энергоснабжением в стране. Плюс 2019 год рынки завершают в состоянии эйфории, основанной на сближении США и Китая в торговой плоскости и на надеждах продолжения данного процесса в будущем. Такой рыночный настрой «толкает» цены вверх на большинстве товарных рынков», — отмечает Сергей Дейнека.

По прогнозам аналитика, стоимость драгметалла может протестировать в 2020 году отметку в $2,6 -2,7 тыс. при позитивном сценарии.

«Однако катализатор мирового замедления в виде торгового конфликта США и КНР может быть снова активирован в 2020 году, а его давление на мировую экономику усилится. В этих условиях рынок промышленных металлов может оказаться под существенным давлением, и даже палладию, с учетом его структурного дефицита, будет весьма тяжело продемонстрировать активный рост цен. В данных условиях вероятным диапазоном цен палладия на следующий год видится $2,2-2,5 тыс. за унцию», — заключил Дейнека.