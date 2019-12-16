Скидки и распродажи: как россиян разводят во время праздников

Декабрь – традиционно сезон «высокого» спроса в розничной торговле. Судя по тому, сколько людей уже толпится в магазинах и сколько торговых точек объявили акции и распродажи, создается ощущение, что «Черная пятница» и не заканчивалась.

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом в декабре потребительских кредитов в среднем выдается на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. Самыми активными заемщиками в «высокий» сезон становятся граждане в возрасте от 30 до 39 лет. Чаще всего (в 34,3% случаев) они берут суммы от 30 до 100 тысяч рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» банки уже фиксируют рост спроса на потребительские кредиты. При этом активность заемщиков резко возрастет к концу месяца, предполагают в кредитных организациях.

«В среднем во время предновогодних распродаж россияне тратят суммы от 10 до 25 тысяч рублей. Новый год — это время длинных каникул, поэтому, как правило, граждане настроены на масштабные траты и на необдуманные покупки», — констатирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Традиционно в декабре возрастает и количество обращений в общество защиты прав потребителей (ОЗПП),

рассказал «Газете.Ru» Олег Фролов, юрист ОЗПП.

Поскольку последний зимний месяц — это шанс для торговых точек реализовать залежавшийся на полках и складах товар, то часть россиян потом мечтают вернуть сделанные покупки.

По словам Фролова, большинство претензий, с которыми обращаются в ОЗПП, связаны с небольшими суммами, порядка нескольких тысяч рублей, хотя бывают случаи, когда россияне приобретают в такой период шубу или другой дорогостоящий товар. В любом случае разбирательства потом изрядно портят новогоднее настроение.

Одна из самых частых причин обращений в ОЗПП — некачественное сырье, из которого сделана вещь. Вернуть ее удается, если можно связаться с производителем, отмечает Фролов.

«Поэтому для покупок лучше выбирать проверенные торговые точки — крупные сетевые магазины с хорошей репутацией и активным товарооборотом, где если что можно будет легко вернуть товар», — советует и Антонов.

Так, в сети уже описывают популярную в этом сезоне схему разводки, когда у потребителя может возникнуть проблема с возвратом товара.

«В преддверии НГ в сети — настоящая вакханалия мошеннических магазинов, предлагающих огромные скидки. Зная, что операции по карте, если товар не получен или он не соответствует заявленному, легко оспорить, они стали активнее пользоваться доставкой по почте с оплатой по получении. Однако, как правило, опись товара отсутствует и посылку дают вскрывать только после оплаты! Но за вскрытую коробку никто денег не вернет! А в ней в лучшем случае будет лежать дешевая подделка, часто другого цвета и размера, но вернуть же назад деньги уже нельзя! Можно конечно обратиться в полицию (и это надо делать), но перспективы – туманны…» — описывают частую схему на одной из тематических сайтов.

Также, по словам Антонова, один из самых распространенных способов обмануть покупателя в рознице — это «подсунуть» ему некондиционный товар. Этим активно пользуется продуктовая розница. В декабре часто можно встретить просроченные товары с перебитыми сроками годности, говорит он. Так что лучше изучить, как именно и каким шрифтом пробиваются сроки годности на любимых продуктах — как правило, «перебитые» надписи отличаются от оригинала, советует эксперт.

По словам Фролова, в целом при оплате на кассе всегда, а сейчас особенно тщательно, нужно проверять, какую сумму в итоге пробивают в чеке. Часто на ценниках видишь одно, а в реальности цена оказывается совсем другой.

Играют на эмоциях

По словам психолога Павла Жавнерова, магазины давно научились играть на эмоциях. В целом 90% покупок во время предновогодних распродаж — это эмоциональные, необдуманные поступки, утверждает он.

«Эмоциональные триггеры (автоматические реакции, возникающие в ответ на что-либо), которые взяли на вооружение продавцы, — это любая акция или большая скидка на продукт, оставшийся якобы в магазине в небольшом количестве. Также часто предлагают сэкономить одной большой покупкой, например, три шоколадки по цене 100 руб., когда каждая бы стоила 50 руб.», — рассказывает он.

Классическим считается прием под названием «последний шанс», когда клиенту говорят, что акция закончится через несколько дней. Но он до сих пор многих побуждает к покупкам, говорит психолог.

Также «заманивают» россиян выдаваемыми торговыми точками купонами или другой промо-продукцией, как фишки, например, которые можно в дальнейшем обменять на какой-то товар или получить скидку. Они также являются своего рода «эмоциональными триггерами», поясняет психолог.

«Еще один прием – искусственно созданный ажиотаж в магазине, фальшивая массовка может привлечь и заинтересовать проходящих мимо покупателей», — рассказывает Жавнеров.

В целом торговые сети сейчас создают разные «эмоциональные триггеры» под любой психотип человека, говорит он.

Многие продавцы, например, по его словам, уже научились не быть навязчивыми, чтобы не отпугивать посетителей, которых это раздражает. Так, грамотно продуманная первая фраза при встрече посетителей магазина действительно может подтолкнуть к совершению покупки, отмечает психолог.

По его словам, чтобы не попасться на удочку торговых точек, необходимо идти за покупками в эмоционально нейтральном состоянии. Лучше всего прийти в торговый центр без денег, обойти магазины, перемерить все, подумать, а потом спокойно сделать заказ выбранного товара в онлайн-магазине, советует Жавнеров.