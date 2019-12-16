Второе пришествие: Opel вернулся в Россию на микроавтобусе

Opel возвращается в Россию, следует из пресс-релиза компании, обнародованном в понедельник, 16 декабря.

В 2015 году концерн General Motors, которому принадлежала марки Opel и Chevrolet, решил изменить модель своего бизнеса. Производство было свернуто в России из-за обвального роста курса рубля к евро после введения санкций Запада против России.

Теперь ожидается, что Opel снова усилит присутствие у нас в стране и на евразийском пространстве группы PSA, которой теперь принадлежит бренд. Российское подразделение Opel является частью ООО «Пежо Ситроен Рус».

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Глава компании главы Opel Майкл Лошеллер утверждает, что решение о возвращении после кризисного 2015 года – это часть плана, направленного на развитие бренда как в Европе, так и на глобальном рынке. А цель — к середине 2020-х годов получить 10% от общего объема продаж Opel за пределами Европы.

Россия, Африка и далее везде

Бренд уже укрепляет свое присутствие на экспортных рынках Азии, Африки и Южной Америки, где он уже представлен, а к 2022 году планирует выйти на 20 новых рынков. Со следующего года Opel будет экспортировать автомобили в Колумбию и Эквадор.

Компания рассчитывает удвоить количество официальных дилеров и наращивать их численность в будущем.

«Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции», — приводит пресс-служба слова главы компании Opel Майкла Лошеллера.

Продажи марки уже стартовали в восьми городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Всего в проекте участвуют 11 дилеров, в столице автомобили бренда будут представлены, например, в «ТЦ Кунцево», «Автоцентр Сити» и Major Auto.

В автосалонах для заказа доступны пока две модели: кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе. А также пассажирский микроавтобус Zafira Life, его сборочное производство налажено в Калуге.

Опель в шкуре Пежо

Grandland X делит платформу с Peugeot 3008 и в России представлен в трех комплектациях. Но только с одним двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил на шестиступенчатой автоматической коробке передач. Более экономичный двигатель в 1,2 л сюда не добрался. Цена «Гранда» отнюдь не бюджетная, начинается от 1,8 млн рублей за комплектацию Enjoy.

А в варианте Innovation и Cosmo стоимость авто стартует 2 млн и 2,2 млн соответственно. Все авто специально для России оснащаются зимним пакетом — с обогревом ветрового стекла, подогревом всех сидений и даже рулевого колеса.

Но и базовая комплектация довольно богатая: шесть подушек безопасности, складные задние сиденья, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, светодиодные фары и 8-дюймовая медиасистему с навигатором.

Версия Innovation дополнительно оснащается рейлингами, системой выбора режимов движения IntelliGrip, функцией контроля слепых зон, полосы и распознавания дорожных знаков, спортивными сиденьями и адаптивными фарами.

Топ-версия Cosmo, кроме кожаных кресел, имеет панорамную крышу, автопарковщик и камеры кругового обзора, бесключевой доступ в авто, электропривод двери багажника и беспроводную зарядку для смартфона.

Автомобили предлагаются исключительно в переднеприводном исполнении, но Opel планирует поставлять в Россию и гибридную полноприводную версию с электромотором. Еще дороже обойдется микроавтобус Zafira Life – от 2,5 млн руб. Топ-версия потянет уже на 3 млн и более.

В Европе Zafira Life предлагается с дизелем мощностью 98, 128 и 163 л. с.

Для России — единственный вариант с отдачей 150 л. с. в паре «автоматом». Привод — только на передние колеса. На выбор предложат две комплектации: Innovation и Cosmo, причем кузов может стандартным и удлиненным.

В первой половине 2020 года, как ожидается, на российский рынок поступят грузовые фургоны Opel Vivaro. О некогда популярных у россиян моделях «Корса», «Астра» и «Вектра» в пресс-релизе компании ничего не говорится.

Пользующаяся спросом «Астра» не может теперь поставляться в нашу страну, потому что она сделана на платформе прежнего владельца марки — GM, уточняет автоэксперт Игорь Моржаретто.

«У немцев очень хорошая новая «Корса», но она дорогая и в России не пойдет», — прогнозирует эксперт.

Нишевым автомобилем будет и кроссовер, его продажи не превысят несколько сотен в год. Покупать ее будут только поклонники марки. Из-за относительно высокой цены, поскольку он целиком импортный и отсутствия полного привода.

А вот микроавтобус Zafira Life вполне интересен, судя по цене, которую предлагают. Со временем продажи могут вырасти до 100 тысяч авто в год, заключает Моржаретто.