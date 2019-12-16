«Может укрепляться и падать»: что ждет рубль в 2020 году

Следующий год будет успешным для валют развивающихся стран. Об этом свидетельствует проведенный агентством Bloomberg опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров.

Активы развивающихся стран покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, говорят они. В частности, по данным Bloomberg, суммарный капитал в акциях и облигациях превышает $25 трлн.

Все классы активов на развивающихся рынках — валюты, акции и облигации — восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 году Они получают поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками, утверждают эксперты.

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Российская валюта при этом показала лучшую динамику в emerging markets в этом году. Рубль занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал.

Из-за притока средств нерезидентов рубль укрепится.

Так, если в начале 2019 года доллар США торговался в районе 67,7 рублей, то сейчас — 62,8 рублей. То есть рубль укрепился почти на 8%.

Мнения опрошенных «Газетой.Ru» экспертов о будущем российской валюты между тем расходится.

Так, последние локальные успехи в торговых переговорах между ведущими экономиками мира (США и Китай договорились о перемирии в торговой войне — «Газета.Ru») способствовали росту оптимизма на глобальных рынках и укреплению основной группы валют развивающихся стран, говорит главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», 2020 год для рубля, скорее всего, действительно будет удачным.

Вряд ли нефть уйдет сильно ниже $50 за баррель. Кроме того, рекордный объем резервов и высокий профицит платежного баланса позволят удерживать стабильность финансовой системы даже при нефти ниже $30, а геополитические риски в последний год заметно снизились, продолжает он.

«Что же касается других валют emerging markets, то в данном случае все не так однозначно. Очень многие развивающиеся страны испытывают нестабильность из-за возросших политических и экономических рисков. В частности, в зоне риска находятся валюты Аргентины, Бразилии, Боливии, Индонезии, Индии, Турции и некоторых других стран. Однако с точки зрения части конъюнктуры финансовых рынков у развивающихся стран действительно есть неплохие шансы догнать рост развитых стран, так как в последние годы было заметное отставание в этом плане и в итоге возникла диспропорция», — отмечает он.

Однако Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка, в стабильности рубля в следующем году совсем не уверен.

Внешние факторы, которые могут негативно сказаться на отечественной валюте, – замедление мировой экономики, введение новых санкций против РФ, снижение спроса на энергоносители, перечисляет он.

Это может привести к ослаблению рубля до 67-70 за доллар. Защищать рубль от девальвации в 2020 году будет низкий уровень инфляции, а также профицит бюджета.

Рубль всегда ведет себя непредсказуемо и часто не соответствует общим для развивающихся стран правилам, говорит создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

«Российская валюта может и укрепляться и падать — и вероятность и того и другого сценария примерно одинаковая. Также стоит смотреть на стоимость нефти — помимо политики, она является вторым значимым фактором, влияющим на рубль. Стоит произойти какому-то серьезному потрясению на нефтяном рынке и падению цен, и мы увидим доллар и по 80 и по 90 рублей. Все-таки другого инструмента противодействовать низкой цене на нефть наши экономисты пока не придумали», — говорит Егор Клопенко.

Развивающиеся страны, в том числе и Россия, примечательны резкими девальвациями, которые всегда происходят неожиданно, и даже при внешне стабильной экономике спусковым крючком для такого события может послужить, например, покупка одной из госкорпораций большого объема валюты на открытом рынке для обслуживания своего внешнего долга, говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

И такие непредсказуемые события регулярно приводят к более чем двукратному обвалу курса рубля к доллару и евро, последний из которых произошел в 2014 году, а в среднем случается раз в 6-10 лет, отмечает он.

С момента последней девальвации прошло уже пять лет, и вероятность очередного такого события растет, пугает он.

Хотя и исключать того, что именно 2020 год может быть для рубля позитивным, скажем, курс будет двигаться в диапазоне 60-65 рублей за доллар, если не будет новых разрушительных санкций, нельзя, добавляет он.

В то же время к концу года российская валюта обычно испытывает повышенное инфляционное давление, поскольку именно в это время часто происходят разные политические сюрпризы и заявления руководства страны. Поэтому пара рубль-доллар к концу декабря — началу января скорее будет у верхней границы коридора, то есть у отметки 65, добавляет он.

«К тому же, в 2020 году, вероятно, цена нефти будет снижаться, так как страны будут выходит из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, как это уже сделал Эквадор. Рубль будет чувствительно реагировать на снижение цены нефти. Замедление роста мировой экономики также будет способствовать снижению спроса на нефть», — говорит Антонов.