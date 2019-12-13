«Перепутали»: почему США сняли санкции с трех российских фирм

Американское министерство финансов исключило из санкционного списка, связанного с деятельностью в киберсфере, несколько российских компаний без объяснения причин.

Реклама

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что из перечня Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выводятся ООО «Центр автообслуживания» («ЦАО», Курганская область), ООО «Вертикаль» и ООО «Юником» (обе организации относятся к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югра).

Эти юридические лица были добавлены в ограничительный список 5 декабря. В этот день минфин США объявил, что вводит санкции против шести российских компании и хакерской группировки Evil Corp. Вместе с тем ведомство внесло с список и 17 лиц, которые связаны с этими компаниями. Среди них есть как граждане России, так и Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

Ограничения состояли в том, что минфин заморозил все активы попавших под санкции лиц и организаций в юрисдикции США, а также запретил американцам и компаниям США сотрудничать с этими юрлицами.

Власти Соединенных Штатов уверены, что Evil Corp. несет ответственность за разработку и распространение вредоносной программы Dridex, благодаря которой были заражены компьютеры в 300 банках и финансовых компаниях более чем в 40 странах. В итоге мошенники, по данным США, похитили более $100 млн. По словам главы финансового ведомства Стивена Мнучина, Evil Corp. — одна из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.

Вместе с тем минфин объявил награду в $5 млн за информацию, которая помогла бы задержать главу корпорации, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В сообщении американского ведомства также отмечалось, что некоторые из попавших под санкции людей тем или иным образом связаны с организацией – либо выполняли руководящие функции, либо помогали выводить похищенные средства.

В частности, в так называемый черный список США тогда попал и Денис Гусев, которого минфин считает владельцем «Вертикали», ЮНИКОМа и «Центра автообслуживания», отмечает издание. Он же, уверены американские власти, является одним из руководителей киберкорпорации.

Издание РБК связалось с владельцем первых двух компаний. Мужчину действительно зовут Денис Гусев, однако его никто не уведомлял, что он попал в американский санкционный список.

«Да, я владелец «Вертикали» и ЮНИКОМа. Мне американцы не звонили, не извинялись, что перепутали. Прокуратура только звонила, хотела проверки провести, я согласился. У нас город-то небольшой, все это известно, видно. Давления санкций я, конечно, не почувствовал», — сказал Гусев изданию, добавив, что о санкциях узнал от журналистов.

По словам бизнесмена, в Управлении по контролю над иностранными активами минфина США его спутали с полным тезкой. Якобы у него и у включенного в список Гусева полное совпадение ФИО, однако различается дата рождения. Владелец двух ханты-мансийских компаний отметил, что не имеет отношения к хакерам.

Третьей фирмой, согласно открытой информации на сайте «Руспрофиль», руководит Александр Лелеков. С ним связался ТАСС. Мужчина отметил, что его курганская компания не причастна ни к каких кибертехнологиям. Сообщение о том, что минфин США его внес в санкционный список, владелец предприятия по кузовному ремонту счел розыгрышем.

«Это известие просто «сделало мой вечер», это что — розыгрыш? Кибертехнологиями я не занимаюсь, откуда такой интерес к моей персоне?

Я представитель малого бизнеса — у меня небольшая организация, качественный кузовной ремонт на Урале — может, это не нравится минфину США?» — предположил собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам Лелекова, он не заказывал комплектующие из-за рубежа и считает, что санкции никак не сказались бы на прибыльности и рентабельности его предприятия.

В российском Министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что представители Соединенных Штатов не обращались к российским коллегам ни за какой информацией. В том числе не был направлен запрос в правоохранительные органы России с просьбой проверить обстоятельства дела на основании Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.