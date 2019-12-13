«Более 1,3 млн вакансий по всей стране предлагает портал «Работа в России»

— Денис Александрович! Ситуация на российском рынке труда характеризуется стабильностью, в то же время многие работодатели сетуют на нехватку кадров. В каких сферах, по данным Роструда, в последние пару лет потребности в кадрах растут наиболее быстрыми темпами, а в каких - падают?

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— В целом число вакансий увеличивается. Если в начале 2018 года общее число доступных для трудоустройства рабочих мест составляло 1 млн 219 тыс., то на сегодня – это 1 млн 359 тыс. И это не максимум. Сохраняется сезонная тенденция: обычно в летний период на портале «Работа в России» представлены более 1,5 млн объявлений работодателей о поиске сотрудников. В это время в значительной степени возрастает потребность в кадрах, например, у сельскохозяйственных и строительных организаций.

Если брать абсолютные значения, то за последние годы наибольший рост количества предложений о трудоустройстве показывают металлообработка, железнодорожный и автотранспорт, производство пищевой продукции, растет спрос на педагогов и мастеров производственного обучения.

Число вакантных рабочих мест в каждой из этих отраслей увеличилось более чем на 10 тысяч. На 30% увеличился спрос на персонал для работы в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи. При этом по данным общероссийской базы вакансий «Работа в России», в последние годы постепенно снижается потребность в наиболее емких, с точки зрении кадровых ресурсов отраслях экономики – строительстве, производственной сфере, сельском хозяйстве, торговле и общепите.

— Какие сферы экономики характеризуются падением предложения со стороны соискателей, а какие - бурным ростом?

— Если говорить о соискателях, то наибольшее количество резюме сегодня представлено в сфере административно-хозяйственной работы (более 100 тыс.). Около 80 тысяч граждан хотели бы работать на государственной службе или в некоммерческих организациях. Высокий уровень предложения на рынке труда сохраняется в производственной сфере, сферах продаж и бытового обслуживания, финансовой сфере, на транспорте.

При этом наибольший рост (5-7 раз) произошел в таких отраслях как логистика, домашний персонал, маркетинг, реклама и PR. Среди производственных отраслей выделяются химическая, нефтехимическая и топливная промышленность, лесное хозяйство, металлургия.

— Как бы вы охарактеризовали уровень конкуренции на российском рынке труда? Где уровень конкуренции высокий, а где - низкий?

— Уровень конкуренции на рынке труда достаточно низкий, но он сильно различается в зависимости от отраслей и регионов. На 1 ноября 2019 года регистрируемая потребность российских работодателей составила 1,6 млн сотрудников, при этом численность соискателей составила 781 тыс. Это официальная статистика. Похожую ситуацию можно увидеть и на портале «Работа в России», где сегодня на 1,3 млн рабочих мест приходится 1 млн резюме. Здесь нужно учитывать, что зачастую один пользователь создает несколько резюме. Резюме также публикуют и работающие граждане.

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда сегодня в Дальневосточном федеральном округе, здесь вакансий в 5 раз больше, чем незанятых граждан. В целом же по России на одного незанятого гражданина в среднем приходится 2 свободных рабочих места.

Если говорить об отраслях, то по данным общероссийской базы вакансий «Работа в России» наибольшее число резюме и наименьшее число вакансий приходится на сферы управления и высшего менеджмента, госслужбу, электроэнергетику, финансовый сектор. Здесь самая высокая конкуренция и отношение вакансий к резюме доходит до 1/80. Низкая же конкуренция отмечается в массовых сферах деятельности, таких как строительство и недвижимость, производство, лесное хозяйство. В этих отраслях на 1 резюме приходится 3-5 рабочих мест.

— Самая уязвимая часть населения в плане работы - молодежь. На портале «Работа в России» есть даже отдельный раздел «Работа без опыта». Такая работа - это старт для молодежи или, скорее, возможность просто трудиться хоть кем-то?

— Действительно, это важная возможность, прежде всего, для тех, кто только начинает карьеру. В настоящее время в общероссийской базе вакансий содержится информация о 810 тыс. рабочих мест, на которых работодатель не предъявляет требования к опыту работы. Также в базе содержится 422 тыс. резюме соискателей, которые не указали историю своей трудовой деятельности. Судя по датам окончания учебных заведений значительное число из них – это, конечно, молодежь, но есть и те, кто, по всей видимости, решил поменять сферу деятельности. А со следующего года пользователям портала будет доступен специальный раздел «Стажировки и практики», в котором молодежь сможет подобрать для себя место, где будет получать свой первый опыт работы.

— Считается, что Москва - магнит для работы людей из других регионов. Какие еще города/регионы пользуются высоким спросом для переезда ради работы?

— По сведениям, указанным в резюме на «Работе в России», примерно 16% соискателей готовы рассматривать места работы в других населенных пунктах. 21,3 тысяч из них не против переехать в Москву, 14,7 тысяч – в Санкт-Петербург. В топ-10 регионов для переезда также входят Краснодарский край, Республика Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская и Тюменская области, а также Красноярский край.

— На «Работе в России» проходил опрос «Идеальный работодатель». Кто он — этот идеальный работодатель, с точки зрения россиян?

— Главное, что участники опроса считают, что компания (или работодатель), которая, полностью устраивающая соискателя, все же существует (таких 65%, противоположного мнения придерживаются 35%). Правда, свое настоящее место работы идеальным могла бы назвать лишь пятая часть опрошенных. Главным качеством идеального руководителя, по мнению респондентов, является умение создавать здоровую атмосферу в коллективе, затем по убывающей идут умение общаться с подчиненными и бизнес-партнерами, высокая профессиональная квалификация, умение защищать интересы подчиненных, а также не задерживать зарплату.

С понятием «идеальная работа» четверть опрошенных ассоциируют спокойствие и стабильность (25,7%), 20,4% подразумевают под этим сплоченный коллектив, почти столько же (19,6%) включают в это понятие высокую зарплату.

Примерно одинаковое число людей 37% и 38% под понятием «идеальная работа» подразумевают «небольшую компанию, с положительной стороны зарекомендовавшую себя на рынке» и «компанию федерального уровня или крупный холдинг с солидной корпоративной структурой». Лишь 9,7% ассоциируют с этим понятием «молодую компанию, где можно себя легко проявить и занять авторитетную позицию».

— Какие бы востребованные профессии вы назвали самыми необычными на портале? В Севастополе, например, это виноградарь…

— Таких профессий и вакансий достаточно много, например, в Хабаровском крае, Ростовской и Курганской областях требуются агрометеорологи. В том же Севастополе и в Крыму нужны бондари. В одну из московских компаний может устроиться муляжит, научно-исследовательский институт приглашает палеонтолога, а саратовская филармония ищет чтеца, который должен быть мастером художественного слова. На «Работе в России» можно найти предложения для творческих личностей. В различных регионах страны требуются художники и живописцы, модельеры, скульпторы, архитекторы, хореографы, артисты театра, хора, симфонического оркестра, цирка и кино.