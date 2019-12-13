Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату

Конституционный суд РФ обнародовал итоги мониторинга о том, как правительство и частные компании выполняют нормы Трудового кодекса. В том числе, по оплате труда, а еще конкретнее — по индексации заработной платы на уровень не ниже ежегодной инфляции (в этом году — 4%).

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В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса госорганы и органы местного самоуправления обязаны производить индексацию заработной платы. Частые компании тоже должны это делать, ориентируясь на тот же ТК и в соответствии с коллективным договором между правительством, работодателями и профсоюзами.

«Практика применения данной нормы является противоречивой», — отмечают эксперты Конституционного суда в мониторинге судебной практики за 2014-2018 годы.

Еще 17 июня 2010 года (в определении КС № 913) было сказано, что индексация заработной платы «по своей правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников, и такая гарантия должна исполняться в отношении всех работников независимо от организационно-правовой формы работодателя».

То есть эта статья ТК об индексации касается и чиновников, и работников муниципальных служб и частных компаний.

Если работодатель — это правительство, министерство или ведомство, то он «обязан повышать уровень реального содержания заработной платы своих работников в силу прямого указания закона», отмечает КС РФ.

А вот норма Трудового кодекса в отношении частных компаний размыта. Работодатели, как правило, не проводят индексацию. Если сотрудник идет с жалобой в суд, то они в большинстве случаев принимают сторону работодателя.

Хочу повышаю, хочу нет

Обоснования для отказа типичные. Во-первых, в законе нет «единого порядка осуществления индексации», пишут суды. Это право работодателя — индексировать зарплату или нет.

Второй распространенный мотив отказа — финансовое положение компании — работодателя. Нет прибыли или мало прибыли — нет и и прибавки к зарплате.

Производить индексацию заработной платы в строго определенные сроки закон также не обязывает.

При этом КС отмечает, что факт отсутствия индексации в течение длительного времени — при росте потребительских цен – «никак не изучается судами и не расценивается ими как нарушающее статью 134 Трудового кодекса».

«Такой подход можно признать дискриминирующим», — заключил Конституционный суд РФ.

Проблема в том, что Трудовой кодекс не устанавливает требований к механизму индексации заработной платы. Суды считают, что обязанность по индексации заработной платы не является безусловной, а зависит от различных факторов, в том числе экономических.

«Во многих случаях это позволяет работодателю действовать недобросовестно, поскольку исполнение обязанности фактически ставится в зависимость от его усмотрения», — отмечается в мониторинге КС.

«Не хотят терять прибыль»

Даже в том случае, если суд при рассмотрении иска встал на сторону работника, не понятно, на какую величину индексировать зарплату. Как выясняется, в законодательстве нет единых критериев, насколько и за какой период работодатель обязан выполнить решение суда.

Это подтвердил и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Закон, к сожалению, не обязывает производить индексацию заработка на уровень инфляции», — сообщил «Газете.Ru» лидер профсоюзов.

Конституционный суд указал на этот недочет Верховному суду РФ. Как сказано в мониторинге, даже в определениях Верховного суда, которыми руководствуются региональные суды, выражаются противоречивые и дифференцированные позиции в отношении практики применения трудового законодательства.

Глава российских профсоюзов Шмаков говорит, что не первый год ставит перед правительством вопрос об индексации зарплат, но безуспешно. Ни один субъект законодательной инициативы не хочет менять законодательство, ни депутаты Госдумы, ни сам кабмин.

«А позиция работодателей понятна. Не хотят терять прибыль», — отмечает Шмаков.

Эксперты говорят, что в трудовом договоре с работником обычно отсутствует норма об индексации зарплаты. Но даже если такой пункт и включен в контракт, то индексация все равно не производится годами.

«В случае возникновения конфликтной ситуации работодатель убеждает суд в том, что он производит индексацию, регулярно выплачивая премию и производя иные выплаты», — говорит Елена Проскурова, руководитель практики частного права юридической компании «Амулекс».

Но, как следует из разъяснений КС РФ, премия не может быть заменой индексации, так как она «выплачивается на усмотрение работодателя и является переменной частью зарплаты».

Кроме того, судам следует выяснять «для какой цели осуществляются выплаты: для повышения уровня реальной зарплаты и ее покупательной способности или являются частью системы оплаты труда».

Индексация обойдется дешевле

По словам юриста, работнику действительно трудно взыскать индексацию в судебном порядке. Но если Конституционный суд РФ говорит о том, что правила повышения зарплат должны быть закреплены во взаимоотношениях работника и работодателя, то последний из них не должен игнорировать это требование.

Необходимо разработать положение об индексации, в котором предусмотреть ситуации, когда индексация не производится. Например, в случае тяжелого финансового положения организации, отмечает Проскурова.

В противном случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27. КоАП РФ за нарушение требований трудового законодательства, что предусматривает наложение штрафа от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Сервис для поиска персонала «Работа.ру» провел в ноябре исследование среди сотрудников российских компаний на тему их зарплатных ожиданий. Повышения оклада в новом году ожидают лишь 19% опрошенных. 45% затруднились с ответом, а 36% респондентов уверены, что их работодатель не будет увеличивать фонд оплаты труда в 2020 году.

«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры», — отметил замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По словам Натальи Даниной, руководителя проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter, в 2020 году около 43,7% компаний планируют увеличивать численность сотрудников, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, а 2,8% уменьшат.

«У 58% компаний с иностранным участием входит пересмотр зарплат один раз в год, 4% — два раза в год, 27% сделают это по решению руководства. На него будут ориентироваться и большинство российских компаний - 43,5%», — говорит он.

Эксперт считает, что для многих работодателей стало очевидно, что найм новых сотрудников оказывается намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала.